Odessa poursuit sa résistance dans un contexte de glorification du nazisme : vous pouvez agir

Souvenez-vous le 2 mai 2014, il y a eu un massacre (plus de 50 personnes brulées vives) dans la maison des syndicats à Odessa. NOus avons contribué Marianne, Monika et moi avec votre aide à faire connaître cette ignominie que tous les médias taisaient. Ces médias contribuaient à divulguer l’idée d’une révolte démocratique (le maidan). Alors même que déjà cette révolte était infiltrée par des pro-nazis à l’oeuvre aujourd’hui comme en témoigne en deuxième partie de notre article la manière dont a été fêté le 20 avril, date de la naissance d’Hitler.

Ce qui se passe en Ukraine, dans le Donbass devrait susciter la révolte non seulement des communistes, mais des antifascistes et des progressistes et il n’en est rien la chape de silence continue à s’abattre sur la répression, la misère et la guerre qui sévit en notre nom en Europe même. On tait le danger qui ne cesse de monter de voir apparaître une guerre y compris nucléaire à partir de là.

Face à la réalité de ce qui se passait en Ukraine, le rôle joué par des organisations qui se proclamaient les descendantes des collaborateurs et des tortionnaires nazis, nous avons vu en France se mobiliser les Bernard Henry levy, tous ceux qui aujourd’hui prétendent dénoncer l’antisémitisme qui règne en France alors qu’ils ont tout fait dans toute l’Europe pour contribuer à la résurgence du nazisme et du racisme, transormant les Russes, vainqueurs de la seconde guerre mondiale en criminels. Oui ces gens là ont tout fait pour que derrière l’OTAN renaisse partout les forces négationnistes, anticommunistes, racistes et antisémites. Ils ne sont en aucun cas qualifiés pour dénoncer l’antisémitisme, ni même le fascisme islamiste qu’ils ont contribué à créer partout, de l’Afghanistan à la libye, en passant par l’Irak et la Syrie.

POur autant, et ici je parle en mon nom, je ne nie pas l’existence en France de la résurgence de l’antisémitisme et du racisme, ils sont indivisibles, je refuse d’attribuer celui-ci soit à la politique d’israêl ou à l’existence de Daech, parce que c’est fournir une excuse à ce qui doit être dénoncé comme l’éternel recours de l’impérialisme en crise. Et à ce titre, je ne puis pas plus cautionner ceux qui Dominique Vidal ont refusé de nous aider à dénoncer cette résurgence du nazisme par haine trotskiste de l’URSS et par sympathies de toujours avec la social démocratie. Tous ces gens là qui semblent ne connaître que le problème palestinien et refusent de voir ce qui se développe en Europe même nous ont révolté et continuent à nous révolter.

Tant que l’on fera du problème palestinien, d’Israël ou de l’islamisme des cas particuliers isolés de tout ce que la géopolitique nous montre par ailleurs, on contribuera à nourrir racisme et antisémitisme. Que ce soit comme les soutiens de la CIA comme BHL, et autres kouchner, Fabius, tous ceux qui transforment le judaïsme en secte au service de l’impérialisme ou ceux qui comme les trotskistes et sociaux démocrates obsédés hier comme aujourd’hui contre l’URSS, la Chine ou toute forme du communisme réel, on ne prendra pas la mesure des dangers réels.

Mais revenons à Odessa, au silence de hier comme aujourd’hui sur la montée du nazisme sous parapluie de l’OTAN, voir apologie des droits de l’homme, le choix du massacre le 2 mai n’était sans doute pas un hasard, le 2 mai c’est le jour où après un défilé du premier mai faisant l’apologie de la collaboration capital travail (introduite par les lois votées par la social démocratie de Weimar), les syndicats ont été interdits. (note de Danielle Bleitrach)

(note de Danielle Bleitrach)