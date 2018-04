Chemin vers la dénucléarisation? La Corée du Nord annonce 6 décisions clés

Pyongyang a annoncé une nouvelle orientation stratégique pour le pays, annonçant une suspension indéfinie de tous les essais nucléaires et de missiles balistiques, dans la perspective de la rencontre prévue entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump.

Lors d’une réunion plénière du comité central du Parti des travailleurs de Corée, le parti au pouvoir a défini six décisions cruciales:

#1. La Corée du Nord a déclaré «solennellement» que ses précédents essais balistiques et de missiles avaient permis au pays de miniaturiser avec succès les ogives et de développer leurs vecteurs.

# 2. À compter d’aujourd’hui, tous les autres essais nucléaires et de missiles balistiques seront gelés à compter du 21 avril 2018

# 3. Le centre d’essais nucléaires de la Corée du Nord sera mis au rebut afin d’assurer la transparence de la suspension de la recherche nucléaire.

# 4. Pyongyang n’utilisera jamais d’armes nucléaires, à moins qu’il y ait une « menace nucléaire ou une provocation nucléaire » contre la Corée du Nord, et « en aucun cas, ne rentra dans le proliféreration d’armes nucléaires et de technologie nucléaire ».

# 5. Désormais, tous les efforts de Pyongyang seront concentrés sur la construction d’une économie socialiste forte, tandis que les ressources humaines et matérielles du pays seront mobilisées pour «améliorer de manière spectaculaire» la qualité de vie des gens.

# 6. Pyongyang établira un environnement international favorable et intensifiera un dialogue étroit avec les pays voisins et la communauté internationale, afin de protéger la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et du monde.