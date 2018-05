The independant: Les Etats-Unis ont régressé au statut de pays en voie dedéveloppement, prévient un économiste du MIT

L’Amérique régresse jusqu’à avoir la structure économique et politique d’une nation en voie de développement, a averti un économiste du MIT.

Peter Temin dit que la plus grande économie du monde a des routes et des ponts qui ressemblent plus à ceux de la Thaïlande et du Venezuela qu’à ceux de certaines parties de l’Europe.

Dans son nouveau livre, « The Vanishing Middle Class », examiné par l’ Institut pour la nouvelle pensée économique , M. Temin dit que la fracture de la société américaine conduit la classe moyenne à disparaître.

Des bénévoles de la mission de minuit aident à nourrir les sans-abri et les pauvres lors de la célébration annuelle de Pâques / Pâque à Skid Row à Los Angeles, en Californie ( Getty Images)

L’économiste décrit une économie à deux vitesses avec d’une part 20 pour cent de la population qui est éduquée et jouit de bons emplois et de réseaux sociaux de soutien.

D’un autre côté, les 80% restants font partie du secteur des bas salaires des États-Unis, où le monde des possibilités s’est rétréci et où les gens sont endettés et soucieux de la sécurité de l’emploi.

M. Temin a utilisé un modèle, qui a été créé par le lauréat du prix Nobel Arthur Lewis et conçu pour comprendre les pays en développement, pour décrire dans quelle mesure les inégalités ont progressé aux États-Unis.

Lorsqu’il a été appliqué aux États-Unis, M. Temin a déclaré que «le modèle de Lewis fonctionne réellement» .

Des hommes sans-abri tentent de rester au chaud dans une église de Manhattan lors d’une journée inhabituellement froide à New York ( Getty Images)

Il a constaté qu’une grande partie du secteur des bas salaires avait peu d’influence sur les politiques publiques, que le secteur à revenu élevé limitait les salaires pour fournir une main-d’œuvre bon marché, que le contrôle social était utilisé pour empêcher les travailleurs en état de subsistance de contester les politiques existantes.