je partage cette déclaration et j’adhère au MOuvement de la paix parce que ce n’est qu’un début…

nos alliés…

J’ajouterai qu’il est inadmissible que le président de la République française ne rende de compte à personne avant et après s’être lancé dans ce genre d’opération, alors même que partout en matière d’éducation, de santé, de droit à la retraite, à la justice, on fait pression sur les budgets, on laisse se multiplier les suicides dans les hopitaux, que nos maisons de retraites soient des mouroirs, de quel droit autorise-t-on un gaspillage aussi meurtrier,.Jusqu’à quand les marchands d’armes mèneront-ils notre politqie en violant le droit international autant que le légitime intérêt des peuples.

Il y a eu une centaine de missiles tirés par les trois voyous à 120 mmillions d’euros pièce… sans parler du coût de toute la logistique autour de l’envoi…

Tout cela sous une caricature de défense du droit, celui d’uine coalition limitée au seul USA, Grande Bretagne et France, les deux colonisateurs et leur rejeton sanglant. Parce que le peuple syrien était arrivé à une paix possible et se préparait une négociation régionale dans laquelle les trois comparses risquaient d’être exclus ainsi que leur nauseabonds alliés (les saoudiens bailleurs de fond du terrorisme et Israël). Le pretexte chimique est une pure invention utilisée pour revenir en maître à une table des négociations dont ils étaient exclus pour cause de victoire du gouvernement syrien. Celui-ci quel que soit ses tares n’a rien à voir avec le régime de Saoud et la mosaïque de la Syrie, y compris les chrétiens préférent assad aux djiadistes. Si Bachar el Assad a gagne c’est parce que le peuple syrien a été placé devant l’alternative enre ce gouvernement et l’impérialisme soutien de fait des djiadistes.

ces mensonges grossiers vont se renouveler parce que l’impérialisme porte la guerre comme la nuée porte l’orage.

Allons nous prendre l’habitude que notre pays déjà saigné par les capitalistes, les exilés fiscaux le soit par Macron et sa folie guerrière derrière Trump :

« C’est associer notre pays, qui pourrait être si grand par une haute conscience, à toutes les forces de ruse, de réaction, de mensonge et de brutalité qui besognent dans le monde ».

Jean Jaurès, « L’humanité » , 3 mai 1911

Si le mouvement de la paix veut de moi, j’ai décidé d’y adhérer et d’y consacrer mes dernières forces, parce que sans la paix il n’y aura pas de justice sociale, ni d’humanité peut-être.

Danielle Bleitrach

