Déclaration commune : les partis communistes et ouvriers d’Europe condamnent l’agression impérialiste contre la Syrie

Les partis communistes et ouvriers d’Europe condamnent l’escalade de l’agression impérialiste et l’aggravation de la situation en Syrie et dans l’ensemble de la région après l’intervention du président américain Donald Trump sur des frappes en Syrie sous prétexte de l’utilisation d’armes chimiques, ce que les États-Unis ont fait à plusieurs reprises dans le passé. Le danger d’une guerre généralisée s’accroît.

Les partis communistes et ouvriers expriment leur solidarité internationaliste avec le peuple syrien et avec les autres peuples de la région, et appellent la classe ouvrière, les forces populaires à renforcer la lutte contre les interventions et les guerres impérialistes, contre l’OTAN, les États-Unis, l’Union Européenne et leurs alliés.

Les peuples n’ont rien à gagner à verser leur sang pour les intérêts des monopoles, pour la concurrence qui s’exerce pour le contrôle des sources d’énergie, des voies de transport, des parts de marchés et pour le partage des sphères d’influence.

Les peuples ont le droit de vivre en paix et ont le pouvoir de revendiquer une société libérée des guerres, des crises, de la pauvreté et de l’exploitation.