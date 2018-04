Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France lancent des «frappes de précision» en Syrie

Le président américain Donald Trump a approuvé des frappes militaires en Syrie en représailles à l’attaque chimique présumée du gouvernement Assad à Douma, près de Damas, la semaine dernière. Le Royaume-Uni et la France ont rejoint l’opération.

« Il y a peu de temps, j’ai ordonné aux forces armées américaines de lancer des frappes de précision sur des cibles liées aux capacités d’armes chimiques du dictateur syrien Bachar al-Assad », a déclaré Trump dans une allocution télévisée de la Maison Blanche. Il a ajouté qu’une opération militaire combinée entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France est déjà en cours en Syrie.

LIRE LA SUITE: Des explosions ont été entendues dans l’est de Damas après que Trump ait annoncé des frappes en Syrie – des témoins

L’intervention menée par les Etats-Unis en Syrie intervient quelques heures avant que les experts de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) se rendent samedi dans la banlieue de Damas pour déterminer si des armes chimiques ont été utilisées la semaine dernière.

Peu de temps après l’annonce de Trump, une déclaration du Premier ministre britannique Theresa May a déclaré qu’elle avait autorisé les forces britanniques à mener des «frappes coordonnées et ciblées pour dégrader la capacité d’armes chimiques du régime syrien».

Le président français Emmanuel Macron a confirmé qu’il avait ordonné aux forces françaises de mener une action militaire contre la Syrie en coalition avec les Etats-Unis et la France. « Les faits et la responsabilité du régime syrien ne font aucun doute », a-t- il dit dans un communiqué publié par son bureau, accusant Damas de franchir « une ligne rouge » fixée par la France en mai de l’année dernière.

Macron a déclaré que la réponse de la France était « limitée » et visait uniquement « les capacités du régime syrien pour la production et l’utilisation d’armes chimiques ».

Selon le président du Joint Chiefs of Staff américain, Joseph Dunford, les Etats-Unis n’ont pas averti les forces russes en Syrie avant les frappes. « Nous n’avons pas fait de coordination avec les Russes sur les frappes, nous ne les avons pas pré-notifiées. » Le Pentagone a déclaré que les frappes étaient une « occasion unique »d’envoyer un message fort au président syrien Bashar Assad.

La décision combinée des Etats-Unis et de leurs alliés de frapper la Syrie intervient juste après que le major général Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, ait présenté une preuve selon laquelle l’attaque chimique présumée de Douma samedi a été orchestrée. Le général a également noté que Londres était «directement impliqué dans la provocation».

Le ministère de la Défense britannique a déclaré que la grève avait été exécutée par quatre Tornado GR4 de la Royal Air Force, qui ont lancé des missiles Storm Shadow sur ce que l’armée britannique a déclaré être une ancienne base de missiles, à 15 miles à l’ouest de Homs. Le ministère a affirmé que le gouvernement syrien garde un stock de précurseurs d’armes chimiques sur le site, violant ainsi la Convention sur les armes chimiques, dont il est partie.

Trump avait un message spécial pour la Russie et l’Iran, qui, selon lui, étaient «les principaux responsables du soutien, de l’équipement et du financement» du gouvernement syrien.

« Quel genre de nation veut être associé au meurtrier de masse d’hommes, de femmes et d’enfants innocents? Les nations du monde peuvent être jugées par les amis qu’elles gardent. Aucune nation ne peut réussir, à long terme, en promouvant des États voyous, des tyrans brutaux et des dictateurs meurtriers », a déclaré Trump.

Il a également blâmé « l’échec de la Russie » pour tenir la promesse de 2013 que la Syrie se débarrasserait de ses armes chimiques, qui ont été négociées de bonne foi avec les Etats-Unis. La conformité de la Syrie à cette promesse a été certifiée par l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) en 2014. Les seules caches d’armes chimiques restantes en Syrie se trouvaient dans des territoires tenus par des militants soutenus par l’Occident, tels que Jaysh al-Islam. Islam), qui contrôlait Douma jusqu’à leur reddition lundi.

Il y a quelques semaines, la Russie a averti que les militants de l’enclave est de la Ghouta pourraient organiser une attaque chimique pour gagner l’opinion publique occidentale. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié de « fausses nouvelles » les déclarations de l’attaque chimique de samedi , tandis que les militaires russes enquêtant sur la région n’ont trouvé aucune trace de chlore ou d’agents neurotoxiques ni aucun témoin oculaire susceptible de confirmer leur utilisation.

Une mission d’enquête de l’OIAC devait arriver à Douma samedi. On ne sait pas ce qui va arriver à la sonde, à la lumière des bombardements américains, britanniques et français.