nous allons vivre une autre vie… ensemble je l’espère…

chers amis du blog histoireetsociete et chers amis facebook,

j’ai pris avec certains d’entre vous des habitudes de familiarité, surtout après votre aide à propos d’Adlane, aussi je voudrais vous expliquer ce que j’ai décidé ou plutôt ce que la vie a décidé pour moi. J’ai eu 80 ans le 17 avril. Je suis d’une famille de centenaires sans diminution de nos moyens intellectuels jusqu’à la mort et avec une très bonne résistance physique, mais pour cela il faut une hygiène de vie. Je ne puis plus me permettre de passer comme je l’ai fait des heures à travailler pour alimenter mon blog et les discussions sur facebook.Je manque d’exercice, je grossis et mes vertèbres se tassent ce qui provoque des difficultés à me mouvoir, et si je veux profiter de la vie encore disons quinze ans, la moyenne familiale,je dois me préserver tout en faisant ce que j’aime puisque j’ai la chance de m’être construite une telle vie avec une retraite suffisante et des goûts que je n’ai cessé de cultiver.

J’ai donc commencé un autre mode de vie, plus orienté vers des activités, de la marche, des séances de cinéma, des visites d’exposition, si je dois travailler ce sera en bibliothèque et de temps en temps,j’alimenterai ce blog avec les trouvailles que m’offrira ma nouvelle vie. Parce que je sais que ce qui me passionne est l’avenir du monde tel qu’il se dessine, la CHine en particulier exerce sur moi une irresistible fascination. Comme d’ailleurs mon intérêt pour l »histoire.

Peut-être est-ce parce que je suis toujours restée cette petite fille sur la photo qui fuyait le nazisme qui la condamnait à mort et qui a toujours cru être sauvée par des communistes, je ne puis m’empêcher parfois de me dire qu’aujourd’hui les communistes ne la sauveraient plus et feraient silence sur elle et ça m’est une cause de douleur que je n’ai plus envie d’affronter, je préfère m’occuper d’autre chose.

Il faut que j’apprenne à me préserver des passions inutiles et qui ne débouchent sur rien d’autre que l’amertume. Donc voilà ma nouvelle vie, je vous remercie de m’avoir aussi fidélement accompagnée pendant plus de dix ans, d’avoir attenué par votre amitié les chagrins les plus violents et surtout parfois d’avoir ri ensemble.

Depuis le 17 avril j’ai adopté ce nouveau mode de vie et j’ai déjà perdu deux ou trois kilos, c’est fou ce que cela aide à me sentir plus vagabonde, intellectuellement aussi. J’ai toujours eu la chance de savoir changer de vie, cela m’est arrivé plusieurs fois. Mais si vous en êtes d’accorde je ne vous abandonne pas, trop nombreux sont parmi vous ceux à qui je tiens. Simplement ce sera moins quotidien, mais j’espère que cela nous permettra de savoir que nous choisissons le méilleur et que ce blog nous réservera encore des choses que l’on ne lit nulle part ailleurs, avec l’aide de ceux qui comme Marianne Dunlop, Frack Marsal, Béatrice Courraud, monika karboswkaet Gilbert Rodrigue ont su apporter leur contribution comme de fidèles lecteurs devenus rédacteurs et que je ne saurais tous nommer don je me contenterai de les résumer à quelques uns, Jeanne ou dominique, Etoile rouge, Leca, Franck, Philippe, Pam et Pym et tant d’autres. sanjs parler des amitiés facebook encore plus innombrables… Vous avez tous fait partie de ma vie, et j’espère que ça va continuer.

A bientôt donc.

danielle Bleitrach