les Iraniens affirment que les Syriens disent ….

d’une source iranienne: les sources iraniennes sont toujours suspectes d’être aussi peu crédibles que les affirmations des dirigeants français , anglais ou américains, mais nettement plus imaginatives, la plupart des fake news de l’extrême-droite ont cette origine et je ne les reproduit que très rarement, mais ici il s’agit de propos rapportés d’un ministre syrien.

L’information est susceptible d’intéresser les Français… Est-ce Mohamed ben Saimane a payé les 20 millions de coût de nos frappes ou cela fait partie de ces achats d’armes lors de sa derniere visite? Sommes-nous passés au statut de mercenaire? En tous les cas c’est ainsi que notre glorieuse armada est perçue dans le monde arabe…

« Le prince héritier saoudien a financé l’attaque contre la Syrie », a déclaré un responsable syrien.

Le vice-président de la Commission des affaires étrangères au Parlement syrien Ammar Assad a déclaré, ce dimanche 15 avril, que l’attaque au missile lancée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France avait été financée par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

« Le président américain Donald Trump avait déjà annoncé, à maintes reprises, que l’Arabie saoudite devrait financer les opérations militaires de la coalition. La partie américaine a demandé quatre milliards de dollars. C’est l’Arabie saoudite qui finance toutes les opérations agressives que mène la coalition dirigée par les États-Unis en Syrie, en Irak et en Libye. Mohammed ben Salmane s’est rendu en France et aux États-Unis et a payé toutes les dépenses d’une agression militaire contre la Syrie. Le plaisir qu’a pris l’Arabie saoudite lors de cette attaque vient étançonner cette affirmation », a déclaré Ammar Assad.

Il a réitéré que l’échec du dernier pion de l’Arabie saoudite en Syrie, c’est-à-dire le groupe terroriste Jaych al-Islam, était l’une des motivations de cette attaque.

« L’Arabie saoudite bénéficie de cette situation, car elle soutient les opérations de destruction dans la région. C’est ainsi qu’elle veut propager la pensée wahhabite, qui est à l’origine des égorgements et de tous les attentats terroristes du monde », a-t-il ajouté.