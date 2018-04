Béatrice Courraud Ringelblum Oneg sabbat : journal du Ghetto de Varsovie

Emanuel Ringelblum

Oneg Shabbat

« Quelques semaines après l’invasion allemande de la Pologne, pressentant que des temps lourds de dangers s’ouvrent devant eux, Emanuel Ringelblum et quelques Juifs de Varsovie mettent en place une équipe de collecte d’informations et de documents qui se réunit chaque samedi sous le nom d’Oneg Shabbat, « la joie du shabbat ».

Dans le même temps, Ringelblum tient un Journal, rédigé en yiddish, Au fil des mois, la description de l’effroyable misère organisée par les Allemands prend le dessus. S’impose la description (et la colère froide qui l’accompagne) de la trahison d’une partie des classes dominantes juives, de la bassesse de beaucoup, de la trahison d’une poignée. Mais l’auteur met aussi en lumière la solidarité et la vivacité de la résistance culturelle à ce martyre. La présente traduction de ce manuscrit retrouvé à la Libération comprend l’intégralité des chroniques quotidiennes de Ringelblum. Après la publication d’une partie des archives d’Oneg Shabbat il y a dix ans, elle complète l’édifice des voix d’outre-tombe venues du judaïsme de Varsovie. »

« der zamler », le collecteur

Témoignage inestimable sur l’histoire des Juifs polonais de Varsovie, et du ghetto de Varsovie. Oneg Shabbat (Joie du Shabbat) constitue un compte rendu complet de ce que vécurent les Juifs de 1939 – date de l’invasion de l’armée allemande en Pologne – à 1942, date où la plupart d’entre eux furent « évacués » du ghetto et disparurent, assassinés dans le camp d’extermination de Teblinka.

Grâce à l’ouverture des archives nous apprenons jour après jour la lente agonie du peuple juif pendant ces années d’occupation allemande et la machine de destruction mise en place par les autorités nazis pour effacer de la terre six millions d’êtres humains.

C’est grâce à Hersz Wasser, membre du collectif Oneg Shabbat, l’un des rares à avoir survécu à l’extermination, que sont retrouvées en 1946 et 1950 les archives enterrées sous plusieurs immeubles sous d’inextricables gravas ( 6 000 documents au total).

Celles-ci étaient placées dans des bidons de lait dans le sous-sol des immeubles en ruine. Leur récupération a demandé un travail titanesque. Elles sont aujourd’hui conservées à l’Institut historique juif de Varsovie et l’Unesco les a inscrites en 1999 au Registre de la « Mémoire du Monde » .

Saluons la remarquable traduction de Nathan Weinstock et Isabelle Rozenbaumas, pour la précision de cette retranscription. En effet, Emanuel Ringelblum écrit son Journal dans la précipitation, sachant que le temps presse. La situation empire de jour en jour dans le ghetto. Son style est haché, il use de nombreuses abréviations que les traducteurs ont scrupuleusement respectées tout en rajoutant les mots dans leur entier entre crochets. Il écrit en trois langues, le yiddish, l’hébreu, le polonais.

Les traducteurs ont travaillé sur la version yiddish la plus complète préparée par une équipe d’historiens de l’Institut historique juif de Varsovie (1961-1963), reprise à très peu de chose près par les éditions Y. L. Peretz de Tel Aviv en 1985.

Emanuel Ringelblum, né en 1900, est historien et spécialiste de l’histoire juive. Il s’est toujours préoccupé des relations entre Juifs et Polonais. Fortement attaché à la Pologne, à son histoire et à son identité de Juif polonais. Il décide de rester à Varsovie au moment de l’invasion de l’Allemagne en 1939 et alors qu’il assistait à un congrès sioniste à Genève. D’autres ont choisi l’exil. Pas lui. Il veut se battre et sera l’un des animateurs de la résistance juive. « Allons-nous nous laisser conduire à l’abattoir comme des moutons ? » écrira-t–il.

Engagé politique dès sa jeunesse dans le sionisme de gauche au sein de « Poalei Zion » il défend

le développement des écoles juives et l’enseignement de l’hébreu. Ce courant politique dans lequel il s’inscrit et auquel il restera fidèle, cherchait à tenir ensemble des positions apparemment contradictoires : la place des Juifs en Pologne et l’aspiration à un territoire national.

Le 7 mars 1944, Emmanuel Ringelblum est assassiné sur les ruines du ghetto de Varsovie.

Fidèle à sa vocation de chercheur, d’historien, et à son engagement politique, Emanuel Ringelblum met sur pied dans le ghetto une organisation de résistance dont le but est d’archiver systématiquement tout document relatif à la vie du ghetto. Il se charge de cette mission avec des collaborateurs, amis, écrivains, rabbins, scientifiques… Il retranscrit aussi ce qui se passe dans les autres ghettos de Pologne, particulièrement celui de Lodz, dans les bourgades, ainsi que dans les pays occupés. Les témoignages s’accumulent : sur l’instauration, l’organisation et le fonctionnement du Judenrat** – avec ses multiples contradictions inhérentes à sa situation très complexe et intenable : celle d’être à la fois aux ordres des Allemands, dont la visée était l’extermination totale des Juifs du ghetto, et celle de sauver le plus grand nombre de gens***, Il accumule les témoignages sur la vie quotidienne des Juifs et des Polonais, des réfugiés, sur le comportement des uns et des autres, sur l’organisation des secours, aides, cantines populaires, distribution des cartes de travail, tickets d’alimentation, laissez-passer, sur les comités d’immeubles, l’organisation de la contrebande, le rôle capital joué par la section polonaise – dont Emanuel Ringleblum fait partie – de l’American Jewish Joint Distribution Committee, organisation américaine d’entraide juive

La division de classes est criante au sein du ghetto, exacerbée par le système mis en place par l’administration nazie, et la fermeture du ghetto. L’appât du gain, le goût du pouvoir, la corruption. Les privilèges. Les voyous, les trafiquants, profitent de la situation. Cette division arrange bien sûr les nazis. Mais il y a aussi, parallèlement, des gestes d’altruisme. Des gens se donnent corps et âme au sauvetage des malades, des enfants, s’interposent lors des violences exercées dans la rue contre les Juifs. Il y a ça et là des gestes de solidarité de la part de Polonais – des Polonais ont caché des Juifs et sauvé des enfants – même si la plupart des Polonais sont profondément antisémites et expriment leur haine par des injures, des dénonciations, des pillages, et des actes de violence.

L’auteur relate dans le détail les rafles pour le travail forcé, les sélections, les pillages, les tueries quotidiennes, la torture, les humiliations, les exactions commises aussi bien par les Allemands, la Gestapo, que par les Polonais, la police polonaise, le rôle néfaste de la police juive, la lente et inexorable dégradation programmée des conditions de vie (famine, typhus…) qui conduit au désespoir mais aussi à des formes de résistance telles que la poursuite de l’enseignement, de la chorale, des activités culturelles et la publication de journaux clandestins. Dans le ghetto on organise des fêtes, on chante, on fait du théâtre, on écrit aussi beaucoup. Un grand nombre de Juifs veulent laisser un témoignage de la barbarie nazie.

Dans le courant de l’année 1941 l’équipe d’Oneg Shabbat reçoit des nouvelles de plus en plus alarmantes sur ce qui se passe dans les autres ghettos et villes de Pologne, particulièrement de Vilno où ont lieu les massacres par balles opérés par les « Einsatzgruppen ». Elle entrevoit lucidement le spectre du projet nazi d’extermination totale du peuple juif. En novembre 1942, Dans un rapport envoyé au gouvernement polonais en exil ainsi qu’aux pays alliés elle relate les faits, donne les preuves de l’extermination dans les chambres à gaz. de la première «Aktion » : « Aktion Reinhardt » en juillet 1942.****

Les alliés ne répondront pas à ces appels et les Juifs seront exterminés dans l’assourdissant silence du monde.

La vie du ghetto au jour le jour

La création par l’administration allemande du « quartier juif » avec des rues spécifiquement destinées à la population juive – tantôt on rajoute des rues tantôt on en supprime pour mieux désorienter et déstabiliser la population – date de février 1940. A partir de là commence le calvaire des habitants du ghetto. L’obligation de déménager en emportant seulement quelques affaires et en laissant tous leurs meubles, la quête d’un appartement où bientôt des familles logeront à 10 et plus dans une même pièce insalubre. Ce sera le début du grand pillage. Les biens confisqués, meubles, bijoux, vêtements, fourrures, et tout objet de prix, le vol de l’argent, petit à petit les Juifs du ghetto sont dépouillés de tout, plus d’affaires personnelles, interdiction de posséder une radio, de recevoir des journaux, d’envoyer ou recevoir du courrier, des colis, de communiquer avec l’extérieur, de franchir le mur qui sépare le côté juif du côté aryen.

Les peines de mort et exécutions s’ensuivent pour ceux qui passeraient outre, et la prison, les coups, la torture pour n’importe quelle broutille. La famine s’installe, la contrebande fleurit, bientôt les gens affamés et transis de froid meurent en masse chez eux ou dans les rues car les denrées n’arrivent plus qu’au compte-goutte et il est impossible de se chauffer. Il est programmé d’affamer progressivement la population, les cantines populaires ferment les unes après les autres faute d’argent, les prix grimpent. La ration est de180 calories par jour pour les Juifs, soit le quart d’une ration de Polonais non-juif, ou encore 8% de celle d’un Allemand.

Sous la pression constante des nazis le Judenrat met en place un système de services sociaux, éducatifs, religieux et médicaux pour faire face aux problèmes énormes causés par l’afflux des Juifs dans le ghetto.

« En réalité », note Ringelblum, « l’Hôpital juif se transforme en mouroir dès l’été 1940 (…) L’aide sociale est débordée par l’ampleur des besoins. Au printemps 1940, près de 150 000 personnes sont secourues pour…ne pas mourir de faim « trop rapidement »Mais le manque de fonds va contraindre plusieurs cantines populaires à fermer. »

L’auteur note que la mortalité en 1941 était montée en flèche, de 150 à 500 jusqu’à 600 par semaine. « Ce sont des masses entières de gens que l’on trouvent évanouies dans la rue ».

Ce sont les réfugiés, les plus pauvres, qui meurent en premier, et les enfants. Ces derniers mendient un quignon de pain, une pièce, certains chantent ou dansent, il arrive – rarement – qu’une voiture passe avec des passagers allemands et l’un d’eux pris de compassion lance une pièce ou du pain à travers la vitre. Mais ce sont aussi en priorité les enfants qui se faufilent, avec un incroyable courage, par les trous du mur du ghetto pour chercher des denrées alimentaires côté aryen. Un grand nombre d’entre eux seront attrapés et assassinés.

Ringelblum raconte les rafles pour le travail forcé. Les travailleurs forcés reviennent des camps squelettiques et en morceaux. Les gardes ukrainiens et lettons leur ont coupé les oreilles, cassé des parties de corps, ils ont la tête défoncée, certains n’ont plus de mains. La plupart sont ramenés au ghetto pour y mourir.

Bientôt le cimetière ne peut plus accueillir les dépouilles. Pas assez de places, pas assez de terre. Les corps sont enterrés, ou plutôt à moitié ensevelis, empilés les uns sur les autres. L’odeur est insoutenable. Les gens viennent à la morgue pour contempler les cadavres. Les corps décharnés. Ils contemplent indifférents.

Les Juifs sont matraqués à mort si on les découvre sans leur brassard, ou dans les rues après le couvre-feu. Obligation de saluer les Allemands en ôtant son chapeau puis obligation de ne pas saluer. Les ordres changent du jour au lendemain pour mieux épuiser moralement la population. Il arrive souvent que « les Autres » – terme qu’emploie l’auteur par sécurité pour désigner les Allemands – s’amusent à tirer dans la foule en passant, il y a cinquante, cent morts d’un coup. On oblige les Juifs – les rabbins en particulier – à se dénuder complètement et à faire de la gymnastique pendant une heure – Ils tombent et ne se relèvent pas. On oblige les Juifs à ramper et nettoyer les rues avec leur culotte entre les dents. Les vieux, les enfants sont matraqués à coup de barres de fer. Ils tombent et ne se relèvent pas. Ils seront les premiers à être déportés à Auschwitz.

Le Conseil juif évalue la population du ghetto à ses débuts à 410 000. Ce chiffre augmente vite avec le transfert obligatoire des petites communautés des environs.

Au 22 juillet 1942 on compte près de 100 000 personnes mortes à l’intérieur du ghetto de Varsovie, soit près d’un tiers de l’effectif de la communauté d’avant-guerre.

La même année, 300 000 Juifs de Varsovie sont envoyés à Treblinka, immédiatement gazés.

Au total, 90 % des Juifs de Pologne ont été assassinés, affamés, gazés ou fusillés.

Voici un extrait d’un témoignage capital où Ringelblum raconte la déportation vers Treblinka de plus des trois- quarts des habitants du ghetto :

(…) Le 22 juillet 1942, le Conseil Juif rendit public un ordre allemand d’après lequel à l’exception d’un petit nombre d’ouvriers indispensables, tous les habitants du ghetto, sans distinction d’âge ni de sexe, allaient être déportés à l’Est.

Le spectacle de l’Umschlagplatz, la place de triage, où les gens étaient rassemblés pour être chargés dans les trains de déportation, était indescriptible.

Un rôle particulièrement odieux fut joué par la police juive, qui cherchait à plaire aux Allemands et à sauver sa propre peau. Mais le jour du Grand Pardon, le 26 septembre 1942,

2 000 policiers juifs furent déportés avec leurs familles.

Les scènes lors du chargement dans les wagons – le zèle de la police juive – la séparation des parents et des enfants, des femmes et des maris. La fusillade sur place de ceux qui tentaient de franchir le Mur -exemption de ceux qui se prétendirent médecins. Les voiles des infirmières, permettant de sauver les gens par centaines. Le 6 septembre, au milieu de la nuit, Leikin (le chef de la police juive) reçut l’ordre de passer au crible tous les Juifs dans le carré bordé par les rues Niska, Zamenhofa, Gesia et Smoca, de faire des sélections [pour la déportation] et d’arrêter les clandestins.

Plus de 25 000 ont été massacrés, peut-être davantage. Les milliers qui restèrent rue Niska – les massacres continuels – soixante-dix tués dans un appartement de la rue Wolynska — 1 000 tués en deux jours, conduits au cimetière — des centaines de tués dans les rues lors des sélections, tous forcés de s’agenouiller sur la chaussée [pour être fusillés]. Des centaines et des milliers sont restés toute la semaine dans leurs cachettes, sans eau (une conduite a éclaté), sans nourriture.

Il y a enfin une autre catégorie — « les Juifs de la rue » — qui simplement se sont cachés et continuent à se cacher. Ils achètent la Garde de Travail et vivent chez eux. Certains travaillaient dans les ateliers qui ont été fermés. Ainsi celui de Hans Miller, où de nombreux artistes, acteurs, etc. ont péri. Certaines maisons, ainsi celles de la rue Nalewki, au 35, 37, 41, sont uniquement occupées par des clandestins. Le problème du secours aux clandestins devient chaque jour plus pressant. Ceux qui sont des anciens fonctionnaires reçoivent une ration quotidienne de soupe et de pain. 22 septembre, Yom Kippour. Aujourd’hui, sélection dans les ateliers. – Le massacre des femmes, des enfants, des clandestins. L’usage de torturer les Juifs, le jour du Yom Kippour.

Pourquoi 10 % des juifs de Varsovie ont-ils été laissés en vie ? On se pose souvent cette question; nombre d’autres questions fondamentales dépendent de la réponse (…) qu’on y donne. Combien de temps resterons-nous au ghetto ? Combien de temps resterons-nous en vie ? Quand allons-nous être liquidés Avec cet examen des consciences, voici donc venu le temps de la vengeance. Une main mystérieuse a réglé le compte de Leikin, le chef de police qui dirigeait les rafles (…)

La résistance s’organise à l’automne 1942, composée de plusieurs organisations sionistes. Bundistes, socialistes, communistes, au premier rang desquelles se trouvent le Bloc Antifasciste et L’Organisation Juive de Combat (O.J.C.) dont le chef est un jeune de 23 ans, Mordechaï Anielewicz, membre de l’Hachomer Hatzaïr. Ils préparent l’insurrection du ghetto de Varsovie qui aura lieu en avril-mai 1943 et que soutiendra Emanuel Ringelblum. Parmi les combattants on retiendra les noms de Marek Edelman, bundiste, socialiste, et Michel Rojzenfeld, communiste. D’après Marek Edelman, les insurgés sont au nombre de 220 au total , âgés de 13 à 22 ans.

Le Journal s’arrête fin décembre 1942.

Emmanuel Ringelblum est conscient qu’il est peut-être en train d’écrire avec Oneg Shabbat le dernier chapitre de l’histoire de huit siècles d’histoire des Juifs polonais et de l’impérieuse nécessité de laisser des traces de ce qu’ils vécurent.

Juin 1942

« Il est une chose dont nous sommes sûrs – nous avons rempli notre devoir. Nous avons surmonté tous les obstacles et tous les écueils pour atteindre notre objectif. Notre mort elle-même ne sera pas vaine. »

* Emanuel Ringelblum, Oneg Shabbat – Journal Du Ghetto De Varsovie – traduit du yiddish par Nathan Weinstock et Isabelle Rozenbaumas, Paris, Calmann Levy, 2017

** Judenrat, ce vocable allemand, littéralement Conseil juif, désigne l’autorité administrative

Mise en place dans chacun des ghettos de Pologne par les Allemands. Composés des leaders de la communauté, ils formaient une sorte de gouvernement des ghettos et servaient d’intermédiaires entre les occupants et la population. A Varsovie le président du Judenrat était Adam Czerniakow. Il se donna la mort en juillet 1942 pour ne pas devoir collaborer à la déportation d’enfants et de vieillards.

*** Leociak Jacek, « Les dilemmes moraux de la collaboration des conseils juifs avec les autorités allemandes dans les ghettos de l’Europe occupée. La spécificité des Conseils juifs dans le cadre de la collaboration avec les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale », Revue d’Histoire de la Shoah, 2006/2 (N° 185), p. 379-395. URL : https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2006-2-page-379.htm

**** Aktion Reinhard est un nom de code qui désigne l’extermination systématique des Juifs, des Roms, des Sintis et des Yéniches du Gouvernement général de Pologne pendant la période du Troisième Reich

