et j’en dirais et j’en dirais : mai 68, fragments de mémoire.

mai 68 débute dans mon souvenir par un colloque de trois jours à l’abbaye de Royaumont du premier au trois mai. Toute la fine fleur de la sociologie urbaine française s’y trouvait rassemblée, tous plus marxistes les uns que les autres, satellisés autour du PCF dont a du mal aujourd’hui à mesurer l’audience d’alors. Le propos était de nous confronter en tant que « conscience de la ville »- je n’exagère pas tel était le rôle que l’on nous prêtait alors à cause de nos affiliations prolétariennes- avec le pragmatisme des urbanistes et des politiques. Le plus caricatural d’entre eux, Jean Royer maire de Tours, fut l’objet de tous nos sarcasmes. C’était un gaulliste pur et dur, en éternelle représentation et que la légende avait baptisé le père la pudeur parce qu’il traquait la pornographie dans sa bonne ville de Tours. Une de ses actions, en tant qu’édile vertueux, consistait à mobiliser les boy-scouts de sa ville pour les inciter à planter des pousses de géranium sur les bidonvilles. Une jeune femme lui avait infligé le spectacle de ses seins nus pour dénoncer l’hypocrisie caricaturale du personnage. Imaginez sa rencontre avec Henry Lefebvre, notre maïitre à tous, qui arrivait dans chaque colloque avec une nouvelle jouvencelle. il annonçait à l’intendance : « madame Lefebvre », un prétexte pour partager la couche de l’illustre et massif professeur qui quand il ne chassait pas la gueuse, prophétisait la Révolution mondiale, hennissait littéralement pour dénoncer le règne des technocrates. Il ne s’était jamais relevé de son exclusion du PCF. Non seulement nous avons refusé de pactiser avec les politiques mais notre diagnostic fut sans appel: « impossible de faire de l’urbanisme avant d’avoir fait la Révolution », nous intervenions en rafale, Manuel Castells, Henry Coing et tous les communistes de l’époque, Haumont et raymond, Godard, Chenu et moi. Quand le trois mai, nous avons voulu prolonger notre triomphe intellectuel au Balzar du quartier latin, nous fûmes enveloppés de gaz lacrymogènes, de gens qui couraient dans tous les sens, d’un Paris en proie à des débuts de guerre civile et toute la nuit cela dura ainsi, tandis qu’Henry Lefebvre appelait à poursuivre l’assaut du Palais d’hiver. C’était le temps de son utopie, face à la faillite du politique, la philosophie prétendait reprendre le haut du « pavé ». Marx à rebours, mais pas au point de suivre les dérives ultérieures qui conduiront aux « nouveaux philosophes » et vrais histrions.

La France n’était pas encore arrêtée par l’entrée en grève de la classe ouvrière, nous avons pu retourner à Aix. La faculté était en émoi, mais les étudiants de l’UEC distribuaient un tract qui me parut hors de propos, il dénonçait non sans pertinence les leaders du mouvement étudiant, Cohn Bendit en tête. Ce que j’avais vu à Paris n’avait pas grand chose à voir avec ce trublion, il y avait un véritable mouvement. Louis et Paulette Bernardi qui étaient mes voisins et avec qui je n’ai cessé de me disputer en toute amitié y compris aujourd’hui où ils sont à la France insoumise, se demandaient s’ils devaient comme je le leur conseillais ne pas distribuer ce tract ou persévérer. Paulette, si je me souviens bien finit par se ranger à mon avis. En fait, tout au long des événements de mai 68 tels que je les ai vécu dans ma bonne ville d’Aix en Provence, j’ai tenu la même ligne et elle est encore celle qui m’inspire aujourd’hui.

Mai 68, dans la jeunesse qui se rebellait n’avait pas grand chose à voir avec ceux qui s’en présentaient comme les leaders et à qui encore aujourd’hui on tente d’attribuer ce mouvement. Il s’agissait d’une génération bercée comme moi aux exploits de la Résistance, enfiévrée par les combats anti-coloniaux et la guerre du Viêt-Nam et qui voulait à son tour participer à l’histoire. D’ailleurs, bientôt l’entrée en lutte du mouvement ouvrier allait donner tout son sens et son originalité à ces jours printanniers où nous avons cru transformer le monde.

Pour moi, l’entrée en lutte de la classe ouvrière est symbolisé par ce jeune arménien qui zozotait et qui avait débarqué au siège du PCF d’Aix, impasse Granet. Il avait fondé un syndicat CGT dans sa petite entreprise et après consultation de l’union locale il avait établi un cahier de revendications et l’avait présenté au patron. Celui-ci avait aussitôt pratiquement tout accepté. Mais les ouvriers avaient refusé d’arrêter leur grève, le patron indigné lui avait dit : « Tu es un communiste! », cela avait été une révélation: « oui je suis un communiste! » et il était venu adhérer le soir même.

tout au long de ce mai 68 et après, j’ai été la plus indisciplinée des communistes et la plus orthodoxe néanmoins. Il y eut cet épisode, encore un… L’UEC à Aix avait pour dirigeant à l’époque Denis Guenoun, plus « stalinien » que lui tu meurs, il traquait la déviance et passait ses soirées à coqueter à demi étendu tel un Pétrone du Satyricon, en disant le juste et le vrai de la politique du parti. Intelligent, il l’était incontestablement, mais je supportais avec difficulté son côté torquemada. Il avait repéré mon indépendance naturelle et le jour ou n’ayant pas lu l’huma (déjà) j’ai participé à une manifestation qui correspondait à Paris à la manoeuvre de Charletty, mais qui à Aix n’avait aucune connotation particulière, il m’avait apotrophée : « Tu dois déchirer ta carte du parti! » Indignée, je lui avais répondu: « Déchirer ma carte du parti? Comme tu y vas! Dis-toi bien que je l’aurai encore alors que toi non! » Les faits ont prouvé que je n’avais pas tort, mais je ne m’en félicite pas…

Mai 68 pour tous ces « penseurs »,devait être appliqué à tous les niveaux de la vie humaine, la perception entière de l’univers, ferait advenir un être nouveau et donné en retour une vocation autre à la philosophie elle-même. Marx ne fut pas longtemps le maître à penser de tous ceux qui s’engouffrèrent dans cette opération en se donnant comme supplétifs la France entière en grève. Moi, j’étais à la fois pour ce monde nouveau de l’émancipation humaine mais je pensais et je pense toujours que cela passe par la justice sociale, pas d’émancipation comme luxe d’une poignée.

Dans le même genre, il y eut cette réunion à la fédération du PCF à Marseille, à la rue Saint bazile, avec françois Billoux. Ce dernier n’était pas du genre avec lequel il faisait bon plaisanter et encore moins le contredire. Nous avions passé une journée difficile à la fac, interpellés par des maoistes déchaînés qui nous accusaient d’être des traîtres à la classe ouvrière. François Billoux a cru bon de nous gourmander en parlant de ces « intellectuels qui voulaient donner des leçons à la classe ouvrière! » Il n’avait pas tort si l’on songe à Cohn Bendit et d’autres, l’histoire l’a prouvé… Mais je dois dire que je l’ai mal pris. Et je me suis rebellée en lui expliquant que nous en prenions plein la gueule à la fac et qu’intellectuels ou pas nous avions droit à son respect comme des militants courageux. Il est resté interloqué devant ma véhémence. Là encore je n’ai pas changé, j’ai vu depuis tant de ceux qui me donnaient des leçons accepter tout ce qu’on leur infligeait de reniements que désormais je ne crois pas que l’on puisse aussi aisément classer les gens, le prolétariat n’existe en tant que force révolutionnaire que quand il s’engage dans une révolution politique et une révolution sociale confondue. le reste du temps je ne suis à ses côtés que par pitié et par mépris pour ceux qui le méprisent, la plus grande partie donc de mon existence et encore aujourd’hui..

J’ai voulu rassembler nos souvenirs et je me suis adressée à tous ceux qui à cet époque avait fait le même choix, avant ou après, et qui étaient mes proches, mais aucun d’entre eux n’a voulu contribuer à l’exercice, ils m’ont simplement demandé de soumettre à leur correction ce que j’écrirais sur eux, il est vrai qu’aucun d’entre eux hormis moi et dans des conditions d’éternelle réprouvée, n’est resté au parti communiste. la vague s’est retiré et je suis la seule de mon espèce à demeurer sur la grêve déserte.

danielle Bleitrach

