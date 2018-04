Les communards appellent à la lutte

La Pravda №28 (30671) 22 mars 2018

Auteur: Anna SEMIONOVA.

http://gazeta-pravda.ru/issue/28-30671-22-marta-2018-goda/kommunary-zovut-k-borbe/

Le 18 mars, la France de gauche honorait les héros de la Commune de Paris. En ce jour, la place de la République dans la capitale du pays appartenait aux travailleurs qui, à l’appel du Parti communiste français, se sont réunis ici sous les slogans de la lutte pour la démocratie, contre la concentration du pouvoir et l’autoritarisme du «président des riches». Les orateurs ont souligné la portée universelle de la Commune et la nécessité de préserver les traditions de la lutte.

Dans la France d’aujourd’hui, ce jour est répertorié dans la liste des dates les plus importantes du calendrier. Certes, sans le statut de jour férié ni de fête nationale, mais le 18 mars est toujours célébré avec des défilés, des événements culturels et de divertissement, des pique-niques. N’oublions pas qu’en URSS c’était une fête officielle, et jusqu’en 1929 – un jour férié.

Que s’est-il passé il y a 147 ans en France? A l’époque, pour la première fois dans l’histoire, le prolétariat insurgé a tenté de s’emparer du pouvoir et, selon les termes de Karl Marx, de «briser la machine d’État bureaucratique-militaire(bourgeoise)». Marx appelait les héros de la Commune de Paris des gens qui, contrairement aux petits-bourgeois lâches, étaient prêts à «prendre d’assaut le ciel», c’est-à-dire à faire l’impossible. Sur la base de l’expérience de la Commune de Paris, qui n’a duré que 72 jours, Marx et Engels ont développé la doctrine de la lutte de classe, de l’Etat, de la révolution prolétarienne et de la dictature du prolétariat.

Lénine à son tour, évoquant à plusieurs reprises l’expérience des communards, a également souligné l’importance de leur lutte. «Le prolétariat, se rebellant contre l’ancien régime, écrivait-il, assumait deux tâches: la libération nationale face à l’invasion de l’Allemagne et l’émancipation socialiste des travailleurs. C’est dans cette combinaison de deux tâches que réside la caractéristique la plus originale de la Commune. »

Et une autre leçon a attiré l’attention du chef du prolétariat mondial: la révolution doit être capable de se défendre et de ne pas être indulgente envers ses ennemis. Sinon, la défaite est inévitable et l’on peut s’attendre à une répétition de la «semaine sanglante» de mai 1871, où des dizaines de milliers de Communards périrent dans les rues de Paris, et autant furent jetés dans les prisons. Ce n’est pas par hasard que le Mur des Communards, dans le cimetière parisien du Père Lachaise, où furent fusillés les derniers défenseurs de la Commune, devint sacré pour tous les gens ordinaires et les générations suivantes de combattants révolutionnaires en France jusqu’à nos jours.

Aujourd’hui, la gauche française a fixé au jour du 18 mars de grands événements politiques. Ainsi, à Paris, deux des plus grands rassemblements pré-électoraux du candidat présidentiel populaire Jean-Luc Mélenchon en 2012 et 2017, qui ont rassemblé des gens de tout le pays.

Et maintenant, en ces jours de mars, la France est à la veille d’un nouveau «printemps social».

Bien que les combats d’automne entre les travailleurs et les autorités aient été perdus principalement à cause de la désunion du mouvement syndical, il y a maintenant de nouveaux affrontements avec le président et son cours libéral. Certains d’entre eux ont déjà eu lieu. Le 15 mars, neuf syndicats ont organisé 161 événements dans 95 départements du pays. A Paris (sur la photo) des milliers de personnes sont descendues dans la rue, s’opposant à l’augmentation de la contribution sociale générale (CSG) et à la dépréciation des retraites. « Macron, c’est assez de tout casser et rendre malheureux les retraités » – c’était le principal mot d’ordre des manifestants.

La politique gouvernementale de privatisation effrénée des vestiges de la propriété de l’Etat et des services publics provoque une résistance d’une partie importante de la société. Macron prévoit également une réforme constitutionnelle: réduction de près de 30% du nombre de députés, limitation du nombre de mandats, introduction d’un système mixte d’élections majoritairement proportionnel et même restriction du droit des parlementaires d’amender les projets de loi (selon la taille du groupe parlementaire). Et puis – la réforme du logement, le changement du système d’admission à l’enseignement supérieur, la réduction des services médicaux. En bref, une attaque à grande échelle contre les droits sociaux des citoyens.

« Le compte à rebours a commencé », écrit l’hebdomadaire « Paris Match ». – Le 22 mars (jour du début des manifestations) Emmanuel Macron fera face à un puissant mouvement social. » Préparant le début de l’action, les syndicats et les partis politiques de gauche resserrent leurs rangs et clarifient les exigences. « La privatisation est un véritable cambriolage! », A déclaré Jean-Luc Mélenchon, leader de l’opposition anti-gouvernementale, président du mouvement « La France insoumise », dans l’émission télévisée « Dimanche politique ». Il a souligné que ni les chemins de fer, ni les aéroports, ni les barrages hydrauliques, ni d’autres sphères de services publics ne peuvent être des propriétés privées.

Le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, a également soutenu les discours des travailleurs, rappelant que l’unité de toutes les forces de gauche est la clé du succès.

L’union du mouvement syndical avec le mouvement politique, le refus de dépolitiser les syndicats et la «division entre actions sociales et politiques», une idée que Jean-Luc Mélenchon défend depuis des années, semble être en train de se réaliser. « Nous n’avons même pas besoin d’un front, mais d’une bataille commune », a-t-il déclaré lors d’une interview récente, soulignant qu’il sera lui-même le 22 mars avec les gens dans les rues de Paris. « Le 22 mars est le jour de la lutte générale de la société contre la domination de l’argent et ce gouvernement qui protège les intérêts des oligarques », a souligné le politicien.

Dans ces batailles de printemps, les cheminots du pays sont à l’avant-garde. Les salariés des chemins de fer, dont l’abréviation SNCF flambe sur tous les trains et gares, animés par cinq syndicats: la CGT, la Confédération française du travail ferroviaire, l’UNSA, SUD-Rail et Force Ouvrière, ont choisi une nouvelle forme de résistance: une mobilisation innovante, c’est-à-dire, des grèves avec un «calendrier roulant», en alternant les journées de grève avec les journées de travail. Ceci est fait à la fois pour minimiser les dommages aux passagers, et pour maintenir un salaire minimum pour les employés, parce que les jours de grève ne sont pas payés.

Le 22 mars devrait être une manifestation grandiose à Paris avec la participation non seulement des cheminots, mais aussi des travailleurs des autres services publics: son itinéraire passera de la gare de l’Est à la place de la Bastille. « Les cheminots sont dans les starting blocks », écrit le journal « L’Humanité », qui publie presque quotidiennement des documents sur les préparatifs de la grève. – Partout en France, la mobilisation est organisée contre les ordonnances (décrets ministériels – Ed.), Qui mettent la SNCF sur la voie de la libéralisation forcée. » Dans le contexte de larges sentiments de protestation, on note les déclarations du chef du Front national, Marine Le Pen, qui est tout à fait dans son style de droite, que les cheminots vont encore «pleurnicher et geindre» dans les rues. Comme on dit, les commentaires sont superflus.

Le 19 mars a été suivi d’une déclaration conjointe de onze partis et mouvements de gauche avec l’appel «Protégeons les services publics! Solidarité avec les cheminots! « . Ce document a été soutenu par le Parti communiste français, le Parti de gauche, le groupe parlementaire de la France Insoumise, le groupe Ensemble, le Parti Europe-Écologie-Verts, le Nouveau Parti anticapitaliste, le mouvement de Benoit Amon « Génération »,celui du socialiste de gauche Gérard Filoche et plusieurs organisations plus petites. « Après 20 ans de libéralisation intensive sur le modèle des directives européennes », souligne le document, « Macron propose de mettre fin au service ferroviaire national par des ordonnances aux conséquences dramatiques pour la population et le développement des territoires. Nous déclarons que le 22 mars nous serons dans la rue pour protéger tous les services publics, en commençant par les chemins de fer, ainsi que tous les employés engagés dans ces domaines, dans l’intérêt des travailleurs. »

