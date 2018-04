Après l’interview d’Emmanuel Macron sur TF1, jeudi 12 avril, la Süddeutsche Zeitung pose un œil critique sur la stratégie politique du président, qui déstabilise les citoyens et creuse un fossé entre eux et le gouvernement.

“Emmanuel Macron s’exprimait peut-être depuis une salle de classe pour petits, jeudi après-midi, mais cela ne l’a pas empêché d’aborder les grands problèmes”, note sans ambages laSüddeutsche Zeitung après l’interview d’Emmanuel Macron par Jean-Pierre Pernaut dans une école de l’Orne le 12 avril.

Pour le journal libéral allemand qui commente cette apparition télévisuelle, le choix d’une salle de classe comme lieu d’entretien “rapproche [le président] du peuple et fait oublier l’image de Roi Soleil qui lui colle – pas tout à fait indûment – à la peau.”

Le journal allemand dresse le portrait d’un président dans l’offensive : “Macron s’exprime avec feu lorsqu’il défend les réformes qu’il a engagées à un rythme soutenu depuis sa prise de fonction”.

Mais le quotidien de Munich souligne également la mise en scène cherchant à montrer un président volontariste. “Il ne donne finalement que très peu d’interviews et se donne l’image d’un dirigeant fort et inaccessible. […] Cela fait presque un an que Macron est président. Et cela fait presque autant de temps qu’on lui reproche un style de gouvernement hautain”.

L’analogie du macaron

Dans un deuxième article paru le même jour, le quotidien use d’une autre image pour décrire la situation du président français : celle du macaron. Outre le clin d’œil à Brigitte Macron qui “est issue d’une longue famille de pâtissiers confiseurs spécialisés dans les macarons”, la référence à la pâtisserie est aussi une occasion de souligner que “cette petite douceur à la poudre d’amande a un point commun avec le président français : outre leur renommée, tous les deux ont la particularité d’être plus appréciés à l’étranger que dans leur propre pays”.

La majorité des citoyens allemands ont en effet “une certaine affection” pour “ce jeune homme optimiste […] capable de citer Goethe”. Le vent est néanmoins en train de tourner pour Emmanuel Macron, note le quotidien : “L’inquiétude est aujourd’hui proportionnelle à l’enthousiasme du début”.

Conclusion de la Süddeutsche Zeitung : “Monsieur le Président” pèche par une trop grande soif de pouvoir.