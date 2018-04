The new york Times :Kim est prêt à céder des armes nucléaires si les États-Unis s’engagent à ne pas envahir son pays

Mais les sceptiques ont averti que la Corée du Nord avait précédemment fait des promesses similaires de dénucléarisation à de nombreuses reprises, avec peu ou pas d’intention de s’y conformer. Les gestes amicaux de M. Kim, ont-ils dit, pourraient s’avérer être rien de plus que des promesses vides visant à lever les sanctions contre son pays isolé.

Un porte-parole du gouvernement sud-coréen, Yoon Young-chan, a fourni des détails remarquables sur le sommet réunissant les deux chefs d’Etat coréens vendredi, quand M. Kim est entré dans l’histoire en devenant le premier dirigeant nord-coréen à se rendre dans le Sud.

« Je sais que les Américains sont intrinsèquement disposés contre nous, mais quand ils parleront avec nous, ils verront que je ne suis pas le genre de personne qui tirerait des armes nucléaires vers le sud, le Pacifique ou les Etats-Unis ». a dit Kim à M. Moon, selon le récit de M. Yoon.

Il s’agissait d’une autre déclaration dans toute une série de déclarations surprenantes de M. Kim, dont le pays a menacé de faire exactement ce qu’il dit ne pas être dans son tempêrament au plus fort des tensions nucléaires de l’année dernière.

La volonté apparente de M. Kim de négocier son arsenal nucléaire a été révélée au moment où le secrétaire d’État Mike Pompeo faisait état pour la première fois d’une «bonne conversation» avec M. Kim lors de sa visite secrète à Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Week-end de Pâques.

M. Pompeo a déclaré dimanche à ABC News que l’objectif de l’administration Trump était «une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible» de la Corée du Nord et que M. Kim était prêt à «présenter une carte qui nous aiderait à réaliser la dénucléarisation».

« Nous avons eu une longue conversation sur les problèmes les plus difficiles auxquels sont confrontés nos deux pays », a déclaré M. Pompeo. « J’avais une déclaration de mission claire du président Trump. Quand je suis parti, Kim Jong-un avait compris ma mission exactement comme je l’ai décrite aujourd’hui. «

Mais M. Bolton, un critique de longue date de la diplomatie avec la Corée du Nord, a exprimé son scepticisme dimanche, rappelant qu’il y avait eu dans le passé des moments qui semblaient prometteurs. Ycompris un engagement de Pyongyang dans les années 1990 à abandonner son programme nucléaire et la destruction d’une tour de refroidissement d’énergie nucléaire en 2008 dans le cadre d’une promesse similaire.

« Nous voulons voir un réel engagement », at-il déclaré sur « Face the Nation » sur CBS. « Nous ne voulons pas de propagande de la Corée du Nord. Nous avons entendu des mots. Nous avons entendu des mots jusqu’à présent. «

Interrogé sur l’insistance de la Corée du Nord sur la promesse des Etats-Unis de ne pas envahir, M. Bolton a noté qu’il s’agissait d’une vieille demande qui avait été lancée en d’autres occasions. « Nous avons déjà entendu ça », a-t-il dit. « Le livre de propagande nord-coréen est infiniment riche en ressource. »

M. Trump voit le potentiel d’un accord historique avec M. Kim, « C’est une percée que personne n’aurait imaginé il y a quelques mois », a déclaré M. Bolton à Fox News dimanche, mais son administration n’est pas aussi « éblouie par ce qui pourrait suivre « . «

« Je pense que la rencontre va avoir lieu; les dates et les lieux sont encore en discussion « , a-t-il dit. « Je pense que le président est impatient d’aboutir le plus tôt possible. »

Vendredi, M. Kim et M. Moon ont signé une déclaration conjointereconnaissant «une péninsule coréenne dénucléarisée» et «dénucléarisation complète» comme un objectif commun des deux Corées. Mais lors des événements au sommet, dont certains ont été diffusés en direct dans le monde, M. Kim n’avait jamais publiquement renoncé à ses armes nucléaires.

IMême dans les détails supplémentaires publiés dimanche par les officiels sud-coréens, M. Kim a semblé couvrir ses arrières, indiquant que dénucléariser son pays pouvait être un long processus qui nécessitait plusieurs rounds de négociations et des mesures pour établir la confiance. Mais il a donné une vague idée de ce que son pays appauvri exigerait en échange d’abandonner ses armes nucléaires.

« Si nous nous rencontrons souvent et construisons la confiance avec les Etats-Unis, et si la fin de la guerre et la non-agression sont promises, pourquoi vivrions-nous dans les difficulté avec des armes nucléaires? », A déclaré M. Kim.

M. Moon a informé M. Trump de la réunion au cours d’un appel le samedi, lui disant que M. Kim avait dit que lui et M. Trump pourraient « s’entendre bien », ce à quoi M. Trump a répondu qu’il « attendait avec impatience » leur réunion.

Dimanche, M. Moon s’est également entretenu avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, pour relayer la volonté de M. Kim d’ouvrir le dialogue avec Tokyo, menacée par le développement des armes nucléaires et des missiles dans le Nord.

Les commentaires sur la paix contrastent fortement avec les remarques et les actions antérieures de M. Kim, qui avaient conduit la péninsule au bord de la guerre l’an dernier en entreprenant une série de tests nucléaires et de missiles.

Il est soudainement passé à des ouvertures diplomatiques cette année, prolongeant une offre de rencontrer M. Trump, qui, étonnamment, a été acceptée. Il y a une semaine, M. Kim a annoncé la fin de tous les essais de missiles nucléaires et à longue portée et la fermeture du site d’essais nucléaires dans le district montagneux de Punggye-ri, dans le nord-est de la Corée du Nord.

Lors de la réunion de vendredi, M. Kim et M. Moon ont également convenu d’entamer des pourparlers cette année avec Washington pour négocier un traité de paix visant à mettre officiellement fin à la guerre de Corée de 1950-1953, l’une des principales garanties sécuritaires réclamées depuis longtemps par le Nord.

Mais la Corée du Nord n’a jusqu’à présent proposé aucun délai pour le démantèlement de ses armes et installations nucléaires. Elle n’a pas non plus précisé comment il définit une «péninsule coréenne dénucléarisée», et surtout si cela signifie un retrait ou une reconfiguration significative des troupes américaines basées en Corée du Sud, comme elle l’avait demandé auparavant.

Avant même que M. Moon ne rencontre M. Kim, les responsables sud-coréens ont déclaré que toute déclaration conjointe devait être vague sur les termes de la dénucléarisation parce que M. Kim essaierait de régler directement les questions critiques avec Washington.

Si M. Kim a l’intention de gagner un traité de paix, une reconnaissance diplomatique et des milliards de dollars d’aide économique de la part de Washington et de ses alliés, comme le souhaitent les autorités sud-coréennes, son arsenal nucléaire est sa plus grande monnaie d’échange. Il ne peut pas révéler sa main trop tôt, ont indiqué les responsables sud-coréens.

Les sceptiques craignent que M. Kim n’ait pas vraiment l’intention de renoncer à ses armes nucléaires et essaie simplement d’adoucir son image, échapper aux sanctions et rendre plus difficile pour M. Trump de continuer à menacer l’action militaire. Mais les responsables sud-coréens affirment que M. Kim est sincère dans le commerce de ses armes nucléaires pour une promesse de mettre fin aux hostilités et d’obtenir l’aide de Washington pour améliorer l’économie de son pays.

La promesse de la Corée du Nord d’inviter des étrangers à Punggye-ri reflétait « M. La détermination de Kim à gérer de manière active et préventive le processus de vérification de la dénucléarisation », a déclaré M. Yoon.

Dans un autre geste conciliant envers la Corée du Sud, M. Kim a fait sa propre promesse de non-agression envers le Sud.

« Je suis déterminé à ne pas répéter l’histoire douloureuse de la guerre de Corée. En tant que la même nation vivant sur la même terre, nous ne devrions jamais verser de nouveau du sang », a-t-il dit à M. Moon, selon M. Yoon.

M. Kim a même promis de réajuster l’horloge de son pays pour le mettre en concordance avec le fuseau horaire de la Corée du Sud, qui avec le reste de la région court 30 minutes d’avance sur celle du Nord.

« Quand j’étais assis dans la salle d’attente, j’ai vu deux horloges sur le mur, l’une à l’heure de Séoul et l’autre à l’heure de Pyongyang, et je me sentais mal à propos de cela », a déclaré M. Kim à M. Moon. « Pourquoi ne réunissons-nous pas nos horloges d’abord? »