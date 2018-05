La répression des « black blocs », prétexte à la domestication de la rue protestataire par Olivier cahn

Notes

[1] J.-J. Rousseau, Du contrat social ou des Principes du droit politique, Livre II, Chapitre V « du droit de vie et de mort », 1762

[2] S. Dagerman, La dictature du chagrin & autres récits amers (1945-1953), Agone, 2009, p. 19

[3] In Défense de l’Homme, n°10, juin 1949, pp.2-3, in Lou Marin, Albert Camus et les libertaires (1948-1960), Egrégores, 2008, p. 80

[4] L’expression « black bloc » est une traduction de « schwarze block », qualificatif élaboré par la police allemande pour désigner les groupes d’autonomes qui, au cours des années 1980, se sont, pour divers motifs, affrontés aux forces de l’ordre lors de manifestations (étudiantes, Berlin, décembre 1980; pour la défense des squats, Hambourg, 1986; contre la visite du président des Etats-Unis d’Amérique, Berlin, 1987 ou contre la réunion de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, Berlin, 1988). Pour une « autobiographie » du phénomène, cf. D. Young, Autonomia and the Origin of the Black Bloc, 2001, disponible sur www.ainfos.ca

[5] Selon la formule adoptée par Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, pour qualifier le groupe d’individus arrêtés à Tarnac le 11 novembre 2008. Le qualificatif « anarcho-autonome » apparaît pour la première fois dans le rapport des Renseignements généraux au gouvernement intitulé « Extrême-Gauche 2000 », remis en juin 2001. Il remplace l’expression « anarcho-libertaire », utilisée antérieurement mais sémantiquement pléonastique. Il est utilisé dans une note de la Sous-direction antiterroriste de la Direction centrale de la police judiciaire, intitulée Renseignements concernant la mouvance anarcho-autonome francilienne, en date du 26 janvier 2008 puis dans une note de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, en date du 13 juin 2008 qui atteste de l’adhésion de l’ensemble de la « chaîne pénale » à la terminologie policière.

[6] Outre à rendre l’identification des participants plus délicate, l’« uniforme » noir que se doivent d’arborer les individus qui prennent part au groupe est destiné à marquer la solidarité des membres, l’égalité entre eux et à symboliser leur unité en créant un effet de masse. Le choix du noir constitue une référence à la couleur de l’anarchie.

[7] F. Dupuis-Déri, Les black blocs – La liberté et l’égalité se manifestent, 3ème éd., Lux, coll. Instinct de liberté, 2007, p.13

[8] Les « actions directes » des black blocs consistent principalement dans l’exercice de violences contre les forces de l’ordre, la destruction ou la dégradation de locaux appartenant aux entreprises qu’ils identifient au capitalisme mondialisé ou à l’ordre bourgeois (par exemple, tag « Omnia sunt communia » apposé sur le Baptistère Saint-Jean, plus vieil édifice chrétien de France). Certains proposent d’aller plus loin dans l’action violente en revendiquant la pratique des black blocs comme un des moyens de déstabiliser l’Etat (Comité invisible, L’insurrection qui vient, La Fabrique, 2007). Néanmoins, contrairement aux raccourcis opérés dans la communication du ministère de l’Intérieur, la constitution d’un black bloc au sein d’une manifestation n’emporte pas systématiquement perpétration d’exactions. En outre, les modes d’action adoptés par les « autonomes » ne sauraient se résumer à l’exercice de violences (I. Pereira, Anarchistes, La ville brûle, coll. engagé-e-s, 2009, pp.108-109; C. Rollot, « Jeudi noir ou les squatteurs surdiplômés de la place des Vosges », Le Monde, 26 novembre 2009, p.13; L. Noualhat, « La tactique du commando à vélo », Libération, 16 décembre 2009, p.19; S. Maurice, « L’Etat empêche un nouveau Sangatte à Calais », Libération, 8 février 2010), ni même d’actes illégaux [groupes de clowns: à l’occasion du Sommet de l’Union européenne de Göteborg, en juin 2001, T. Blair avait qualifié les protestataires de « anarchist travelling circus » (cirque anarchiste itinérant). En réaction, des activistes fondèrent, lors du sommet du G8 de Gleneagles en 2005, la Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (Armée clandestine insurrectionnelle de clowns rebelles), devenue depuis lors un groupe récurrent des contre-sommets altermondialistes dont l’activisme consiste principalement dans le blocage des voies de circulation et l’exécution de pitreries aux abords des zones dites «vertes»].

[9] Sur cette notion, cf. S. Schifrès, Le mouvement autonome en Italie et en France (1973-1984), Mémoire de Master II en sociologie politique, sous la direction de D. Lindenberg, Université de Paris VIII, septembre 2008; S. Schifres, La mouvance autonome en France de 1976 à 1984, mémoire de maitrise d’histoire, sous la direction de A. Steiner et G. Le Beguec, Université de Paris X – Nanterre, 2004. Sur l’idéologie, d’inspiration opéraïste, des Black blocs, cf. I. Sommier, « Réflexions autour de la « menace » utlra-gauche en France », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe – Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, pp.51-52; I. Sommier, La violence révolutionnaire, Presses de Sciences Po, coll. Contester n°4, 2008, pp.54-56; monographie anonyme, Appel, août 2003, non publiée; I. Mandraud et C. Monnot, « L’archipel des autonomes », Le Monde, Horizons, 8-9 novembre 2009, pp.18-19

[10] F. Dupuis-Déri, Les black blocs – La liberté et l’égalité se manifestent, 3ème éd., Lux, coll. Instinct de liberté, 2007, pp.164 et 168

[11] Méthode dite « du coucou ».

[12] Au cours de la manifestation des groupes altermondialistes organisée pour protester contre cet évènement, un black bloc d’environ deux-cents personnes s’est attaqué aux locaux de compagnies multinationales sis en centre-ville avant de barricader certaines rues déclarées « zones temporaires autogérées».

[13] Les exemples les plus significatifs d’interventions des black blocs ont eu lieu au cours des manifestations contre les conventions républicaines et démocrates (Philadelphie, juin 2000), la réunion du FMI (Prague, 2000), le sommet des Amériques (Québec, 2001), les sommets européens (Göteborg, 2001; Copenhague, 2002 et Thessalonique, 2003), les réunions du G8 (Gênes, 2001; Calgary, 2002; Evian, 2003; Gleneagles, 2005; Heiligendamm, 2007), la réunion des ministres des Etats membres de l’Union européenne chargés de l’immigration (Vichy, 2008), les sommets de l’OTAN (Prague, 2002 et Strasbourg, 2009).

[14] Sommet du G8 d’Evian, 1er au 3 juin 2003; Sommet des ministres des Etats membres de l’Union européenne chargés de l’immigration, Vichy, 3 novembre 2008; Sommet de l’OTAN, Strasbourg, 3 et 4 avril 2009 et déménagement de la maison d’arrêt de Poitiers, 10 octobre 2009

[15] En ce qu’elles visent l’autorité de l’Etat en étant dirigées contre les forces de l’ordre, en ce qu’elles remettent en cause le monopole du recours à la force dévolu à l’Etat et en ce qu’elles participent, par le choix des édifices et institutions visées, d’une remise en cause fondamentale du choix politique du néolibéralisme comme support théorique de la mondialisation économique et/ou de la doctrine du « Law and Order » pour accompagner la transformation de l’Etat-providence.

[16] D’autant moins que, si le ministère de l’Intérieur communique sur sa volonté de ne pas laisser impunis ces actes, il le fait généralement sans détailler les mesures effectivement prises qui permettrait d’appréhender plus précisément l’ampleur des infractions perpétrées et la réponse pénale qui y a été apportée.

[17] Au moins cent-cinquante.

[18] A notre connaissance, trois condamnations ont été prononcées, en date du 6 avril 2009, par le tribunal correctionnel de Strasbourg à raison de faits perpétrés en lien avec ces évènements.

[19] Par exemple: Tribunal correctionnel de Strasbourg, précités, trois jugements non publiés: Dans la première affaire, la prévention retenue était le port prohibé d’arme de sixième catégorie et la participation à un attroupement en étant porteur d’une arme. Le jugement ne retient que la deuxième infraction en raison du cumul. La peine prononcée est de trois mois d’emprisonnement; Dans la deuxième affaire: La prévention est identique mais le tribunal ne retient que le port d’arme prohibé et prononce six mois d’emprisonnement avec sursis et la confiscation de l’arme; Dans la troisième affaire, la prévention retenue consistait dans des faits de vol et la peine prononcée est de trois mois avec sursis.

[20] Discours de N. Sarkozy, ministre de l’Intérieur, Hôtel de Police de Toulouse, 8 novembre 2005, texte reproduit in D. Dufresne, Maintien de l’ordre – Enquête, Hachette Littératures, coll. Les Docs, 2007, annexe 5, pp.267-274.

[21] Loi, n°95-73 du 21 janvier 1995 d’Orientation et de programmation relative à la sécurité, Chapitre III, Dispositions relatives au maintien de l’ordre public, JO du 24 janvier 1995, p.1249

[22] Par exemple, article 74 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, JO du 7 mars 2007, p.4297 (correctionnalisation des infractions prévues à l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer); Décret n°2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique, J0 du 20 juin 2006, p.10067; Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique, JO du 18 octobre 2009, p.17244; Décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, JO du 18 octobre 2009, p.17245; Loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, JO du 3 mars 2010, p.4305

[23] B. Rossigneux et D. Simonnot, « L’enquête sur Tarnac sabotée par la guerre police-gendarmerie », Le Canard Enchaîné, 25 novembre 2009, p.4

[24] « Pourquoi nous cessons de respecter les contrôles judiciaires – Cette société n’a de procès à intenter à personne, sinon à elle-même », Le Monde, 4 décembre 2009, Débats, p.20

[25] Cf. Décret n°2008-1199 du 19 novembre 2008 portant retrait du décret n°2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE », JO du 20 novembre 2008, p. 17718

[26] Il en va ainsi, s’agissant de la République, autant que, selon le précepte de Montesquieu, elle demeure fondée sur la « vertu » démocratique.

[27] La répression exercée par la quatrième République contre les Algériens qui réclamaient leur indépendance en est l’exemple historique le plus récent.

[28] G.-P. Cabanel, Rapport n°449 fait au nom de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France (tome 1), déposé le 29 juin 2000.

[29] Le contenu des manuels usuels de droit pénal spécial est à ce titre édifiant. Les infractions du livre IV du Code pénal, qui intéressent au premier chef les « actions directes » des black blocs, ne font l’objet d’aucune étude dans P. Conte, Droit pénal spécial, LexisNexis Litec, 3è éd., 2007 ; P. Gattegno, Droit pénal spécial, Dalloz, coll. Cours, 7è éd., 2007; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, Dalloz, coll. Précis ; E. Dreyer, Droit pénal spécial, Ellipses, coll. Cours magistral, 2008 et M. Véron, Droit pénal spécial, Sirey, coll. Université, 12è éd., 2008. Ce dernier justifie l’exclusion en indiquant que ces infractions « ont été et demeurent fort rares – qui supposent des développements importants et qui, en outre, ne relèvent pas du droit pénal spécial ordinaire » (p. 353). Pour leur part, J. et A.-M. Larguier, Droit pénal spécial, 11è éd., Dalloz, Mementos, droit privé, 2000 (p.328) et V. Malabat, Droit pénal spécial, 4è éd., Dalloz, coll. Hypercours, Cours et TD, 2009 (p.456) ne font que les évoquer et encore partiellement, sans y consacrer aucun développement substantiel. Enfin, il s’est écoulé plus de dix ans pour que soient remis à jour les fascicules du jurisclasseur pénal y relatifs (J.-F. Dreuille succédant en 2008 à A. Vitu qui avait rédigé ses contributions en 1996).

[30] Outre la présence du Front National au deuxième tour de l’élection présidentielle de 2002, la France est certainement la seule démocratie occidentale dans laquelle plusieurs partis d’extrêmegauche sont significativement représentés dans les institutions locales élues.

[31] S. Kouvelakis, La France en révolte, Luttes sociales et cycles politiques, Textuel, coll. La discorde, 2007, pp.15-16 et 264-267

[32] M. Dobry, Sociologie des crises politiques – La dynamique des mobilisations multisectorielles, 3ème éd., 2009, Presses de Sciences Po

[33] Les acteurs qui peuvent faire valoir en situation de crise des intérêts convergents (par exemple, au regard de cette étude, d’une part, les forces de l’ordre et le gouvernement et, d’autre part, les différents groupes altermondialistes).

[34] L’« effondrement des définitions routinières des situations » provoque « l’inhibition de l’activité tactique des acteurs » qui ne savent plus comment opérer dans une telle conjoncture

[35] Au regard de cette étude, par exemple, il n’est pas important que l’affaire de Tarnac se termine par un succès judiciaire; il faut pour l’Etat qu’ait existé publiquement sa détermination à recourir à la législation antiterroriste pour lutter contre des activistes « autonomes ».

[36] Cf. par exemple, Comité invisible, L’insurrection qui vient, La Fabrique, 2007; Tiqqun, Contributions à la guerre en cours, La Fabrique, 2009

[37] J.-C. Caron, Frères de sang. La guerre civile en France au XIXè siècle, Champ Vallon, 2009

[40] A. Brossat, Tous Coupat Tous Coupables – Le moralisme antiviolence, Lignes, 2009

[41] G. Jakobs, « Aux limites de l’orientation du droit: le droit pénal de l’ennemi », RSC1/2009, p. 7

[42] En se revendiquant comme un « scientifique du droit » (p. 7), G. Jakobs prévient toute conclusion opposée aux siennes dès lors que la vérité scientifique n’est pas équivoque.

[43] G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité, Droit pénal de l’ennemi », RSC1/2010, p. 79

[44] O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presse de Sciences Po, 1997, p.100: la « rhétorique sécuritaire est (…) fallacieuse » en cette matière mais elle se traduit « concrètement par des mesures légales qui ont conduit à une restriction de la liberté de manifestation et à l’aggravation des peines encourues par les manifestants interpellés ».

[45] Les lecteurs les plus attachés à l’académisme universitaire nous pardonneront peut-être cette fantaisie de plan qui résulte probablement de l’influence qu’exerce le sujet sur l’auteur.

[46] S. Cohen, Folks Devils and Moral Panics: the Creation of the Mods and Rockers, Routledge, 2002 (initialement publié en 1972).

[47] S. Hall, C. Critcher, T. Jefferson, J. Clarke and B. Roberts, Policing the Crisis, Mac Millan, 1978.

[48] Cf. dans le même sens: P. Lascoumes et al. L’Europe de la répression ou l’insécurité d’Etat, Actes, printemps 1978, p. 8 et G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité, Droit pénal de l’ennemi », RSC 1/2010 qui évoque « une déformation de la réalité par la sélection des cibles ».

[49] M. Rigouste, L’ennemi intérieur – La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, La Découverte, 2009, pp. 152-166 et 194-195

[50] Affaire dites « du Pasteur Doucé » et « des écoutes du bureau du Parti socialiste ».

[51] L. Bonelli, La France a peur – Une histoire sociale de l’« insécurité », La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, pp.387-391; L. Bonelli, « Les caractéristiques de l’antiterrorisme français: « Parer les coups plutôt que panser les plaies » », in D. Bigo, L. Bonelli et T. Deltombe, Au nom du 11 septembre… Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme, La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, pp.176-178; cf. aussi : L. Mucchielli, Violences et insécurité – Fantasmes et réalités dans le débat français, La Découverte, 2002, p. 40.

[52] A. Mattelart, La globalisation de la surveillance – Aux origines de l’ordre sécuritaire, La Découverte, coll. Cahiers libres, 2007, pp.155-156

[53] S’agissant des « violences urbaines », il s’agira de la publication de « l’échelle Bui-Trong » qui permettra aux RG d’accréditer l’idée qu’ils ont développé une compétence d’analyse sur la question.

[54] Cf. par exemple, A. Bauer et C. Soullez, Violences et insécurité urbaines, PUF, coll. Que sais-je ?, publié depuis 1998, 11è éd., 2007; sur l’influence de ces « experts » sur la définition de la politique criminelle, cf. G. Sainati et U. Schalchli, La décadence sécuritaire, La Fabrique, 2007, p.69; L. Bonelli, La France a peur – Une histoire sociale de l’«insécurité», La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, pp.167 et 172; sur la théorie des « nouvelles menaces », soutenue par X. Raufer, F. Haut et A. Bauer, cf. M. Rigouste, L’ennemi intérieur – La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, La Découverte, 2009, p.243

[55] Sur les liens entre les RG et la presse, cf. L. Bonelli, La France a peur – Une histoire sociale de l’«insécurité», La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, pp.383-387

[56] Il est d’autant plus facile pour les services de police de s’assurer le soutien de leur ministre que, dans le contexte créé par le colloque de Villepinte et le renforcement des politiques sécuritaires au cours du deuxième mandat présidentiel de J. Chirac, les services de police sont parfaitement conscients du pouvoir qui est le leur dans leurs rapports avec l’exécutif – les travaux de Demoncque (D. Montjardet) ayant parfaitement établi l’incidence du bon vouloir policier sur les résultats de la lutte contre la délinquance.

[57] D. Montjardet, Ce que fait la Police. Sociologie de la force publique, La Découverte, coll. Textes à l’appui, série sociologie, 1996, pp. 32-33

[58] L. Bonelli, La France a peur – Une histoire sociale de l’«insécurité», La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, p. 406

[59] I. Sommier, « Réflexions autour de la «menace» utlra-gauche en France », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe – Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 55, relève pertinemment que « Fragilisés par le processus, ces services (RG) ont tout intérêt face à la première (DST) à maintenir vivace la seule « menace » dont ils ont historiquement le monopole de traitement: les « politiques» ».

[60] On doit relever la similitude entre le procédé utilisé par les services de police et la pratique du législateur sous l’empire des politiques criminelles fondées sur le « Law and order ». L’incapacité à agir sur un phénomène pourtant choisi est palliée par la substitution continuelle des préoccupations. De même qu’en matière pénale, une loi chasse l’autre pour détourner l’attention des effets limités produits et permettre le renouvellement continuel de la répression, une nouvelle « menace » est immédiatement proposée par les services de police pour que l’attention ne se concentre pas sur leur échec à contenir la précédente. Cela semble confirmer qu’il s’agit bien d’un principe de fonctionnement de cette doctrine.

[61] Ce qui semble quand même très surprenant pour un livre qu’il n’avait pas encore lu

[62] G. Dasquié, « Le terrorisme d’ultragauche, idée fixe d’Alliot-Marie », Libération, 24 novembre 2008, p.13; Selon I. Mandraud, « L’obsession de l’ultra-gauche », Le Monde, 3 décembre 2008, la note mentionnerait aussi (ou plutôt): « processus intellectuel qui ressemble extraordinairement aux origines d’Action directe ».

[63] Dont on peut imaginer qu’elle avait été saisie pour vérifier le bien-fondé de l’intuition alarmiste d’A. Bauer. Cependant, on peut s’étonner de la brièveté du délai s’agissant d’une forme d’activisme qui n’était pas censé, à l’époque, constituer une préoccupation majeure de ce service.

[64] I. Sommier, « Réflexions autour de la «menace» utlra-gauche en France », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe – Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 48

[65] Situé entre ces deux évènements, le choix de la période de temps couverte semble donc confirmer le lien entre les émeutes de novembre 2005, les manifestations contre le « CPE » et l’émergence de « l’ennemi » anarchiste/autonome.

[66] J.-M. Decugis, C. Labbé et A. Mehani, « Le rapport des RG qui désigne Julien Coupat – Le chef des présumés saboteurs de la SNCF était surveillé par les RG depuis 10 ans. Retour sur un emballement médiatico-judiciaire », Le Point, 11 décembre 2008

[67] C. Cornevin, « Sabotage de la SNCF: la piste de l’ultragauche », Le Figaro, 12 novembre 2008

[68] D. Schneidermann, « Fabrication d’épouvantails, mode d’emploi », Libération, Médiatiques, 17 novembre 2008, p. 37

[69] Cité par I. Mandraud, « L’obsession de l’ultra-gauche », Le Monde, 3 décembre 2008; cette version est contestée par J.-M. Decugis, C. Labbé et A. Mehani (précité) qui rapportent que, selon les RG, ce serait à l’initiative de ces derniers que M. Alliot-Marie se serait intéressée à cette mouvance. Cette revendication réciproque illustre mieux que de longs développements la théorie des « alliances objectives » (D. Montjardet, précité).

[70] Créée par les émeutes de novembre 2005 et les incidents consécutifs aux manifestations du printemps 2006.

[71] Les « autonomes » recourant à l’action directe violente.

[72] La note transmise par A. Bauer.

[73] Par la référence aux mouvements terroristes d’extrême-gauche de la fin des années 1970.

[74] L’opération aux fins d’interpellations diligentée à Tarnac.

[75] L’intervention légitimant la création de la DCRI.

[76] Les interventions du ministre de l’Intérieur après le 11 novembre 2008.

[77] Cf. la revendication transmise au journal Le Monde des exactions perpétrées à Poitiers.

[78] J. Freund, Sociologie du conflit, PUF, 1983, p. 78

[79] M. Puech, Droit pénal général, Litec, 1988, p. 11

[80] J. Alix, Terrorisme et droit pénal, Etude critique des incriminations terroristes, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. n°91, 2010; O. Cahn, « The Fight against Terrorism and Human Rights: The French Perspective », in M. Wade et A. Maljevic (dir.), A War on Terror? The European Stance on a New Threat, Changing Laws and Human Rights Implications, Springer, 2009, pp. 467-505

[81] Pour l’étude exhaustive de ces infractions, cf. J.-F. Dreuille, « Manifestations et réunions publiques », Jurisclass. Pénal, art. 431-9 à 431-12: fasc. 20, 2009

[82] Loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, JO du 3 mars 2010, p.4305

[83] L’exposé des motifs est sans équivoque, qui précise: « Les récentes émeutes urbaines de novembre 2005 et l’actuelle agitation souvent violente au sein du monde lycéen et étudiant nous montrent à quel point la violence semble se banaliser et devenir un moyen normal d’expression. La loi du 8 juin 1970 abrogée en 1981 permettait de lutter efficacement contre ces formes de délinquance collective. Or, nous sommes aujourd’hui démunis face à de telles situations. Il devient urgent de pouvoir sanctionner ces troubles et permettre le maintien de l’ordre au sein de nos villes ».

[84] Notons la similitude entre ces arguments et ceux utilisés par les ministres Marcellin et Pleven lors de la discussion des lois anti-casseurs. Déjà à l’époque, il était nécessaire de pallier une carence législative face à une forme nouvelle de délinquance… cf. M. Rajsfus, Mai 68 – Sous les pavés, la répression (mai 1968-mars 1974), Le Cherche Midi, coll. Documents, 1998, pp.198-204 et, sur les discours de Marcellin, p. 230 à 243; cf. aussi: « Vous frappez à tort et à travers» Discours de François Mitterrand et Michel Rocard, 29 avril 1970, Points, coll. Des discours qui ont marqué l’Histoire, 2009

[85] Assemblée nationale, Rapport n°1734 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi n°1641 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, 10 juin 2009, p. 28

[86] Décision n°2010-604 DC du 25 février 2010; cf. W. Roumier, « Validation de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public », Droit pénal 4/2010, p. 5

[87] Particulièrement celles de manquement aux principes de nécessité et de légalité: cf. R. Parizot, « L’incrimination de participation à une bande ayant des visées violentes, un nouvel exemple de mépris(e) à l’égard des principes du droit pénal », D. 2009, n°40, Chronique, pp. 2701-2703; H. Lesaffre, « De la constitutionnalité du délit de bandes », Petites Affiches 2009, n°156-157, pp. 8-14

[88] C. Journès, « Une pause dans la réforme des forces de sécurité en France? », RSC, 4/2009, p. 906

[89] CEDH, Cantoni c/ France, 15 novembre 1996, Rec. 1996-V, p.1627 ; cf. aussi CEDH, Achour c/ France, 29 mars 2006, RSC, 2006, p. 677, obs. F. Massias. La Cour a été jusqu’à estimer que le principe de légalité n’interdit pas « la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible » (CEDH, S.W. & C.R. c/ Royaume-Uni, 22 novembre 1995, série A n°335-B).

[90] Cf. sur ce point, R. Koering-Joulin, « De l’art de faire l’économie d’une loi (à propos de l’arrêt Kruslin et de ses suites) », D. chron. 1990, p.187 et, du même auteur, « Pour un retour à une conception stricte… du principe de la légalité criminelle (à propos de l’article 7, 1° de la Convention européenne des droits de l’Homme) », in Liber Amicorum M.-A. Eissen, Bruylant/LGDJ, 1995, p. 247

[91] P. Salvage, « Les infractions commises au sein d’un groupe informel: l’établissement des responsabilités et la méthode du droit », Droit pénal, 5/2005, Etudes, pp. 8-10

[92] A. Decocq, J. Montreuil et J. Buisson, Le droit de la police, 2è éd., Litec, 1998, p. 517

[93] Crim. 12 décembre 1963: Bull. crim. n°359

[94] Sur la responsabilité de l’Etat du fait des dégradations perpétrées par les manifestants: N. Albert, « La responsabilité de l’Etat du fait des « émeutes » en question », AJDA 2006, p. 739; P. Serrand, Les notions juridiques d’attentat, d’attroupement et de rassemblement, en droit administratif de la responsabilité, LGDJ-Université Panthéon-Assas (ParisII), coll. Travaux de recherches, 1994; pour une application récente: CE, 18 mai 2009 ; Sté BDA, RFDA 7-8/2009, p. 877 et Revue Lamy des Collectivités Territoriales, 7/2009, n°48, pp. 28-29, note E. Glaser.

[95] I. Sommier, La violence révolutionnaire, Presses de Sciences Po, coll. Contester n°4, 2008, p. 60 ; C. Tilly, From Mobilization to Revolution, Addison-Wesley, 1978

[97] H.Vlamynck, « Le maintien de l’ordre: manifestations, réunions publiques et attroupements », AJ Pénal, Dossier, n°7-8/2009, p. 293

[98] F. Defferrard, « Requiem pour un «capuchard» », D. 2009, n°33, Etudes et commentaires, pp. 2225-2226

[99] Assemblée nationale, Rapport n°1734 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi n°1641 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, 10 juin 2009

[101] Articles 222-13 et 322-3 du Code pénal.

[102] Loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, JO du 9 décembre 2009, p. 21226.

[103] Décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et l’intérêt local, JO du 23 août 1942, p. 2888.

[104] Crim., 8 mars 2005, Bull. crim., n° 77

[105] G. Bidault, in journal quotidien L’Aube, 24 septembre 1937

[106] L. Bonelli, « Les caractéristiques de l’antiterrorisme français : « Parer les coups plutôt que panser les plaies » », in D. Bigo, L. Bonelli et T. Deltombe, Au nom du 11 septembre… Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme, La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, p.187

[107] H. Laurens et M. Delmas-Marty (dir.), Terrorismes – Histoire et droit, CNRS éd. 2010, p. 166 : « En théorie, le terrorisme pourrait être aussi distingué de formes très proches, comme la violence politique, l’anarchisme, l’assassinat politique, ou la guérilla. En pratique, toutefois, les glissements dans les usages du terme semblent inévitables, d’autant que ces diverses formes relèvent de stratégies tantôt internes, tantôt internationales, tantôt globales ».

[108] A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit pénal international, PUF, coll. Thémis droit, 2005, pp.435-436

[109] Articles 412-1 à 412-6 et 431-3 à 431-12 du Code pénal.

[110] L.-J. Freeh, directeur du FBI, Threat of terrorism to the United States, rapport déposé le 10 mai 2001 devant le comité sénatorial sur le renseignement puis D.-L. Watson, assistant exécutif au directeur du FBI, Threat of terrorism to the United States, rapport déposé le 6 avril 2002 devant le comité sénatorial sur le renseignement.

[111] Par ex. L. Panitch, “Violence as a Tool of Order and Change: The War on Terrorism and the Antiglobalization Movement”, Monthly Review, vol. 54, 2/2002

[112] Décision-cadre 2002/475/JAI du 13 février 2002 du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme, JOCE L163 du 22 juin 2002, p.3 et Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 février 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, JOCE L190 du 18 juillet 2002, p. 1

[113] Doc. 5712/02 ENFOPOL 18, 13 février 2002, disponible, en anglais, sur : http://www.statewatch.org/news/2002/feb/05712.pdf

[114] Immigration and Refugee Board of Canada, Espagne : les mouvements de la jeunesse basque nommés Urkiola Elkartea et Jarrai, 1 July 1998, ESP29759.F, disponible sur : http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6aaad44.html

[115] C. Chevallier-Govers, De la coopération à l’intégration policière dans l’Union européenne, Bruylant, 1999 ; S. Garcia-Jourdan, L’émergence d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, Bruylant, 2005

[116] O. Cahn, La coopération policière franco-britannique dans la zone frontalière transmanche, Thèse de doctorat en Droit (sous la direction du Professeur M. Massé), Université de Poitiers, 2006, pp. 459-517

[117] I. Sommier, op. cit., in X. Crettiez et L. Mucchielli, p. 63

[118] Cf. J. Préposiet, Histoire de l’anarchisme, 2è éd., Tallandier, 2005, pp. 400-401, qui mentionne, en 1965, l’inculpation au Danemark de certains membres de l’Internationale situationniste ou le procès des Trente devant les assises de la Seine en 1894.

[119] Rapport de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire au procureur de Paris, 15 novembre 2008, disponible sur: http://www.mediapart.fr/files/PV-TGV.pdf. Le ministère de l’Intérieur n’ayant pas contesté l’authenticité de ce document malgré la publicité dont il a fait l’objet, il est possible de le tenir pour pertinent.

[121] « Le 31 janvier 2008, le nommé J.C. accompagné de sa petite amie Y.A.L. franchissaient clandestinement la frontière des Etats-Unis vers le Canada. L’examen du contenu du sac dont s’étaient débarrassés les intéressés, réalisé par les autorités canadiennes, permettait la découverte de (documents) laissant penser que les intéressés avaient assisté du 10 au 15 janvier 2008 à une réunion d’anarchistes américains à New York. (…). Le 6 mars 2008, le centre de recrutement de l’armée américaine situé à Times Square faisait l’objet d’un attentat (…). Un rapprochement était immédiatement opéré entre cet acte et le franchissement clandestin de la frontière par les nommés J.C. et Y.L., par ailleurs connus de la documentation du service et de celle de l’ex-Direction centrale des renseignements généraux pour leur militantisme au sein de la mouvance anarcho-autonome, regroupement de membres de diverses organisations libertaires avec pour thème fédérateur la haine de l’Etat bourgeois, du capitalisme et de ses appareils, ce rejet s’exprimant par des actions concertées à l’encontre des forces de l’ordre et des symboles du capital (banques, agences d’intérim, compagnies d’assurance, sociétés commerciales internationales…), préparées par les intéressés lors de rencontres dans des squats… » (§.4, p.1 et §§.1 et 2, p.2).

[122] « Au-delà de ce mode de vie « communautaire » (…), les observations réalisées sur le groupe permettaient d’avérer sa volonté d’agir de manière concertée et violente afin de porter atteinte à l’Etat, ses représentants et ses infrastructures. Ainsi, les investigations menées sur le nommé J.C. permettaient d’établir qu’il avait participé, comme il l’avait fait pour le sommet du G8 à Evian (…) en juin 2003 ou en septembre 2004 à Isola San Gorgio (…), aux affrontements entre forces de l’ordre et manifestants lors de la 73ème foire internationale de Thessalonique (…) s’étant tenue en Grèce entre le 6 et le 14 septembre 2008. Dans la même veine, la surveillance exercée sur l’intéressé le 3 novembre 2008 permettait de l’observer organisant les débordements ayant lieu au cours de la manifestation organisée en marge du sommet des 27 ministres de l’Intérieur de l’Union européenne se tenant sur la commune de Vichy (…). L’observation attentive de J.C. lors de ce rassemblement permettait de constater qu’il agissait à la tête d’une cinquantaine d’individus masqués et très organisés oeuvrant en marge de la manifestation institutionnelle afin de s’affronter aux forces de l’ordre qui leur empêchaient l’accès au Palais des Congrès où se tenait le sommet. En effet, il était permis d’observer J.C. ordonnant à ses « troupes » l’assaut du barriérage fixe des Compagnies républicaines de sécurité et accrochant lui-même une corde à l’un des véhicules formant ce barrièrage; corde qui, tirée par ses soins ainsi que par une vingtaine d’activistes parvenait à créer une brèche dans ce dispositif, obligeant les forces de l’ordre à charger la foule afin de ne pas être submergées. Après cette charge, J.C. surveillait ensuite les différents mouvements des forces de l’ordre guidant les jeunes activistes masqués, leur donnant notamment pour instruction de bouger deux véhicules stationnés le long de la chaussée créant ainsi une barricade qui était alors enflammée. Au terme de cette manifestation, il ressortait que la surveillance opérée sur le nommé J.C. et les « activistes » s’étant affrontés aux forces de l’ordre permettait de laisser penser que nous n’étions pas en présence d’un groupe de « casseurs » mais bel et bien d’un groupe formé aux techniques de guérilla urbaine et agissant de manière réfléchie et concertée. J.C. oeuvrant comme un véritable stratège de l’émeute au service de sa volonté de déstabilisation. Il convient de préciser que, la veille de cette manifestation, le service était avisé du contrôle, en marge du sommet des ministres de l’intérieur, d’un véhicule automobile stationné sur le parcours et contenant des cordages de grosse section ainsi que des mousquetons destinés comme le démontrera la surveillance du lendemain à « tirer » le barrage des forces de l’ordre. (…). Dans le même ordre d’idée, il convient de relever que le comportement de J.C. qui nous apparaît comme flagrant lors de la manifestation de Vichy (…) s’était déjà dévoilé lors de la surveillance réalisée sur sa personne le 16 octobre 2008 où il avait été observé réalisant un tract sur le refus de signalisation génétique mettant nommément en cause un commandant de police de la brigade criminelle de la Préfecture de police de Paris en compagnie des nommées A.T. et Y.L. Ils se rendaient à une manifestation organisée aux abords de l’Assemblée nationale en opposition au fichier des services de renseignements de la police nationale baptisé « Edvige ». Ainsi, lors de ce regroupement, J.C. tentait de faire dégénérer la manifestation, prenant à partie des gendarmes mobiles qui procédaient au contrôle d’un manifestant réalisant des clichés photographiques de fonctionnaires de police en civil » (§§. 2 à 9, p. 3 et §§.1 à 6, p .4).

[124] §.4, p.9; §§.1 et 5, p.10; §§.3 et 7, p.11; §§.1 à 4, p.12; §§.3 à 7, p.13; §.4, p. 14

[125] I. Mandraud et C. Monnot, Tarnac: la défense dénonce « un scandale d’Etat », Le Monde, 27 novembre 2009, p. 10; K. Laske, Tarnac : le témoin sous X et sa copie truquée et « On l’aurait retrouvé au bout d’une corde », Libération, 25 novembre 2009, pp.10-11

[127] A. Vitu, « Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, Autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national, Attentat et complot, Mouvement insurrectionnel, Usurpation de commandement, levée de forces armées, Provocation à s’armer illégalement », Jurisclass. Pénal, art. 412-1 à 412-8, 1996, §.49

[128] Articles 412-1 à 412-8 du Code pénal.

[129] TC, Société Culetto et SMABTP c. Etat, 4 novembre 1985, n°2404; cf. aussi P. Serrand, Les notions juridiques d’attentat, d’attroupement et de rassemblement, en droit administratif de la responsabilité, LGDJ-Université Panthéon-Assas (ParisII), coll. Travaux de recherches, 1994, pp. 64-71

[130] C. Malaparte, Technique du coup d’Etat, Grasset, coll. Les Cahiers rouges, 2008

[131] F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, coll. Corpus droit privé, 15è éd., 2008, §.456, p.412; M. Puech, Droit pénal général, Litec, 1988, p. 236

[132] Cité par I. Mandraud, « L’obsession de l’ultra-gauche », Le Monde, 3 décembre 2008

[133] H.Vlamynck, « Le maintien de l’ordre: manifestations, réunions publiques et attroupements », AJ Pénal, Dossier, n°7-8/2009, p. 289

[134] O. Fillieule, « La police des foules », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe – Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 214; cf. aussi D. della Porta, « Mouvements sociaux et violences politiques », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe – Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 277

[135] D. Della-Porta et H. Reiter, « The Policing of Transnational Protest: A Conclusion », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp. 175-189

[136] A. Decocq, J. Montreuil et J. Buisson, Le droit de la police, 2è éd., Litec, 1998, pp.480-481. Or, la liberté de manifester a été consacrée par le Conseil constitutionnel (déc. n°94-352 DC du 18 janvier 1995) et par la Cour européenne des droits de l’homme (par exemple : CEDH, Plattform « Arte für das Leben » c/ RFA, 21 juin 1988; CEDH, 5 mars 2009, Barraco c. France; CEDH, 11 juin 2009, Dubus c/ France et Laudette c/ France).

[137] Sur la distinction maintien de l’ordre/conduite des opérations militaires, cf. F. Dieu, « Maintien de l’ordre et gendarmerie nationale », Droit et défense, 1993/2, p. 22

[138] Création, en 1921 des compagnies de gendarmerie mobile; au sortir de la deuxième guerre mondiale, des compagnies républicaines de sécurité et, en 1953, des compagnies de la Préfecture de police de Paris.

[139] O. Fillieule, « Du pouvoir d’injonction au pouvoir d’influence ? Les limites de l’institutionnalisation », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, pp.85-86; cf. aussi F. Dieu, « Maintien de l’ordre et gendarmerie nationale », Droit et défense, 1993/2, pp. 17-20

[140] P. Bruneteaux, « La production de la force démocratique », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n°27, 1997, pp. 126-131; cf. aussi O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, p. 12; O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presse de Sciences Po, 1997, pp. 270-304

[141] Cf. D. Dufresne, Maintien de l’ordre – Enquête, Hachette Littérature, coll. Les Docs, 2007, pp. 44-47: Interlude I: Malik Oussekine, l’indépassable bavure.

[142] A l’occasion du sommet européen, en 2001, la police, dépassée, a fait feu sur les activistes à balles réelles, blessant gravement plusieurs personnes.

[143] A l’occasion de la répression des manifestations organisées pour protester contre la réunion du G8 dans cette ville, un manifestant a été tué d’une balle dans la tête par un policier.

[144] CEDH, Giuliani et Gallo c. Italie, 25 août 2009, Req. no 23458/02 (renvoyé en Grande Chambre, le 1er mars 2010).

[145] Aux termes de l’article 2 §2 CESDH, « la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : 3. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ». Cependant, en de nombreuses occasions, la Cour européenne a rappelé le caractère fondamental du droit à la vie dans une société démocratique qui appelle une interprétation stricte de cette disposition (CEDH, Mc Cann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A n°324; CEDH Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, recueil 1997-VI). Selon sa jurisprudence, l’article 2§1 « astreint l’Etat (…) à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière » (CEDH, Osman c. RU, 28 octobre 1998, rec. 1998-VIII; CEDH, LCB c. RU, 9 juin 1998, rec. 1998-III; CEDH, Celniku c. Grèce, 5 juillet 2007, req. n°21449/04). De même, la mort infligée involontairement par un policier peut constituer une violation de la Convention (Commission, Kathleen Stewart c. RU, 10 juillet 1984, DR 39, p.181; CEDH, Taïs c. France, 1er juin 2006, req. n°39922/03; CEDH, Ramsahai et autres c. Pays-Bas, 15 mai 2007, req. n°52391/99). Les dérogations au principe portées au §2 sont donc d’interprétation stricte, le recours à la force publique meurtrière devant être rendu « absolument nécessaire » pour qu’elles puissent être valablement invoquées (CEDH Ilhan c. Turquie, 27 juin 2000, req. n°22277/93; Commission, Kathleen Stewart c. RU, précité). Il n’est donc pas possible de déroger aux exigences de la légitime défense, les conditions légales devant « rendre l’utilisation de la force dépendante des circonstances de la situation » (CEDH, GC, Natchova et autres c. Bulgarie, 6 juillet 2005, CEDH 2005-VII). Le recours intentionnel à l’usage meurtrier d’armes à feu n’est ainsi admissible qu’à la condition qu’il ait été rendu absolument inévitable pour protéger des vies humaines (CEDH, McCann et autres, précité). Pour le déterminer, la Cour prend en considération la nature du but recherché, le danger pour la vie humaine et l’intégrité corporelle inhérent à la situation et la vraisemblance du risque que la force employée fasse des victimes, ainsi que « tous éléments pertinents qui entourent la mort » (Commission, Kathleen Stewart, précité; CEDH, Avçar c. Turquie, 10 juillet 2001, CEDH 2001-VII; CEDH, Moussaiev et autres c. Russie, 26 juillet 2007, n°57941/00). Enfin, la proportionnalité implique que l’Etat soit en mesure de démontrer que la mission « a été préparée et contrôlée par les autorités de façon à réduire au minimum, autant que faire se peut, le recours à la force publique meurtrière » (McCann, précité). Cependant, tempérant ses exigences, la Cour estime aussi qu’elle ne peut « substituer sa propre conclusion sur la situation à celle de l’officier » (CEDH, Guiliani et Gaggio c. Italie, 25 août 2009, n°23458/02, renvoyé en Grande Chambre le 1er mars 2010) qui agit en situation d’émeute et, afin d’éviter « d’imposer à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste » (McCann, précité; CEDH, Mahmut Kaya c. Turquie, 28 mars 2000, CEDH 2000-III; CEDH, Makaratzis c. Grèce, 20 décembre 2004, CEDH 2004-IX), elle admet qu’ils disposent d’une certaine marge d’appréciation. Il appartiendra aussi à l’agent d’établir qu’il a agi mu par « une conviction intime, raisonnable et légitime que sa vie était en danger » (CEDH, Huohvanainen c. Finlande, 13 mars 2007, n°57389/00) et que, s’agissant de la répression d’une émeute, la force utilisée était strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, Gülec c. Turquie, 27 juillet 1998, n°54/1997/838/1044). De même, la responsabilité de l’Etat participant d’un défaut de préparation de la mission n’est susceptible d’être engagée qu’autant que la mort est en lien direct avec cette carence (Guiliani et Gaggio, précité).

[146] Dès lors, il est vraisemblable qu’en certaines situations, les forces de police se voient ordonner, ou spontanément décident, de refuser la confrontation avec le black bloc, ce qui peut contribuer à expliquer le faible volume d’interpellations signalées en introduction.

[147] O. Fillieule et D. Della Porta, « Variations de contexte et contrôle des mouvements collectifs », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, p. 21

[148] O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presse de Sciences Po, 1997, p. 305

[149] D. Tartakowky Les manifestations de rue en France 1918-1968, Publications de la Sorbonne, coll. Histoire de la France au XIXè et XXè siècle, n°42, 1997

[150] Par exemple, le recours à la technique dite « du coucou » permet de contourner les dispositions de l’article 3 du décret-loi du 23 octobre 1935 portant règlementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public qui organise le régime juridique des manifestations et particulièrement le risque d’interdiction de la manifestation susceptible de provoquer un trouble à l’ordre public.

[151] O. Fillieule, « Du pouvoir d’injonction au pouvoir d’influence ? Les limites de l’institutionnalisation », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, pp. 106-107

[152] D. Montjardet, « Le maintien de l’ordre, technique et idéologie professionnelle des C.R.S. », Déviance et Société, 1988, 12 (2), pp. 101-126

[153] C. Mouhanna, « Police: de la proximité au maintien de l’ordre généralisé? », in L. Mucchielli (dir.), La frénésie sécuritaire – Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, La Découverte, 2008 p.83: « Cet accent mis sur la fonction protectrice de l’Etat assignée à la police n’est pas une nouveauté. Dominique Montjardet avait identifié l’opposition entre la police d’ordre, au service de l’Etat, et la police de sécurité, au service du citoyen, avec une priorité sans cesse réaffirmée au profit de la première»; cf. aussi M. Rigouste, L’ennemi intérieur – La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, La Découverte, 2009, pp.152-166 et p. 196

[154] Selon la formule de M. Foucault, Sécurité, territoire et population – Cours au Collège de France, 1977-1978, Gallimard – Seuil, coll. Hautes Etudes, 2004, p. 362

[155] Cf. pour une énumération exhaustive, D. Della-Porta et H. Reiter, « The Policing of Transnational Protest: A Conclusion », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, p. 187. D. Della-Porta et H. Reiter, « The Policing of Global Protest: The G8 at Genoa and its Aftermath », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp. 13-41

[156] Décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur, JO du 28 juin 2008, texte n°4

[157] I. Sommier, « Réflexions autour de la menace « ultra-gauche » en France », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe – Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, pp.53-55: « Il s’ensuit une pénalisation des mouvements sociaux et une gestion du maintien de l’ordre des manifestations entretenant une certaine porosité avec les pratiques de la lutte antiterroriste: arrestations préventives, entraves à la liberté de circulation et au respect de la vie privée, recours croissant aux techniques de surveillance vidéo. (…). Trois autres tendances méritent une attention plus soutenue. D’une part, l’extension de la définition des « groupes à risques » et du profilage, ici centrée sur les squats, les modes de vie et la participation à des luttes « altermondialistes » ou de solidarité avec les sans-papiers ou les prisonniers (…). Cette surveillance des ennemis intérieurs potentiels s’accompagne d’autre part d’une logique de suspicion à l’égard des mouvements sociaux, leur participation passée par un individu (sic) pouvant ensuite être érigée en élément à charge à son encontre ».

[158] J. Noakes and P. Gillham, « Aspects of the « New Penology » in the Police Response to Major Political Protests in the United States, 1999-2000 », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp. 97-115

[159] D. Della-Porta et H. Reiter, « The Policing of Transnational Protest: A Conclusion », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp.175-189; cf. aussi: N. Klein, Fences and Windows. Dispatches from the Front of Globalization Debate, Flamingo, 2002, p. 133

[161] cf. aussi O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, p.14; F. Dupuis-Déri, Les black blocs – La liberté et l’égalité se manifestent, 3ème éd., Lux, coll. Instinct de liberté, 2007, p. 38

[162] cf. aussi: F. Jobard, « La militarisation du maintien de l’ordre, entre sociologie et histoire », Déviance et Société, 2008/1, vol. n°32, pp. 101-109; O. Fillieule, « La police des foules », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe – Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 222

[163] Goethe, Ecrits autobiographiques 1789-1815, Bartillat, 2001, in Le siège de Mayence.

[164] M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, coll. La couleur des idées, 2010 (cours au Collège de France, 2009), pp. 68-76

[165] L. Bonelli, La France a peur – Une histoire sociale de l’« insécurité », La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, p. 402

[166] H. Reiter et O. Fillieule, « Formalizing the Informal: the EU Approach to Transnational Protest Policing », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp. 145-173

[167] Selon la formule de G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité, Droit pénal de l’ennemi », RSC 1/2010, p. 71

[168] Action commune du 26 mai 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K3 du Traité sur l’Union européenne relative à la coopération policière dans le domaine de l’ordre et de la sécurité publique, JOCE L147 du 5 juin 1997, p. 1

[169] Conseil de l’Union européenne, groupe coopération policière, Manuel à l’usage des autorités et services de police, sur la sécurité lors d’évènements internationaux comme les réunions du Conseil européen, 12637/3/02, rev 3, 12 novembre 2002

[170] O. Fillieule et D. Della Porta, « Variations de contexte et contrôle des mouvements collectifs », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, pp.34-40

[172] Par exemple, entre le G8 d’Evian en 2003 et le G8 de Gleneagles en 2005, une rencontre a eu lieu à Paris, dans les locaux du SCTIP, entre des policiers britanniques et français, afin d’échanger des conseils, des méthodes et des stratégies (Capitaine N. Moriamez, entretien avec l’auteur, SCTIP, Division Europe, 8 mars 2005).

[173] Résolution du Conseil du 4 novembre 2003 relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et autres évènements susceptibles d’avoir un impact comparable, 13915/03 ENFOPOL 92

[174] Loi n° 2007-1160 du 1er août 2007 autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche, relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, JO n°177 du 2 août 2007 p. 12987

[175] Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique, JO du 18 octobre 2009, p.17244; Décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, JO du 18 octobre 2009, p. 17245

[176] Cf. s’agissant de ces fichiers: Assemblée nationale, D. Batho et J.-A. Bénisti, Rapport d’information n°1548 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur les fichiers de police, 24 mars 2009; sur CRISTINA: CE, 16 avril 2010, Association Aides et autres, n°320196

[177] P. Piazza, « La biométrie: usages policiers et fantasmes technologiques », in L. Mucchielli (dir.), La frénésie sécuritaire – Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, La Découverte, 2008; cf. aussi P. Piazza, « Violence symbolique et dispositifs étatiques d’identification », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe – Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 233 et 238

[178] Premier ministre, Centre d’analyse stratégique, Enquêtes sur les violences urbaines – Comprendre les émeutes de novembre 2005: l’exemple de Saint-Denis, novembre 2006, p. 27

[179] H. Reiter et O. Fillieule, « Formalizing the Informal: the EU Approach to Transnational Protest Policing », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp.145-173.

[180] Cf. par exemple: J. Robert, « La manifestation de rue », Revue de droit public, n°4-2006, p. 845 : « Il convient donc de mener pour l’avenir une double politique si l’on veut – comme il s’avère indispensable – maintenir à la fois le principe et la réalité de la liberté de manifestation dans la rue, et la répression, sans indulgence, de ceux dont le but fondamental n’est pas d’exprimer, spécifiquement (et bruyamment!) leurs revendications, mais de contester l’ordre social dans son ensemble en utilisant tous les moyens, même les plus contestables ou les plus odieux. Contre ces derniers – que l’on connaît la plupart du temps – il faut être sans faiblesse et les juger vite et avec sévérité (y compris les mineurs) pour leur apprendre les règles de la civilité. Ne pas les mettre en examen pour satisfaire l’opinion… puis, ensuite les relâcher. Trouver toutes les sanctions et les réparations adéquates. C’est le rôle de la Justice ».

[181] Selon la formule de D. Waddington et M. King, « The Disorderly Crowd: From Classical Psychological Reductionism to Socio-Contextual Theory – The Impact on Public Order Policing Strategies », Howard Journal of Criminal Justice, 2005, vol. 44, n°5, pp. 490-503; M. King, « D’une gestion policière réactive à la gestion des manifestants? La police et les manifestations anti mondialisation au Canada », Cultures et Conflits, n°56, 2004, http://conflits.revues.org/index1662.html

[182] J. Earl, S. Soule et J. Mac Carthy, « Protest under Fire? Explaining Protest Policing », American Sociological Review 2003, n°69, pp. 581-606; J.-A. Franck, « La dynamique des manifestations violentes », Revue canadienne de science politique, vol. 17, n°2, juin 1984, pp.325-349; F. Jobard, « Le banni et l’ennemi. D’une technique policière de maintien de la tranquillité et de l’ordre publics », Cultures & Conflits, 43, automne 2001, http://conflits.revues.org/index571.html; F. Dupuis-Déri, Les black blocs – La liberté et l’égalité se manifestent, 3ème éd., Lux, coll. Instinct de liberté, 2007, pp. 208-210

[183] Exclusion, éventuellement coercitive, de certains activistes, création de zones sécurisées, remilitarisation du maintien de l’ordre -équipements et création d’unités spéciales-, présence policière massive et grande visibilité des forces de l’ordre, combinaison des forces de police spécialisées dans le maintien de l’ordre et la sécurité publique, arrestation préventive et/ou massive, isolation/encerclement/parcage des manifestants, usage massif de la force, réintroduction des contrôles frontaliers et refus d’autoriser l’entrée sur le territoire des activistes, perquisitions.

[184] H.Vlamynck, « Le maintien de l’ordre: manifestations, réunions publiques et attroupements », AJ Pénal, Dossier, n°7-8/2009, pp. 292-293

[185] C. Arnoud, « Table ronde: à propos des matériels de maintien de l’ordre », Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1997, n°27, p. 143

[186] K. Laske, « Le flash-ball dans le viseur » et « Il a tiré au jugé » Libération, 15 juillet 2009, pp.2-4; cf. aussi: CNDS, Rapport 2008, 2009, pp. 13-14 (utilisation de flash-balls lors de la répression des manifestations anto-CPE et autres faits de «violences illégitimes au cours de rassemblements sur la voie publique»).

[187] Dans la ligne des travaux de N. Christie (Crime Control as Industry – Towards Gulags, Western Style?, Routledge, 1993), il serait certainement intéressant d’étudier l’influence du lobby des fabricants de ces matériels sur l’évolution de l’administration du maintien de l’ordre. Particulièrement lorsque l’on connaît le coût sidérant de la sécurisation des sommets internationaux (par exemple, A. Pélouas, « Une facture au sommet », Le Monde Magazine, 26 juin 2010, p.10, fait état d’une facture de sept cent quatre-vingts quatorze millions d’euros pour les trois jours de sommets des G8 et G20 qui se sont déroulés cette année en Ontario au Canada).

[188] O. Fillieule, « Du pouvoir d’injonction au pouvoir d’influence ? Les limites de l’institutionnalisation », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, p. 101

[189] Assemblée nationale, Rapport n°1734 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi n°1641 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, 10 juin 2009. Il est ainsi démontré que les autorités françaises ont introduit la combinaison des forces de police spécialisées dans le maintien de l’ordre et la sécurité publique.

[190] G. Cogné, « La bataille de Poitiers décryptée », Libération, 19 octobre 2009, p.4; cf. aussi, lors du G8 d’Evian, P. Hazan « Fureur autour des policiers-casseurs : «visages masqués, ils ont pénétré dans un des lieux de la contestation et s’en sont pris à des non-violents» », Libération, 3 juin 2003

[191] M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, coll. La couleur des idées, 2010 (cours au Collège de France, 2009), p. 44

[193] Articles 2.2, 30, 39.2, 46 et 55

[194] S. Maurice, « L’Etat empêche un nouveau Sangatte à Calais », Libération, 8 février 2010, p. 14

[195] Encart, Libération, 29 mars 2010, p.14; cf. aussi. CNDS, Rapport 2009, 2010, pp. 34-35 (interpellation de masse « pour contrôle d’identité » à l’occasion d’une manifestation anti-CPE).

[196] B.R. et D.S., Tarnac, « L’enquête déraille à grande vitesse », Le Canard Enchaîné, 20 janvier 2010, p.3; K. Laske, « Tarnac: des oreilles trainaient illégalement », Libération.fr, 25 février 2010

[197] B. Fuligni (dir.), Dans les archives secrètes de la police – Quatre siècles d’Histoire, de crimes et de faits divers, L’iconoclaste, 2009, pp.290-291; J.-P. Pochon, Les stores rouges – Au cœur de l’infiltration et de l’arrestation d’Action directe, Ed. des Equateurs, coll. témoignage, 2008; J.-P. Brunet, La police de l’ombre: indicateurs et provocateurs dans le France contemporaine, Seuil, 1990

[198] cf. O. Fillieule, Stratégies de la rue: les manifestations en France, Presses de sciences Po, 1997, p. 340-352, à propos de la probable utilisation d’agents provocateurs lors des manifestations contre le projet de loi Devaquet de réforme des universités en 1986 ; cf. aussi : I. Hanne, « 1er mai: un procès pour avoir dénoncé des policiers déguisés », Libération, 3 juillet 2009, p. 13

[199] Par exemple: Crim. 4 juin 2008, Bull. crim., n°141

[200] O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presse de Sciences Po, 1997, pp. 342-352

[201] J.-F. Dreuille, « Attroupements », Jurisclass. Pénal, art. 431-3 à 431-8, fasc. 20, 2008, §§.103-106

[202] Syndicat de la Magistrature, Guide du manifestant arrêté, 2010, p. 24; Tribunal correctionnel de Strasbourg, 6 avril 2009, précité.

[204] M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, coll. La couleur des idées, 2010 (cours au Collège de France, 2009), pp. 119-139; Seul le « détournement de l’Etat de droit », au sens où l’auteur le définit, semble épargné.

[205] C’est-à-dire durcie contre certaines cibles, au risque de contaminer tout le système par dilatation de la figure ainsi désignée comme l’ennemi – cette stratégie « (permettant) de contourner les garanties (substantielles et/ou institutionnelles) de l’Etat de droit » pour mettre en place de « véritables régimes d’exception, à caractère plus politique, imposant au nom de la sûreté de l’Etat et de la protection de la sécurité (…) des restrictions allant au-delà de la stricte nécessité démocratique », particulièrement marqué dans les atteinte à la sûreté et à la vie privée (pp. 127-128).

[206] G. Agamben, Etat d’exception – Homo Sacer, Seuil, coll. L’ordre philosophique, 2003, p. 86

[207] O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presses de Sciences Po, 1997, pp. 345-349

[208] Il impliquait un nombre considérable de policiers et particulièrement de forces spécialisées dans le maintien de l’ordre (qui avait permis de procéder à des arrestations d’activistes tant aux abords du camp altermondialiste que durant les échauffourées antérieures), des agents infiltrés et la coopération entre les services de renseignements européens. Il a, en outre, permis de modifier au dernier moment le parcours négocié de la manifestation et de contenir pendant plusieurs heures les manifestants sur place.

[209] Cité par G. Cogné, « La bataille de Poitiers décryptée », Libération, 19 octobre 2009, p. 4

[210] Assemblée nationale, commission des lois, Avis sur le fichier Edvige, 24 septembre 2008 ; cf. aussi P. Conte, « De la sainte Edwige, du nouvel ordre moral et d’autres sujets divers (la contribution des élus à la vie du droit pénal) », Droit pénal, 10/2008, Repère, n°9, pp. 1-2

[211] O. Bosc, La foule criminelle – Politique et criminalité dans l’Europe du tournant du XIXè siècle, Fayard, 2007

[212] S. Sighele, La foule criminelle – Essai de psychologie collective, Alcan, 1901

[213] Cf. J. Merriman, Dynamite Club – L’invention du terrorisme à Paris, Tallandier, 2009, sur la période 1892-1894 et l’effet des lois scélérates.

[214] I. Sommier, La violence révolutionnaire, Presses de Sciences Po, coll. Contester n°4, 2008, p. 137

[215] Cf. Bakounine, Etatisme et anarchie, 1873: « Le révolutionnaire est un homme qui a prononcé des voeux. Il devrait se consacrer entièrement à une seule passion : la révolution (…) Il a un seul but, une seule science : la destruction – qu’il qualifie de « passion créative » (…) Entre lui et la société, c’est une guerre à mort, sans fin, sans conciliation possible »; Paul Adam (au lendemain de l’exécution de Ravachol): « le meurtre de Ravachol ouvrira une ère nouvelle. Il a choisi en rédempteur la grande idée des religions anciennes qui préconisèrent la recherche de la mort individuelle pour le bien du monde, l’abnégation de soi, de sa vie et de sa renommée pour l’exaltation des pauvres, des humbles ; il devient le grondement du tonnerre auquel succède la joie du soleil et d’un ciel apaisé »; P. Kropotkine, Morale anarchiste, 1899: « la révolution exige des hommes courageux, ne se satisfaisant pas de mots, mais cherchant à se transformer par l’action, des hommes intègres pour qui l’action et les idées ne font qu’un, pour qui la prison, l’exil et la mort sont préférables à une existence contraire à leurs principes (…) qui sont les sentinelles isolées entrant dans la bataille longtemps avant que les masses soient suffisamment prêtes pour lever le drapeau de l’insurrection » (Tous cités par J. Préposiet, précité).

[216] Tiqqun était en effet le nom d’une revue philosophique française, publiée entre 1999 et 2001, qui comptait J. C., l’individu présenté comme le leader du « groupe de Tarnac », au nombre des membres de son comité de rédaction.

[217] Ainsi, la conclusion contient cette annonce (p. 193) : « Dans la guerre présente, Où le réformisme d’urgence du Capital doit prendre Les habits du révolutionnaire Pour se faire entendre, Où les combats les plus démokrates, Ceux des contre-sommets, Ont recours à l’action directe, Un rôle nous est réservé. Celui de martyr de l’ordre démokratique, Qui frappe préventivement tout corps qui pourrait Frapper ».

[218] C. Lombroso, L’anarchie et ses héros, Revue des Revues, 15 février 1894

[219] E.-R. Zaffaroni, « Dans un Etat de droit, il n’y a que des délinquants », RSC 1/2009, p. 56

[220] Par exemple, l’incrimination du racolage passif par la loi Sécurité intérieure du 8 mars 2003

[221] M. Bonduelle (Syndicat de la Magistrature), cité in J.-M. Durand, « Extension du domaine de la répression », Les Inrockuptibles, n°732, 9, décembre 2009; cf. les nombreux exemples de poursuites pénales à raison de faits liés à des manifestations, rapportés dans cet article ; cf. aussi: Syndicat de la Magistrature, Guide du manifestant arrêté, 2010, particulièrement l’introduction.

[222] Par exemple, l’utilisation de flash-balls dans des conditions sujettes à caution lors de l’évacuation d’un squat à Montreuil ou l’arrestation de masse des participants lors d’une manifestation contre la politique carcérale (cf. supra).