10 photos de Lénine jamais vues auparavant: bon anniversaire lénine

ZUMA Press/Global Look Press

Les citoyens soviétiques étaient accoutumés à voir Lénine en cartes postales ou photos officielles en train de parler ou en train de diriger. Mais il avait une autre vie à laquelle le public n’avait pas accès. O Russia Beyond a réuni des photographies rares qui montrent d’autres facettes du leader révolutionnaire.

TASS

Lênin e sua irmã Olga em sua cidade natal, Simbirsk (Ulyanovsk), em 1874. Olga era a pessoa mais próxima de Lênin em sua família e morreu muito jovem, vítima de febre tifóide, em 1891. A primeira coisa que Lênin fez ao voltar para a Rússia em abril de 1917 foi visitar o túmulo de sua irmã no cemitério Volkovo, em Petrogrado (atual São Petersburgo).

RIA Novosti

Lênin (à direita) jogando xadrez com o cientista e revolucionário russo Alexander Bogdanov, durante visita ao escritor Maksim Gôrki (na foto usando chapéu), na ilha de Capri, na Itália, em 1908.

TASS

Lênin caminhando pelas montanhas próximo à cidade polonesa de Zakopane, em 1913. No local, na vila de Poronin, na região da Galícia que pertencia ao império Austro-húngaro, Lênin viveu de 1912 até o início da Primeira Guerra Mundial. Ele foi preso pela polícia austríaca sob suspeita de espionagem, mas logo foi libertado.

RIA Novosti

Vladimir Bonch-Bruevich e Lênin (à esquerda) caminham pelo Kremlin em 16 de outubro de 1918. Político, historiador e escritor soviético, Bonch-Bruevich foi secretário pessoal e amigo de Lênin.

RIA Novosti

Lênin inaugurando uma placa de homenagem na parede do Kremlin, em honra a todos que morreram em defesa da paz e da união dos povos, em 7 de novembro de 1918.

Shtainberg/RIA Novosti

Lênin no funeral do líder revolucionário Mark Elizarov, em 13 de março de 1919. Casado com a irmã de Lênin, Anna, ele foi enterrado na necrópole de Ulianov, no cemitério Vôlkovo.

Nikolay Alexeev/RIA Novosti

Lênin na Praça Vermelha, durante desfile de trabalhadores em comemoração à Revolução Socialista, em 7 de novembro de 1919.

Karl Bulla/RIA Novosti

Lênin tomando notas durante o 3º Congresso Comintern no Kremlin, em 7 de julho de 1921.

Lênin brincando com um cachorro na propriedade de Maksim Górki, na região de Moscou, em 1922. Pouco antes de sua morte, quando sua saúde tinha se deteriorado muito, Lênin foi aconselhado por seus médicos a passar mais tempo com animais de estimação, para manter-se calmo.

Lênin com seu sobrinho Viktor, filho de seu irmão Dmítri Uliánov, em 1922. Viktor trabalhou como engenheiro em Moscou e morreu em 1984.

