Contre la guerre en Syrie, La paix pour tous les peuples ! signez la pétition

Syrie : Non à la guerre de l’OTAN ! Rassemblement 20 avril 19h, aux cordeliers à Lyon Après le premier rassemblement du lundi 16 à Vénissieux, qui a permis de réagir dans l’urgence aux bombardements contre la Syrie et d’exprimer le refus de cette guerre imposée au peuple syrien, il faut faire grandir le refus de ces guerres de l’OTAN. Vénissieux : Rassemblement contre les frappes occidentales 70 personnes pour une première réaction de refus des bombardements et des menaces occidentales contre la Syrie. Nous appelons à participer au rassemblement organisé par la JC Lyon ce vendredi 20 avril à 19h au cordeliers à Lyon. Faisons grandir le refus de la guerre, des mensonges et des crimes de l’OTAN, l’exigence du respect de la souveraineté des peuples, de la solidarité internationaliste. Plus un seul soldat Français hors de France

.

Solidarité avec les peuples de Syrie

.

Signez la pétition Pétition : Non aux frappes occidentales, Oui à la paix pour tous les peuples ! Nous condamnons la grotesque et dangereuse opération des Etats-Unis, de la Grande Bretagne et de la France ce samedi 13 avril et plus particulièrement le rôle du président Macron dans cet autodafé du droit international. Plus de 100 missiles lancés avec un risque non négligeable de déclencher une riposte russe en cas de bavure, dont 12 missiles pour la France coutant de 1 à 3 millions d’euros l’unité. L’ensemble du dispositif représente près de 20 millions d’euros partis en fumée dans un feu d’artifice inefficace et dangereux pour la paix mondiale. Les français que Mr Macron remercie pour leurs efforts, apprécieront. Quand ceux qui ont la prétention d’être les garants du droit international foulent au pied celui-ci, c’est un pas de plus franchi vers sa disparition. Alors que les inspecteurs de l’OIAC arrivent en Syrie, la France, le Royaume-uni et les États-Unis leur coupent l’herbe sous le pied. C’est une démonstration de force, dont les buts réels sont politiques et non humanitaires, visant a rétablir les puissances occidentales comme acteurs majeurs dans les marchandages en cours autour du conflit syrien. Pour certains dirigeants, c’est aussi l’occasion de renforcer leur pouvoir personnel au moment ou celui ci est contesté… Mais surtout c’est le moyen d’envoyer un message clair au reste du monde : « nos armes frappent où nous voulons, quand nous voulons et vos défenses sont inutiles ». Ces petits jeux de guerre n’ont pas rendu le monde plus sûr, bien au contraire. Nous refusons ces logiques militaristes dont le vrai enjeu au moyen-orient est toujours la maitrise des sources et réseaux énergétiques. Nous refusons la guerre au service de la domination des puissances occidentales. Nous défendons un monde multi-polaire, un monde de paix et de coopération. 20 avril 19h aux cordeliers ! lire en ligne « Syrie : Non à la guerre de l’OTAN ! »