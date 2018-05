Le massacre de Cassinga représente la plus grande attaque aérienne perpétrée par des forces racistes contre les militants du Swapo, une force politique opposée à l’occupation et à la domination du territoire namibien par le gouvernement sud-africain. Près de 600 réfugiés namibiens, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont perdu la vie à traverds l’assaut des racistes de l’apartheid. L’action des forces militaires cubaines, qui ont continué leur avancée vers Cassinga malgré le risque de bombardements, a forcé au retrait les assaillants et sauvé la vie du reste des quelque 3 000 réfugiés du camp. La contribution de Cuba n’était pas seulement militaire, elle consistait aussi en l’assistance humanitaire aux victimes de ce massacre, dont beaucoup ont été soignées puis sont parties étudier dans la Grande Antille.

L’Agression, que les forces sud-africaines ont perpétré a rempli son objectif du point de vue militaire, mais c’était une défaite politique qui a incité l’adoption de la résolution 435 des Nations Unies, qui a exigé l’indépendance de la Namibie L’Afrique est un continent avec des racines historiques importantes à Cuba, que les Cubains considèrent comme l’ancètre de leur nation. L’intervention cubaine dans ce continent après la Révolution est aussi un hommage à la contribution des esclaves africains qui ont nourri de leur sueur et de leur sang l’esprit de résistance et de victoire de notre pays.Cuba a toujours été guidée par des principes de solidarité et de coopération avec l’Afrique, dictés par l’héritage historique et internationaliste du Commandant en chef.

Notre coopération avec l’Afrique a été historique. Aujourd’hui, des milliers de collaborateurs cubains continuent d’aider le développement socio-économique de ce continent. Quand il a s’agi de condamner Cuba, les USA n’ont jamais obtenu de la part d’aucun pays africain la moindre condamnation.

Dans sa lutte désintéressée contre l’odieux colonialisme en Afrique, Cuba, avec tout son héritage de solidarité, a accédé à l’ histoire authentique, qui alimentera les heures qui lui seront dévolues en un quart de siècle, plus une année, plus un mois, plus un jour. C’est ce qu’affirmait notre bien-aimé Jorge Risquet Valdés , chaque fois qu’il décrivait l’évolution de l’internationalisme cubain sur le continent ancestral.

Cet homme de fidélité séculaire qui restera pour l’éternité une figure de l’internationalisme, était à côté de Dr. Rodolfo Puente Ferro et Angel Dalmau Fernandez un diplomate prestigieux, dès la première intervention de solidarité militante de Cuba, qui a eu lieu le 4 mai 1978, sur le sol angolais , à environ 250 km de la frontière avec la Namibie, à Cassinga, là où le deuil de centaines de familles s’est perpétué.

Le président angolais Agostinho Neto avait prévu cet endroit pour le chef de la guérilla namibien, Sam Nujoma, pour que s’y refugient ceux qui fuyaient les exactions et l’occupation illégale de l’Afrique du Sud dans leur pays. Au quatrième jour, alors que les habitants étaient des milliers tentant de survivre au quotidien, ils furent surpris par un soudain assombrissement du ciel. Il s’agissait de bombes à fragmentation larguées à partir d’avions à la solde de l’Afrique du Sud. Ensuite, des centaines de parachutistes ont débarqué des navires du type Hercules C-130, pour achever l’oeuivre de mort..

Les Cubains du Groupe Tactique n ° 2 qui se trouvaient à 16 km de Cassinga ont soudainement senti l’ébranlement de la terre sous l’impact des bombes . Ils devaient réprimer l’instinct qui les poussait à partir immédiatement pour défendre les réfugiés, ils devaient attendre les ordres de commandement supérieur, mais les communications infructueuses avec le Régiment du Sud à Lubango, où se trouvait le chef du groupe tactique, le major Arnaldo Gomez Bacallao, aurait retardé leur sortie jusqu’à là où ils en étaient surs, il y avait un massacre.

Peu après 10 heures de la matinée, ils partirent sous le commandement du chef des opérations Julio Perez Hernandez, avec des chars, canons 85mm, infanterie motorisée, batteries antiaériennes, suceptibles de faire face à une attaque sophistiquée de l’aviation. À cet égard, il y a plus de 400 anecdotes dramatiques qui n’ont pas donné lieu à publication dans un livre, un documentaire et un film. Cependant, les événements tragiques de Cassinga depuis des décennies ont été voués à l’inertie d’ un silence inutile et malheureux.

Le dixième anniversaire du massacre, fut célébrée par les forces armées sud – africaines comme l’opération de parachutage qui aurait été le plus grand succés depuis la Seconde Guerre mondiale et a ainsi été amorcées pendant des décennies un débat controversé entre la version raciste qui prétendait qu’il y avait des militaires et un arsenal de guerre à Cassinga, justifiant l’attaque contre une base « militaire » de la SWAPO [i] ; contrairement à la version namibienne, qui se souvient tous les 4 mai, ses victimes et que les survivants ont pleuré depuis.

Dans cette « controverse », les racistes ont fait subir à l’opinion publique une version lénifiante de leurs « exploits » et leur monopole médiatique a une telle puissance que, 40 ans après subsiste l’impudique idée que les paras n’étaient pas des meurtriers des enfants et de civils impuissants; leurs discours à courte vue tiennent presque pour acquis qu’ils n’ont pas perpétué un massacre ou un meurtre d’êtres humains et ils insistent pour utiliser à ce propos le terme de bataille.

Et s’il y avait bataille avec le Groupe tactique cubain n ° 2 de Tchamutete, qui, comme l’a dit Fidel dans l’une des cent heures partagées avec Ignacio Ramonet: ils ont marché pratiquement torse nu sous l’attaque aérienne ennemie. Ce fut l’une des actions de cette guerre dans laquelle nous avons eu plus de victimes, en raison du nombre de blessés et de morts.

Si nous analysons le nombre de victimes au combat durant l’Opération Carlota (787, d’après la note du MINFAR de décembre 1989), les seize autres étant tombés en défense de Cassinga en moins de douze heures, nous serons d’accord avec le Dr Mora dans son analyse à cet égard, que c’est le témoignage effrayant qui s’est passé à Tchamutete à Cassiga.

Cuba et la Namibie, leurs dirigeants et des hommes dignes, ont fraternisé pour dénoncer la controverse divulguée depuis près de quarante ans. Aujourd’hui, la maison éditoriale Verde Olivo, assume la publication d’un livre namibien-cubain dans lequel la voix des témoins des deux nations fait surgir l’histoire réelle, loin de toute apologie, quoique méritante.

Nota: Tenga usted sensible lector por vez primera, los nombres de los internacionalistas cubanos caídos en Cassinga. Para ellos, ¡Gloria!

Cassinga fut le commencement de la manière dont les Cubains et les Namibiens ont versé leur sang ensemble contre le racisme et le colonialisme. Tout Cuba se joint à l’hommage de la Namibie et de l’Angola qui, ensemble depuis 2016, ont érigé un monument à Cassinga. Ce sont il est question dans ce 40ème anniversaire c’est de l’hommage aux valeurs qui sont d’une importance vitale pour tout le contexte d’époque.

Il s’agit de suivre Fidel, qui en 1986 a déclaré: « […] Et vous n’oublierez jamais et j’espère que l’ histoire va pas oublier jamais le massacre de Cassinga […] Nous ne pouvons pas oublier, ce fut un test de la façon dont ils travaillent ces éléments racistes fascistes, un acte de terreur inconcevable » [ii] .

Parlons tous les 4 mai, dans le présent, des 16 internationalistes tués et 86 blessés, des 600 Namibiens tués et des plus de 300 sauvés par le courageux personnel médical cubain. Faisons de la science des faits, la formule du temps, l’avertissement du présent et l’avertissement des choses à venir; l’hommage éternel aux héros qui, sur le chemin de Cassinga, ont trompé la mort. Que leur tempêrament soit celui de nos enfants, celle que possédaient les hommes auxquels Mandela se référait: «aux hommes qui vivent dans l’histoire, en brillant pour toujours».

Note: Lisez pour la première fois, lecteur sensible, les noms des internationalistes cubains qui sont morts à Cassinga. Pour eux, Gloria!

Antolin Garcia Morgado. Eusebio González Hernández. Pedro Valdivia Paz. Ricardo Rey González Figueredo. Francisco Seguí Rodríguez. José Róger Méndes Román. Jorge Alberto Rodríguez Legón. Roberto Ambrosio Zamora Machado. Alfredo Varea Franco. Basilio Caraballo Domínguez Raul Zalgado Espinosa. Felix A. Cordero Barbeira Redento García Iglesias. Raúl Fernández Acosta. Jorge L. Mendosa Tamayo. Modesto Fernández Pena.

Notes:

[i] SWAPO (Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, Organisation populaire du Sud-Ouest africain). Il est apparu le 19 avril 1960 et très tôt il a dû opérer depuis l’exil, à cause de la persécution qu’il a subie sur son propre sol occupé par les racistes sud-africains.

[ii] Paroles du Commandant en Chef Fidel Castro Ruz, en rencontrant des milliers d’internationalistes cubains à Luanda, en 1986.