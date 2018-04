Ziouganov: Les Etats de la Nouvelle Entente se comportent dans le monde comme des bandits de grand chemin

https://kprf.ru/party-live/cknews/174807.html

RIA Novosti :La « Nouvelle Entente », les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France se comportent comme de véritables bandits, agissant comme des états terroristes, a déclaré le chef du Parti communiste Guennady Ziouganov, commentant les attaques de missiles samedi contre la Syrie.

14-04-2018

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont lancé des attaques sur des installations du gouvernement syrien samedi matin, qui, selon eux, sont utilisées pour fabriquer des armes chimiques. De 3.42 heures (heure de Moscou) à 5.10 heures (heure de Moscou), ils ont lancé contre la Syrie plus de 100 missiles, dont la plupart ont été abattus par la défense aérienne syrienne. Les forces russes n’étaient pas impliquées, mais elles surveillaient tous les lancements. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié ces attaques d’agression contre un État souverain, alors que ni les experts militaires russes ni les résidents locaux n’ont confirmé le fait de l’attaque chimique, qui est utilisée comme prétexte à des frappes.

« Cette nuit a été effectué un raid crapuleux par l’Entente de trois Etats – Etats-Unis, Grande-Bretagne et France -, cette nouvelle Entente se comporte dans le monde comme des bandits de grand chemin. » Cependant une commission d’experts devait commencer aujourd’hui ses travaux afin d’enquêter s’il y avait des substances toxiques dans la Douma (syrienne)», a déclaré samedi Ziouganov à RIA Novosti.

Selon le politicien, ces agissements montrent que ce sont des pays qui «ne respectent rien – ni les droits de l’homme, ni la dignité, ni leurs propres déclarations selon lesquelles ils combattent les terroristes». « En réalité, ils soutiennent les terroristes, ils agissent eux-mêmes comme des terroristes, essayant de redresser leur image à l’intérieur de leur pays ». Le président Donald Trump voit son autorité contestée et n’est pas capable de faire face à une situation difficile, Theresa May a conduit son pays dans une impasse et ne sait plus quoi faire « , a déclaré le politicien, ajoutant que les discours du président Emmanuel Macron sont une honte pour la France.

G.A. Ziouganov a noté que la France a toujours été un pays fier et démocratique, qui en tous temps a montré un exemple à l’Europe. « Dans le cas présent, Macron est totalement irresponsable et humilie le peuple français, la France n’a jamais soutenu un tel banditisme, et je suis sûr que les Français condamneront de telles actions de M. Macron », a-t-il dit.

Le politicien a également souligné que près de 70 missiles samedi en Syrie ont été abattus principalement par des armes soviétiques – S-125, S-200, témoignage éloquent de la puissance de l’Union soviétique qui existait auparavant.

« Tous les hommes de bonne volonté doivent se lever sur la planète pour défendre la Syrie et le peuple syrien qui est aux avant-postes de la lutte contre le terrorisme, défend son honneur et sa dignité » a également déclaré le politicien.

Ziouganov, en outre, a remercié la Chine et la Biélorussie pour leur position sur les événements en Syrie.

« Nous devons être vigilants et plus soudés que jamais, car la véritable menace d’une grande guerre est imminente », a déclaré le chef du Parti communiste de la Fédération de Russie.

G.A. Ziouganov estime que la Russie doit « ne pas céder aux provocations », tout en faisant son maximum pour renforcer les mesures de défense aérienne en Syrie et « prendre des mesures dans le pays pour notre sécurité commune ».

Traduction Marianne Dunlop pour H&S

