L’évolution rapide de la géopolitique pèse sur la stratégie économique de la Chine

Je vous avais promis de temps en temps un article, en voici un de fond.Le bureau politique du Parti communiste chinois a examiné la situation économique. La croissance reste ferme au premier trimestre. Dans le communiqué optimiste, il y a encore des préoccupations légitimes, notamment sur la géopolitique qui risque de peser sur les projets chinois, sur la route de la soie, sur le développement de son modèle, un socialisme de marché: un marché fortement encadré par un Etat dirigé par un parti communiste qui définit des priorités. Il s’agit d’un article fondamental sur la manière dont les dirigeants chinois sont conscients qu’au delà d’un président des Etats-Unis fou et irresponsable c’est une véritable guerre qui lui est livré. Elle vise à entraver son essor. Dans cette guerre « commerciale », l’UE bien qu’elle soit amenée à en souffrir commme la CHine n’est pas prête à faire front commun. L’Allemagne et la France restent malgré tout des vassaux. Voilà qui éclaire le voyage de macron et de Merkel, au delà des âneries superficielles de nos médias(note et traduction de Danielle Bleitrach)

Que dit le politburo? Avec une croissance de 6,8% au premier trimestre de 2018, la Chine confirme la tendance légèrement à la hausse du quatrième trimestre 2017. La réforme de l’économie progresse en général. De nouvelles industries sont en cours de développement tandis que les anciennes sont modernisées. La demande intérieure augmente. Et il y a une meilleure coordination entre l’industrie et les secteurs de services. Cependant, la tendance à croître plus rapidement n’est que temporaire. Les défis fondamentaux auxquels les réformes font face continuent d’exister.

Le gouvernement central doit accélérer les indicateurs, les stratégies, les normes, les systèmes statistiques et les méthodes pour évaluer les résultats en tant que guide pour les autorités locales et les ministères, afin qu’ils puissent mieux soutenir une économie de haute qualité. Les autorités locales sont encouragées à assurer un développement de qualité correspondant à leur situation locale.

Trois «batailles difficiles» doivent être gagnées: celles de la limitation des risques financiers, de la lutte contre la pauvreté et de l’endiguement de la pollution.

Le gouvernement central maintiendra une politique fiscale volontariste (en influençant l’économie en modulant les règles de crédit pour les banques et les impôts) et une politique monétaire prudente et neutre (maintien de la stabilité du taux de change et des taux d’intérêt). La surcapacité dans certains secteurs sera abordée avec des mesures axées sur le marché (adaptation de l’offre à la demande). De nouveaux secteurs dans l’industrie et de nouveaux modèles d’affaires seront soutenus.

Le politburo appelle également au courage de réformer et de mettre en œuvre rapidement les mesures annoncées pour une plus grande ouverture vers l’extérieur. L’évolution des marchés financiers et du secteur immobilier doit être étroitement surveillée afin d’éviter les risques de déraillement.

Comment les observateurs interprètent-ils le communiqué?

L’agence Bloomberg résume: le politburo est préoccupé par le climat géopolitique. Il veut réduire les coûts de financement des investissements et ouvrir la Chine plus rapidement.

Selon l’agence, le communiqué montre que les dirigeants chinois s’attendent à une croissance moins rapide en raison des problèmes commerciaux et des risques financiers, et qu’ils sont prêts à ajuster leurs politiques afin d’éviter une baisse potentiellement forte de la croissance. Atteindre les objectifs économiques de cette année dans une situation géopolitique de plus en plus complexe devient un enjeu majeur. Les conflits commerciaux et la campagne visant à assainir le secteur financier sont des inhibiteurs potentiels de la croissance.

C’est la première fois depuis 2015 que l’on parle à nouveau de la nécessité de soutenir la consommation intérieure, et non de réduire les dettes. Cela pourrait signifier que le gouvernement est prêt à injecter de l’argent dans l’économie afin de maintenir la croissance. Après tout, la banque nationale chinoise a réduit les réserves obligatoires pour les banques la semaine dernière afin de s’assurer que plus d’actifs liquides soient disponibles et que plus de prêts pourraient être accordés.

L’incertitude quant à l’avenir a augmenté parmi les dirigeants. Après tout, on ne peut prédire comment la relation avec les États-Unis concernant le commerce et les investissements continuera d’évoluer. Les actions des États-Unis contre l’industrie de haute technologie chinoise (la punition très sévère de ZTE ) appellent le politburo à réclamer des percées plus rapides dans la technologie clé et plus de soutien pour de nouveaux secteurs et modèles d’affaires.

La géopolitique américaine est en effet inquiétante

Il y a une pression partout sur les relations entre les États-Unis et la Chine. Certains observateurs supposent que les États-Unis annoncent des sanctions commerciales pour manifester leur fermeté dans la négociation de la réduction du déficit commercial des États-Unis avec la Chine. Mais cela accroît le risque d’une véritable guerre commerciale.

La lourde sanction contre l’entreprise de télécommunication ZTE encourage la réflexion. Depuis 7 ans, ZTE ne peut plus acheter des puces américaines essentielles dans les équipements qu’elle produit. Les États-Unis tentent donc de frapper une société chinoise de haute technologie. La sanction affectera gravement les producteurs de puces américains qui ont fourni ZTE et augmenter encore le déficit commercial. Réduire les progrès technologiques de la Chine est donc plus important pour le gouvernement américain que de réduire le déficit commercial.

Et il y a plus. Les entreprises américaines qui investissent en Chine doivent apporter leur technologie, les étrangers ne sont pas autorisés à investir dans certains secteurs, le gouvernement chinois soutient les entreprises des secteurs émergents, touche le cœur de la Chine en tant que pays socialiste et émergent à revenu moyen: gouvernement sur l’économie, ce qui conduit à des résultats très réussis en Chine. En fait, les faucons américains demandent à la Chine de mettre de côté son «économie de marché socialiste» et d’évoluer vers une économie de marché libérale.

Et l’UE?

Certains rejettent ces faits comme les excès d’un président américain fou. L’UE et le Japon désapprouvent les méthodes brutales du président Trump. Cela sape les règles commerciales de l’ Organisation mondiale du commerce (OMC) . En renonçant aux traités TIPP et TPP , il rompt la coopération avec l’UE et avec le Japon pour contrer la Chine.

Mais le commissaire européen au commerce, Moscovici, a récemment déclaré que l’UE ne choisit pas, en substance, elle ne veut pas prendre partie dans les différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine. En langage simple:même si les taxes américaines sur l’acier et si la Chine et l’UE sont affectées de manière similaire et que l’UE ne se porte pas bien, même si cela va à l’encontre des règles de l’OMC.

Récemment, 27 des 28 ambassadeurs des pays de l’UE à Pékin ont signé un rapport confidentiel appelant à un front commun contre l’ Initiative de la ceinture et de la route chinoise (les nouvelles routes secondaires). La nouvelle a été publiée par le Handelsblatt . Selon les ambassadeurs, l’initiative en question crée une infrastructure qui ne profite qu’au commerce chinois. Jusqu’à présent, 90% des contrats iraient à des entreprises chinoises. Et avec ses projets, la Chine obtient des soutiens politique, également en Europe de l’Est et du Sud. De cette façon, elle divise la politique de l’UE et rend les positions unanimes contre la Chine plus difficiles..

Enfin, il y a l’accord d’investissement entre l’UE et la Chine, dont les négociations ne progressent pas. L’Allemagne et la France ont commencé l’année dernière avec des restrictions sur les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Ici aussi, la Chine n’est pas nommément citée. Dans le même temps, l’UE demande à la Chine d’abandonner les restrictions restantes sur l’investissement étranger. Comme pour les États-Unis, une demande difficile à concilier avec le noyau du système chinois d’économie de marché socialiste, basé sur un contrôle étatique fort de l’économie.

Sources: Xinhua, Bloomberg

