Le président chinois Xi félicite Miguel Diaz-Canel pour son élection à la présidence de Cuba

BEIJING, 19 avril (Xinhua) — Le président chinois Xi Jinping a envoyé jeudi un message de félicitations à Miguel Diaz-Canel pour son élection en tant que nouveau président cubain.

La Chine et Cuba sont de bons camarades, de bons amis et de bons partenaires qui ont une confiance sincère l’un dans l’autre et partagent un destin commun, a dit M. Xi dans le message, ajoutant que les deux peuples cultivaient une amitié profonde grandie au cours des combats communs longs et difficiles, et que cette amitié servait de force motrice puissante pour promouvoir le développement des relations bilatérales.

Dans le monde d’aujourd’hui marqué par des changements profonds et complexes sur les plans régional et international, la Chine et Cuba ont tous deux entrepris une nouvelle marche vers le progrès, a déclaré M. Xi, réaffirmant que la Chine était prête à rejoindre Cuba sur la voie vers l’avant.

Il a aussi indiqué qu’il était disposé à travailler avec M. Diaz-Canel pour approfondir et étendre la coopération bilatérale, et réaliser de nouveaux succès pour honorer l’amitié entre la Chine et Cuba dans une nouvelle ère.

Dans un message séparé à Raul Castro, qui reste premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain au pouvoir, M. Xi, en sa qualité de secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, s’est dit prêt à maintenir des communications étroites avec M. Castro afin de faire avancer davantage les relations Chine-Cuba.

Dans la même journée, le Premier ministre chinois Li Keqiang a aussi envoyé un message de félicitations à M. Diaz-Canel.

La Chine est prête à travailler avec Cuba pour promouvoir continuellement la coopération bilatérale et oeuvrer au développement régulier des relations Chine-Cuba, a indiqué M. Li.

