Précisions à propos de ma critique de la position de Pierre Laurent sur la guerre:

je n’ai jamais dit que Pierre Laurent avait demandé une intervention militaire (manquerait plus que ça), j’ai publié ses propos tels que les rapporte Challenge et je les ai critiqué ce qui est mon droit le plus absolu, en disant qu’ils venaient de fait en appui de la position de Macron.

. »Pierre Laurent, secrétaire général du PCF: « Il faut bien sûr stopper l’utilisation de ces armes chimiques, elle aurait déjà dû l’être (…) L’enchevêtrement de l’action des différentes grandes puissances dans la région rend la situation extrêmement préoccupante. Il faut continuer de ne pas dissocier une éventuelle action militaire de l’effort politique pour stopper la guerre car on ne résoudra pas cette situation uniquement par des actions de ce type (des frappes, NDLR); la preuve, on en a déjà conduites. (Le soutien du PCF à d’éventuelles frappes) dépend des conditions dans lesquelles est menée cette opération. (Hors cadre de l’ONU) c’est un problème (…) A priori, non, (le PCF ne soutiendrait pas une action hors de ce cadre). C’est pour ça que je dis qu’il faut trouver des solutions politiques dans la durée dans le cadre de l’ONU ». (sur RTL) »

Je suis parfaitement d’accord avec la déclaration du Mouvement de la paix qui présente quelques ressemblances, mais aussi des différences importantes avec les propos embarrassés de Pierre Laurent, notez : « le soutien du PCF à d’éventuelles frappes dépend des conditions dans lesquelles est menée cette opération (hors cadre de l’ONU c’est un problème ». Trouvez vous cette affirmation satisfaisante? mobilisatrice ? Moi non…

Il ne met pas en doute l’utilisation des armes chimiques (elles auraient dû être stoppées) donc il valide plus ou moins. Il aurait du se contenter de dire que le PCF était contre les armes chimiques.

Au positif on peut penser que Pierre Laurent subordonne tout appui de l’intervention à l’oNU, mais sans préciser l’essentiel, c’est-à-dire l’exigence d’une commission indépendante de l’ONU pour inspecter la situation, ce qui est la position des Russes et des Chinois. Donc il faut remettre en cause l’affirmation de Macron sur la « preuve » et Pierre Laurent aurait dû citer les nombreuses fausses preuves sur lesquelles se sont constituées les coalitions, il aurait dû dire que dès aujourd’hui le projet de frappe s’appuie sur des preuves inexistantes et sur une absence de mandat de l’ONU, donc le pCF est résolument contre et propose une mobilisation contre cette aventure très dangereuse.

Il articule bien sûr solution diplomatique et intervention, mais c’est la position de Macron, alors que le Mouvement de la paix substitue à l’intervention la négociation.

Un dirigeant du PCF pourrait même considérer que comme une majorité de pays et de partis communistes, « la preuve » est de l’ordre de celles qu’on nous a déjà infligées en Irak et en Libye et qu’il s’agit d’une volonté impérialiste dont on ne sait pas où elle s’arrêtera, mais en restant sur la base minimum qui est celle du mouvement de la paix, comme ce dernier , il aurait du insister sur l’exigence de négociations (que ne cessent de torpiller les Etats-Unis, la France et la Grande bretagne)

En tant que parti politique engagé dans les luttes en France, Il aurait du dénoncer les institutions de la Ve république qui font qu’à l’inverse des USA, un président peut décider sans le moindre contrôle et sans la moindre explication de rentrer en guerre. Et y compris noter le coût d’une telle opération illégale et dangereuse alors que partout en particulier dans nos hopitaux, dans les maisons de retraite, dans l’éducation on souffre d’une destruction du service public. Voilà ce que Pierre laurent n’a pas dit et ce faisant non seulement il a démobilisé une combat pour la paix mais n’a pas éclairé la logique globale de la politique du Macron,

la question que me pose le message pour le moins brouillé de Pierre Laurent est de savoir si comme Robert Hue et la liste Bouge l’Europe nous allons raconter n’importe quoi sur l’intervention en Yougoslavie. Si comme Jacques Fath, nous allons de fait appuyer cette intervention, comme ce responsable à la politique internationale appuyait de fait l’intervention en Libye.

https://www.humanite.fr/26_03_2011-libye-l%E2%80%99intervention-est-elle-justifi%C3%A9e-468744

Et ce alors même que le député communiste Roland Mazeau la position de dénonciation de l’intervention avait été courageusement défendue par le PCF à l’Assemblée nationale (il n’y avait pas eu de vote puisque l’expédition ne devait pas excéder 4 mois)?

voici de nombreuses années que le message du PCF est inaudible. sans doute parce que nous sommes subordonnés à des alliances de sommet.

Il s’avère que j’ai une sensibilité particulière aux questions de la guerre et de la paix. J’ai voté pour la premoière fois pour Mélenchon à la suite de son discours de Marseille sur la paix et je suis rentrée dans une vraie opposition à Robert Hue à la suite de la liste Bouge l’Europe qu’il avait monté alors qu’il y avait la guerre en Yougoslavie, une liste dont la moitié des membres étaient contre l’intervention de l’OTAN et l’autre voulait envoyer les troupes de l’OTAN et nous mêmes combattre les Serbes au sol. Tout peut être rattrapé sauf la guerre, les morts, surtout si comme aujourd’hui derrière le régime syrien il y a la recherche d’un affrrontement entre puissance nucléaire. J’ai connu un parti communiste fondamentalement attaché à la paix, à la dénonciation du danger nucléaire et un dirigeant du PCF qui n’est pas clair dans ce combat ne correspond pas à ce que j’attends , je le dis simplement sans rien attendre d’autre de ma prise de position qu’une rectification de ligne. le seul élément que nous avons pour intervenir en Syrie, c’est l’affirmation de Macron: nous sommes surs qu’il y a eu attaque chimique de la pârt du gouvernement syrien.

Tout plaide pourtant à l’encontre de cette affirmation. Et hier toute la journée dans le cadre de la promotion du livre de hollande, nous avons eu droit à la démonstration que Macron était capable de mentir sans le moindre état d’âme au point que Hollande s’est fait rouler dans la farine malgré l’évidence. Quand aux deux autres, TRump et théresa May oserais-je dire que personne n’a confiance en eux… Il fut un temps où le pCF aurait considéré de son devoir de dénoncer une telle affaire. C’est là tout ce que je dis et il est extraordinaire qu’il se trouve un communiste pour m’accuser de cultiver une culture d’opposision à la direction. Certains vont même jusqu’à m’inventer un passé d’éternelle opposante. C’est un mensonge éhonté… de la diffamation. J’ai adhéré en 1956 et je n’ai pas eu le moindre désaccord jusqu’en 1996, j’étais un membre du CC particulièrement disciplinée et quand je me suis sentie en désaccord en 1996, j’ai quitté le CN parce que je considérais qu’un membre du CN devait porter la politique du parti et pas la sienne. je me suis toujours prononcée contre les tendances et encore aujourd’hui, je dis ce que j’ai à dire dans ma cellule, mais je ne tiens à prendre la tête d’aucune fronde et je me suis recemment battue pour que nous construisions ensemble une base commune.

je suis en parfait accord avec les luttes et la manière dont les députés communistes, les élus, les militants s’y impliquent, j’y prend ma part.

Mais il est vrai que je pense que notre parti n’a pas une direction digne de ce nom, cela ne concerne pas seulement le secrétaire mais tout le fonctionnement des instances nationales, y compris l’exécutif et le conseil national, je souhaite que le Congrès pousse la réflexion en ce sens. danielle Bleitrach

Publicités