Le leader de la RPDC regarde le ballet interprété par des artistes chinois

Un des effets de la frappe en Syrie a été le resserrement des alliances, entre la Chine et la Russie, mais aussi entre la Chine et la COrée du nord. sans parler d’une bonne partie du monde musulman, les chiites mais aussi des Etats comme l’Algérie, le monde est incontestablement devenu plus hostile et plus conscient de la dangerosité de « la pseudo communauté internationale » qui frappe un état souverain, sans mandat de l’ONU et sans être en capacité de présenter des preuves convaincantes.Comme l’a dit la Chine, une telle action ne donne pas les meileures conditions de négociation entre les USA et la Corée du Nord. C’est sans doute la raison qui a poussé la maison blanche furieuse à dénoncer les propos de Macron sur le non retrait des troupes américaines dela zone syrienne. (note de danielle Bleitrach)