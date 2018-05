Monika est à cette conférence, elle a promis un compte-rendu à nos camarades de Venissieux, que nous publierons également sur notre blog. Voici la séance d’ouverture des travaux de cette conférence avec la déclaration de Xi jinping qui est également le président du parti communiste chinois. (note et traduction de danielle Bleitrach) 05/05/2018

Le Parti communiste chinois (PCC) a organisé vendredi une grande conférence commémorant le 200e anniversaire de la naissance de Marx. « Deux siècles plus tard, malgré des changements énormes et profonds dans la société humaine, le nom de Karl Marx est toujours respecté à travers le monde, et sa théorie brille toujours à la lumière de la vérité », a déclaré le président vendredi. Chinois, Xi Jinping.

Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, a déclaré que Marx est le «professeur de la révolution pour le prolétariat et les travailleurs du monde entier, le principal fondateur du marxisme. Les Marxistes, sont les pionniers du communisme international et Marx le penseur le plus important des temps modernes. »

« Aujourd’hui, nous ouvrons cette grande conférence avec une grande vénération pour marquer le 200e anniversaire de la naissance de Marx, pour rappeler sa grande personnalité et ses réalisations historiques et pour reconsidérer son esprit noble et ses pensées brillantes », a déclaré M. Xi lors de l’événement.

Avec les nobles idéaux et sans craindre les difficultés et l’adversité, Marx s’est consacré toute sa vie à œuvrer sans relâche pour la libération de l’humanité, à gravir les sommets de la pensée dans la recherche de la vérité et dans une lutte opiniâtre pour renverser le monde ancien et enétablir un nouveau, selon Xi.

Marx est non seulement une grande figure qui a imposé sa puissance au monde, mais c’était aussi une personne ordinaire passionnée par la vie, sincère et fidèle à l’amitié, a dit M. Xi.

Le capital spirituel le plus précieux et le plus influent que nous ait laissé Marx est la théorie scientifique qui porte son nom: le marxisme. Comme un lever de soleil spectaculaire, la théorie a éclairé le chemin de l’exploration de l’humanité par la connaissance de l’histoire, et la quête de l’humanité pour sa propre libération, a déclaré le président chinois.

Voir, dans la vidéo ci-dessous, le moment où l’Internationale Socialiste est exécutée en l’honneur de Karl Marx.

Lecteur vidéo http://www.resistencia.cc/wp-content/uploads/2018/05/31714739_441291872973291_2185123384172478464_n.mp4?_=1 00:00 02:03

Source: Agence de presse Xinhua

Publicités