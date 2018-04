17 avril 2018, Un aniversaire de mes 80 ans un peu gâché par la délation… mais j’en ai vu d’autres.

..

J’ai 80 ans, je pensais avoir droit à une journée de repos sans haine, mais c’était trop demander, à mon réveil un ami me prévient qu’un certain Patrick Peron et venant en appui de ses propos un certain claide Guoinie se répandent sur les sites officiels en propos injurieux sur moi, m’insultant personnellement dans des termes inqualifiables et m’accusant d’être au parti pour « me le faire ».

L’attitude et les injures de Patrock Peron sont de celles auxquelles on ne répond pas. Je l’ai déjà bloqué pour ne pas avoir à le subir. Malheureusement cela va avec l’affaiblissement du parti, quand l’injure à la personne remplace le débat d’idée. Quand quelqu’un assume une responsabilité, il en assume la possibilité de critiquer son action dans cette responsabilité, c’est le cas des dirigeants, il faut critiquer les actes, proposer autre chose, mais se limiter à ça. . Ce n’est plus mon cas, je ne suis plus dirigeante depuis longtemps. Les procès qui me sont fait sont minable. Faute de réponse aux arguments politiques que j’énonce y compris sur la conduite de notre parti et sur les prises de position qui nous mettent en cause collectivement, ce qui relève d’un tout autre débat que la délation absurde sur la personne dont j’ai pris connaissance et non sans une certaine nausée..

C’est au nom de l’exercice de cette responsabilité que je me permettrais de réponde à un autre délateur minable qui est Claude Guonie et qui va inventant une connaissance de ma personne qui remonte au temps où j’étais membre du comité central. Donc il met en cause une responsabilité collective et je souhaite lui répondre. Il m’accuse hors toute vraisemblance pour ceux qui m’ont connue à cette époque d’avoir eu des désaccords, d’être dans l’opposition systématique.

Il semble ignorer les moeurs de la dite époque: un membre du comité central ne devait pas porter ses opinions, il devait rendre compte des travaux et des conclusions de l’instance à laquelle il appartenait. C’était le contrat moral que j’avais passé en acceptant la charge. Je me souviens encore de la manière dont Gaston Plissonnier me l’avait fait savoir, il m’avait dit « Danielle, tu va être membre du Comité central, il y a bien peu qui le sont et encore moins qui sont dignes de l’être. » je lui avais répondu « Si ça ne va pas, je partirai! » Il m’avait dit d’un ton sévère « Tu ne partiras pas, on te renverra! »

Il m’est arrivé bien souvent à ce titre de mener un combat politique contre des camarades qui choisissaient une opposition interne, mais ils peuvent témoigner que ça a toujours été à la loyale, rude mais sans confondre la personne avec le débat d’idées et encore aujourd’hui nous nous retrouvons avec amitié et en riant, en poursuivant nos discussions.

J’ai adhéré en 1956 et jusqu’en 1996 j’ai toujours été en accord avec mon parti. 40 ans, c’est beaucoup pour quelqu’un qui cultiverait une opposition systématique. Mais passons, j’ai donc été en accord avec le parti jusqu’en 1996, là j’ai compris que Robert Hue préparait une participation gouvernementale.je n’étais pas d’accord, je suis allée à la tribune du comité central et je l’ai dit dans la discussion, j’ai proposé que la question soit mise en débat dans le parti, j’ai même annoncé que l’extrême-droite allait monter. Je vous fais grâce des réactions, de la manière dont sans reprendre mes propos à la tribune bien des camarades sont venus me féliciter durant l’entracte. Robert Hue lui-même est venu me dire « que puis-je faire danielle? » j’ai repondu « Rend ta casquette de secrétaire! »

C’est là que je n’ai pas obéi à mon cher Gaston Plissonnier puisque comme je n’étais pas d’accord, j’ai considéré que je devais démissionner. Je ne me sentais pas de défendre une ligne à laquelle je ne croyais pas. Et j’étais choquée de voir que le Congrès qui se préparait sur le thème de « l’intervention citoyenne » ne prenait pas la peine de prévenir les militants des enjeux de la future participation gouvernementale.

A l’époque, j’avais une vie à Cuba, je suis donc partie en ne revenant que pour les 6 mois de cours que je devais à l’université. J’étais militante de base.

Ce que j’avais prévu est arrivé, quand Chirac a dissous l’assemblée et procédé à de nouvelles élections, j’étais à CUba, Robert Hue et l’ensemble du comité Central ont procédé à une consultation tardive des militants et ont déclaré « les français ne comprendraient pas que nous ne participions pas ». Bien sur tout avait été fait depuis plusieurs années et en particulier au moment du mouvement de 1995 (sur le thème il ne faut pas corseter le mouvement populaire).Nous sommes allés au goucvernement néanmoins sur un mot d’ordre juste « dévelloper l’intiative populaire ». je l’ai approuvé de la base où j’étais désormais, comme j’ai approuvé la seule initiative de Robert Hue, celle de la manifestation sur l’emploi, tout le reste n’a été que destruction de notre organisation, de notre identité, de notre relation à la classe ouvrière et confusion.

les points d’orgue de cette démolition systématique ont été la liste bouge l’europe, intervenant en pleine invasion de la Yougoslavie, le premier acte d’une série à laquelle je me suis toujours opposée. Il y a eu le desastreux congrès de Martigue qui a détruit sous couvert de mutation toute notre organisation, nous a coupé des lieux essentiels où se mène la lutte des classes. A partir de ce momentlà, et seulement à ce moment, alors que j’étais redevenue une militante de base je suis entrée dans l’opposition et toujours sur les mêmes base, celles qui me font critiquer encore aujourd’hui certaines errances des directions depuis Robert Hue. Bien sur cela s’incarne dans une fonction et dans des porte parole, mais ma critique concerne toute la direction telle qu’elle est conçue, pas les individus, les lignes et l’absence de cohérence. je n’ai jamais été d’accord avec le fait que nous déléguions le rôle du candidat à la présidentielle à J.L.Mélenchon. je n’avais rien de personnel face à ce dernier avec lequel je partage une connaissance de l’Amérique latine, mais je voulais suivant l’analyse faite à la suite de notre délégation à Mitterrand, la nécessité d’affronter avec un candidat communiste l’élection clé de la 5e république, la présidentielle.

certes les camarades étaient traumatisés par le score désastreux de Marie georges Buffet,mais là encore nous n’avons pas la même interprétation: quand un groupe, un parti connait une crise, il faut repartir sur les fondamentaux, mais surtout pas inventer des gadgets, c’est une fuite en avant qui ne mène nulle part. Là nous allons vers l’effacement.

Il y a d’autres points de l’analyse, la manière dont cette fuite en avant se combinait avec des alliances sans contenu réel avec des gens (le PS) dont personne ne veut plus, en particulier aux Européennes.les frondeurs ou « génération » de hamon se caractérisant à la fois par une conception de l’Europe proche de celle de Macron et logiquement soutenant les aventures impérialistes les plus condamnables comme on vient de le voir en Syrie. Sur quelles bases espèrons nous une liste commune aux Européennes, sur quel contenu? je l’ai dit Tout cela sent le sapin. Nous faisons cela pour des raisons essentiellement financières, mais nous allons dans le mur.

Au -dela des européennes, les chantiers de préparation du Congrès sont très insuffisants sur des questions sur lesquelles je travaille depuis des années, la situation internationale en pleine transformation et qui conditionne beaucoup de choses dans notre propre pays. Il n’y aura pas de justice sociale sans politique de paix et sans conscience internationaliste de notre part. Sur ces questions je fais des propositions, celle de renouer avec les partis frères en particulier au niveau européen. Mon blog a une large audience à cause de ce qu’il apporte sur ces questions et il est tout entier orienté dans cette direction pour le parti et pas contre.

En revanche, il y a plusieurs points d’accord essentiels: le choix de préparer le Congrès dans les luttes et le rôle joué par nos élus et nos militants. Nos députés se conduisent comme des militants et je souhaite que le parti prenne une initiative pour exiger que leur action , leurs interventions soient relayées par les télés. Le silence organisé autour du PCF et de ses élus est indigne. Parce que tous se donnent sans compter et avec leur esprit de responsabilité habituel dans les luttes actuelle. Malgré mon âge, je suis fière de participer à cette action.

Il y a un autre aspect que j’apprécie, c’est la manière dont dans ma fédération le débat s’organise, dans ma cellule, dans ma section. Nous avons des opinions différentes mais nous débattons avec la conscience des dangers qui pèsent sur le parti et sans marquer les camps, sans insultes.

J’ai vote en son temps contre les listes alternatives, je suis pour ce qui a réussi à se faire jusqu’ici, c’est-à-dire à travailler à une base commune dans un débat fraternel mais sans concession. je suis convaincue que tant que ce sera possible il faudra aller dans ce sens. C’est pourquoi aussi je m’élève contre des déclarations qui tronquent le débat en prenant des positions qui n’ont pas été discutées et qui forcent la main.

Maintenant passons comme il se doit à l’autocritique. Je me souviens du conseil que m’avait donné mon amie très chère Gisèle Moreau quand elle m’avait vu entrer dans l’opposition, elle même écartée, traitée injustement s’était condamnée au silence et je le lui reprochais. Elle m’a dit: « on n’a jamais raison seule contre un collectif ». A la manifestation du 14 avril, il y avait à mes côtés un camarade dont je me souvenais qu’il était derrière moi quand je protestais dans la préparation du Congrès de Martigue, je lui ai dis « reconnais que j’avais raison! » Il a eu presque les mêmes mots que Gisèle »Ca c’est danielle Bleitrach qui prétend avoir raison toute seule ». Et ce la me faisait souvenir d’une réflexion de Juquin, il m’avait proposé de porter la parole du parti à la réunion des homosexuels à Jussieu concernant notre souci d’égalité quant à la majorité sexuelle, le refus de toute discrimination. j’ai accepté avec enthousiasme disant mon indignation sur la stupidité de a manière dont on traitait les homosexuels. Juquin m’a dit « tu dis seulement ce que dit le parti, ce que pense danielle Bleitrach la france entière s’en fout, mais ce que pense le parti est important! » Bref, en prenant systématiquement des leçons de ce type, j’ai toujours été convaincue de l’imùportance du collectif sur l’individu. C’est même une des raisons qui me fait tenir à la forme parti sur le mouvement. Et même quand je suis plus d’accord avec les positions internationales de melenchon, je préfère le PCF, parce que le PCF ce n’est pas que Robert Hue ou Pierre laurent, alors que les insoumis c’est melenchon.

Donc j’aurais du plus tirer les conséquences d’une telle conviction et ne pas me lancer dans des aventures groupusculaires que j’ai d’ailleurs très vite abandonnées dès que je sentais qu’elles prétendaient faire du tort au parti. cela dit s’ils se montraient loyaux, dans ces organisations aussi j’ai conse’rvé estime et amitié, en respectant l’apport de chacun à nos idées communes. C’est le cas en particulier avec les camarades du PRCF. Mais c’est seulement à l’intérieur du parti que j’ai trouvé des camarades qui partageaient mes points de désaccord mais sans jamais prétendre à le détruire ou à favoriser ceux qui voulaient le détruire, ce que je pense être le cas de la France insoumise aujourd’hui. Mieux je ne suis pas loin de penser quand je suis dans ma fédération, une des plus « légitimistes » de france que les camarades qui ont toujours été d’accord tels que je les connais dans ma fédé ont à leur manière sauvé le parti, ont préservé son unité. j’ai été élevée dans cette fédération et je ne peux que partager beaucoup de choses avec eux.C’est ma famille et je ne veux pour rien au monde surtout dans l’état de fragilité détruire le travail obstiné de ces militants.

Robespierre disait « nos raisons d’exister valent mieux que notree existence ». Le parti communiste fait partie de mes raisons d’exister, non comme une église dont il faut respecter dogme et hierarchie mais comme un magnifique instrument de lutte pour en finir avec ce monde injuste et belliciste… Je n’en ai pas rencontré d’autres qui le vaillent y compris dans ce moment d’affaiblissement, aucun n’a un tel potentiel de dé »sintéressement et d’intelligence collective. Un instrument indispensable pour construire un avenir pour mon pays, pour ses enfants, les miens, qui me donnent le sentiment que je me survivrai quand le temps sera venu, pour une humanité sans laquelle tout ce que j’aime, l’art, la littérature, le cinéma, l’histoire n’a plus de sens. Je n’ai cessé d’aller à sa rencontre dans mes voyages et je vais poursuivre tant que mon corps me portera si mal que ce soit.

je termine donc ce texte pour faire état de mes interrogations pour aujourd’hui. Il y a un débat à la fédération sur le Congrès ce soir. Je suis en désaccord avec la déclaration du PCF sur les frappes en Syrie. La première phrase est incroyable. En revanche je suis d’accord avec la déclaration des députés communistes. je suis en désaccord avec la proposition nationale sur les élections européennes. Qu’est-ce que je fais, je vais dire mon désaccord ? je suis convaincue qu’ils ne feront que ce qu’ils ont décidé être le meilleur pour le parti, alors nombreux sont ceux qui pensent comme moi. A 80 ans, j’ai droit à quelque détente pour fêter mon anniversaire.

Donc je ne sais pas si je vais aller à cette réunion ou non vu que tout le monde sait ce que je pense. la seule chose qui pourrait me faire m’y rendre, outre un moyen de transport, est le fait de pouvoir lancer une pétition et des actions en faveur de nos députés et de leur présence médiatique. je suis fière parce que ma cellule et ma section ont repris ma proposition d’une collecte pour les grêves.

Maintenant je suis une intellectuelle et je me vois mal renonçant au débat d’idées sur une base individuelle, qui n’engage que ma responsabilité, c’est pourquoi je dis JE pour que les choses soient claires et je vais continuer avec tous ceux qui ont bien voulu s’associer à l’aventure de ce blog. Comme je vais continuer à écrire des livres plus ou moins iconoclastes.

Voilà pourquoi je n’ai pas envie d’entamer de polémique avec un abruti qui m’insulte, mais je daigne rendre compte de la manière dont j’ai mené politiquement mes responsabilités

danielle Bleitrach

Publicités