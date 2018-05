L’atelier révolutionnaire de New York où Pollock a réalisé l’art antifasciste

Attiré par le laboratoire de Siqueiros, Pollock et ses camarades ont créé des œuvres d’art publiques à grande échelle pour soutenir la cause antifasciste. Comme l’a rappelé plus tard Harold Lehman, l’assistant de Siquieros, les premières œuvres étaient «l’usage public de l’art, de grandes bannières, de grands chars et de grandes pièces de démonstration pour des parades, des rassemblements, des conventions, des réunions. Pas vraiment pour l’exposition. »Et en effet, certaines des œuvres les plus connues des ateliers expérimentaux – qui étaient souvent de nature éphémère – n’existent que dans les descriptions et les photographies.

L’année même où il a été lancé, l’atelier a accepté une commande du Parti communiste américain pour peindre deux grands portraits de ses candidats aux présidentielles et vice-présidentielles, Earl Browder et James Ford, pour son congrès de 1936. Pour les créer, des photographies ont été prises des deux hommes et un projecteur de film a été utilisé pour les projeter sur deux panneaux. Des esquisses ont été faites, puis peintes avec des pigments de nitrocellulose modernes; les portraits peuvent être vus en évidence sur une photo de l’atelier.

Pour le défilé du 1er mai de cette année-là, Pollock a travaillé sur une armature en bois d’un char allégorique, que l’historienne d’atelier Laurance Hurlburt décrit en détail:

« L’incarnation de l’atelier du capitalisme de Wall Street montre la tête de la figure surmontée d’une croix gammée et tenant dans ses mains tendues les emblèmes des partis républicain et démocrate (symbolisant ainsi le contrôle de Wall Street sur le système politique américain). Un gigantesque marteau mobile orné du marteau et de la faucille communistes, qui représentait l’unité du peuple nord-américain, rejetait dans l’oubli une machine à feuilleter de Wall Street, crachant un flot de sang sur la figure capitaliste.

Lehman se souviendra aussi d’un char de l’atelier, dans lequel un groupe de travailleurs-soldats représentant les pays alliés contre les nazis se tenait devant un Hitler en papier mâché . Entre eux, monté sur un ressort, était un gant de boxe attaché à un arbre mobile qui permettait aux soldats de « frapper » le dictateur allemand. « Allons assommer Hitler! » At-il conclu avec enthousiasme.

Bien que donner un regard noir au Troisième Reich à travers l’art représentatif était certainement un but noble, l’expérimentation dans l’atelier de Siqueiros conduisit aussi les artistes à des développements plus centrés sur l’art, à savoir la culture de l’esthétique abstraite. Une anecdote raconte que Siqueiros a construit quelque chose ressemblant à une Susan paresseuse, qu’il l’a rempli de peinture et qu’il l’a fait pivoter sur une toile horizontale – un prédécesseur de la technique de goutte à goutte de Pollock.