french.china.org.cn | 2018-04-25 11:33

La Chine devrait promouvoir son propre développement tout en poursuivant et en élargissant sa politique d’ouverture, a déclaré Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

M. Xi encourage également le public à vivre selon les enseignements du Manifeste du Parti communiste

Le pays devrait encourager la communauté internationale à assumer conjointement les tâches découlant de la mondialisation économique et à travailler ensemble pour relever les défis qui se présentent, a indiqué lundi M. Xi lors d’une session d’étude de groupe du Bureau politique du Comité central du PCC.

L’objectif est de rendre la mondialisation économique plus ouverte, inclusive, bénéfique, équilibrée et gagnant-gagnant, a précisé M. Xi. En outre, le but est de s’assurer que différents pays, classes sociales et groupes d’individus partagent les opportunités introduites par la mondialisation, a-t-il ajouté.

L’étude de groupe s’est concentrée sur le Manifeste du Parti communiste – un classique théorique historique de Karl Marx publié en 1848 pour guider le mouvement communiste international – et sa signification à notre époque. M. Xi a ainsi souligné l’importance de l’étudier.

L’avènement du manifeste a marqué un grand moment dans l’histoire intellectuelle, car il élabore sur la noble qualité de ce que sont devenus les partis politiques marxistes et dévoile les lois naturelles de la façon dont la société se développe, a affirmé M. Xi.

Le but de l’analyse du manifeste est de comprendre et de saisir le pouvoir de la vérité du marxisme et d’écrire un nouveau chapitre du socialisme à la chinoise dans la nouvelle ère, a ajoute lé président Xi.

Agir efficacement selon le manifeste exige des efforts pour rester fidèle aux aspirations originelles, accorder la priorité au peuple et améliorer le bien-être du public, a-t-il souligné.

Le pays devrait s’attaquer efficacement à son développement déséquilibré et insuffisant, améliorer la qualité de son développement et veiller à ce que les résultats profitent davantage à la nation toute entière, a déclaré M. Xi.

Selon lui, de nouveaux progrès doivent être constamment réalisés dans des domaines tels que l’éducation maternelle, l’enseignement, les revenus, les soins de santé, les soins aux personnes âgées, le logement et les aides aux personnes qui en ont un besoin urgent.

S’exprimant sur le renforcement du Parti, M. Xi a déclaré que les efforts devaient être synchronisés en termes d’amélioration globale de la discipline du Parti, ajoutant que l’accent devrait être mis sur la résolution des problèmes émergents dans le processus d’avancement du renforcement du Parti.

Les efforts de mise à jour constante du marxisme dans la nouvelle ère devraient se concentrer sur les principaux problèmes existants du pays, les questions stratégiques concernant la situation dans son ensemble ainsi que sur les problèmes qui intéressent le public afin d’introduire de nouvelles idées, inspirations et méthodologies pour résoudre ces problèmes, a indiqué le président chinois.

Les membres du Parti, en particulier les hauts responsables du Parti, devraient traduire en actions les classiques théoriques marxistes, dont le manifeste, et un groupe de professionnels devrait être encouragé dans la nouvelle ère pour compiler et traduire les classiques, a ajouté M. Xi.