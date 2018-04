le vote au conseil de sécurité et l’autonomie d’un parti communiste

La résolution russe vient d’être rejetée au conseil de sécurité de l’ONU siégeant en urgence.Pour Chine, Russie, Bolivie, abstention pour le Kazakhstan .C’est pourquoi il faut à la fois se référer à l’ONU mais aussi ne pas limiter la position d’un parti communiste à la seule volonté de l’ONU, surtout du Conseil de sécurité.

On comprend que le rôle des députés communistes soit d’insister sur le non respect de l’ONU, et surtout de dénoncer le fait que Macron a méprisé non seulement l’ONU mais la représentation nationale, mais le PCF a une politique propre anti-impérialiste qui ne se limite pas au repect des décisions de l’ONU.

Il me parait un peu étonnant de devoir rappeler de telles évidences.

danielle Bleitrach

