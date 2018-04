DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE DE CUBA

.

» Le Gouvernement Révolutionnaire de la République de Cuba exprime sa condamnation la plus énergique de la nouvelle attaque perpétrée par les États-Unis et certains de ses alliés, dans la nuit de ce 13 avril contre des installations militaires et civiles de la République Arabe Syrienne, en utilisant comme prétexte l’emploi supposé par le Gouvernement syrien d’armes chimiques contre des civils.

En marge du Conseil de Sécurité des Nations Unies, cette action unilatérale constitue une violation flagrante des principes du Droit international et de la charte de cette organisation et constitue une violation contre un État souverain, qui aiguise le conflit dans le pays et dans la région.

Les États-Unis ont attaqué la Syrie sans que l’utilisation d’armes chimiques ait été démontrée de la part du gouvernement de ce pays et bien que le Secrétariat Technique de l’Organisation pour la Prohibition des Armes Chimiques (OPAQ), ait informé qu’il déploierait rapidement une équipe de la Mission de Recherche de Faits pour inspecter immédiatement la localité de Douma, comme l’avaient sollicité la Syrie et la Russie.

Cuba, signataire originale et État qui fait partie de la Convention sur des Armes Chimiques, dénonce fermement l’emploi de ces armes et autres armes d’ extermination massive, par n’importe quel acteur et dans n’importe quelle circonstance.

Le Gouvernement Révolutionnaire exprime sa solidarité avec le peuple et le gouvernement syriens pour les pertes de vies et de dommages matériels, conséquences de cette attaque atroce.

La Havane le 13 avril 2018″

.

