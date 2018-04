Les soutiens à Lula, à Cuba et au Venezuela marquent le Sommet des Peuples au Pérou

Par Ulises Canales López, Envoyé spécial

Lima, 11 Avril (Prensa Latina) Le début du Sommet des Peuples au Pérou a été marqué par de chaleureuses expressions de solidarité adressées à Cuba et au Venezuela, ainsi que par la demande de libération de l’ex-président Lula et la volonté de parvenir à une réelle unité de l’Amérique Latine.

Une réunion générale s’est tenue au siège de la Derrama Magisterial de Lima (centre national des professeurs et enseignants) à laquelle ont assisté les délégués des mouvements sociaux, populaires, des partis politiques, des étudiants, des jeunes, des femmes, et autres secteurs engagés dans des causes destinées à promouvoir l’avènement de la Grande Patrie, comme ils l’ont dénommée.

« Non et non, nous ne voulons pas être une colonie nord-américaine! Et, oui, et oui, nous voulons être une puissance latino-américaine! Cuba et Venezuela: un seul drapeau! », chantaient en chœur les délégués vénézuéliens en pénétrant dans l’auditoire avec des drapeaux flottant au vent de leur marche.

La secrétaire générale du Parti Communiste du Pérou Patrie Rouge, Flor Marìa González, a rendu compte des rapports adoptés par les dirigeants des partis latino-américains de sa famille politique qui se réuniront ce mardi à Lima pour réaffirmer leurs principes marxistes-léninistes.

Nous avons ratifié la volonté de construire une Grande Patrie, plus juste et plus humaine, a expliqué González en assurant que « construire le socialisme » est possible et que les partis qu’elle représente réaffirment leur vocation internationaliste tout en assurant leur soutien à Nicolas Maduro et au peuple vénézuélien.

De même, a signalé la dirigeante communiste, nous rappelons avec force notre « solidarité permanente et combative » pour que cesse le l´embargo étatsunien contre Cuba. « Nous sommes tous Fidel (Castro)! » a-telle lancé, et les délégués cubain ont repris à l’unisson: « Je suis Fidel! »

González a exhorté l’audience à montrer son soutien au peuple brésilien et a répété que les communistes continueront à exiger la libération de Lula Da Silva, injustement incarcéré en fin de semaine dernière, pendant que la foule présente chantaient en chœur « Lula: Liberté! Ils ne pourront pas te tuer, camarade! », « Lula, nous t’entendons, nous te sentons! Lula, tu es présent parmi nous! ».

D’autres orateurs de ce sommet alternatif ont demandé des efforts et un redoublement de détermination pour parvenir à concrétiser ce désir d’intégration et d’unité latino-américaines afin de contrecarrer le pouvoir hégémonique des États-Unis et leur projet historique d’asservissement.

« L’Amérique Latine ne t’aime pas et tu as bien fait de prendre la décision de na pas venir au Pérou, parce que nous ne t’aimons pas », a asséné ce membre du Parti Communiste, faisant référence à l’annulation de la visite à Lima du président nord-américain, Donald Trump.

De son côté, le secrétaire général de la Centrale Générale des Travailleurs du Pérou, Gerónimo Lòpez, a réitéré l’appel à se mobiliser et à manifester les 12 et 14 avril contre les politiques étatsuniennes, pour les droits sociaux, et contre les plans de déstabilisation de la droite locale.

Les chanteurs de la « trova cubana », Eduardo Sosa, Pepe Ordaz et Adrían Berazaín, à qui se sont joints les « répentistas » Hector Gutierrez et Aramís Padilla, ainsi qu’une rappeuse vénézuélienne, ont ajouté une note culturelle à ce somment qui se poursuivra jusqu’au 14 avril et s’achèvera en même temps que la réunion des chefs d’État et de Gouvernement de l’Amérique Latine.

