Christophe Barbier, Cohn Bendit et les autres se pissent dessous de bonheur…

christophe Barbier ffait le poirier. sur le plateau de BMTV, il n’en est pas à une pitrerie près… petit marquis zozotant et anglophones ce qui leur donne l’impression de connaître le monde… pour mieux diffuser la bonne parole de la CIA dirigée désormais par une tortionnaire…

La réflexion de Poutine sur la France : « Voilà un pays qui envoie 2500 gendarmes contre 80 gauchistes et un chien et qui veut donner des leçons à la Syrie qui affronte des terroristes djiadistes armés et violents » est frappée du coin du solide bon sens. . Comme d’ailleurs le constat que l’armée syrienne avait reconquis la zone et n’avait aucun intérêt à envoyer des armes chimiques si près de sa capitale. Comme d’ailleurs Poutine n’avait aucun intérêt à assassiner un espion russe à la veille de sa réelection triomphale et du mondial. D’ailleurs sur BMTV, on n’en parle plus, ni de « l’épuration ethnique des kurdes », on a trouvé le bon prétexte celui des armes chimiques, en feignant d’ignorer qu’Israël a reconnu hier avoir utilisé des bombes au phosphores comme « armes dissuasives » à Gaza. .

. Je ne suis pas une fan de poutine et si j’étais Russe je ne voterais pas pour lui, mais incontestablement il marque un point. Comme d’ailleurs quand l’Etat major russe demande si les frappes ne seraient pas destinées à masquer le fait qu’il n’y pas eu attaque chimique. les images des pseudos intoxiqués que l’on lave à l’eau courante, l’absence de confirmation des hôpitaux, la seule parole d’observatoires et de casques blancs qui nous ont déjà raconté n’importe quoi à Alep, tout sème le doute. Et comme la zone est désormais prise par l’armée syrienne, on la fait visiter aux journalistes pour appuyer la dénégation russe. J’ajouterai sur ce chapitre que Macron plaçant le tapis rouge sous les pas du saoudien, protecteur reconnu de tous les terroristes, boucher du Yemen, et dans le même temps menaçant le dirigeant syrien pour cause de défense des droits de l’homme, c’est fantastique… les journaleux et les éditorialistes expliquent que le saoudiens est un dirigeant « moderne » qui libère la condition féminine, on croit rêver…

Que penser des délires des journalistes cautionnant ce genre de choses?

Rien si ce n’est le caractère minable de ceux qui des trotskistes à la folle Clémentine Autain continuent à chanter le même air que la CIA et Macron parce qu’il n’ont pas encore compris que Staline était mort il y a 64 ans et que l’URSS n’existe plus, il s’obstinent dans leur propagande aux dépens de la paix en soutenant des fascistes comme en Ukraine. ou au Venezuela…

Rien si ce n’est que leur servilité n’a d’égale que celle des écologistes au pouvoir de françois de Rugy à Nicolas Hulot.. 2500 gendarmes contre 80 gauchistes et un chien, des blessés parmi les forces de l’ordre quand on leur renvoie leurs grenades dégoupillées… Il n’y a pas que Poutine pour s’étonner de l’emploi des forces de l’ordre… Mais est-ce que Macron a un moyen de chantage sur Hulot pour l’obliger à tout accepter, y compris ce matin l’aide aux chasseurs y compris la venerie… Brigitte Bardot va finir par jouer les terroristes dans les couloir du ministère de l’environnement.

Et les journaleux d’applaudir à tout rompre, christophe Barbier s’étrangle de bonheur..

Le pire étant ces étudiants que l’on menotte après avoir envoyé contre eux les groupuscules fascistes dont on se sert comme pretexte à dénonciation des désordres…

Et les anciens soixantte huitards comme Cohen Bendit se pissent dessous d’enthousiasme devant cette preuve de force, bande de gâteux.. Je peux vous pardonner votre déchéance parce que je ne me suis jamais fait d’illusion sur qui vous étiez pas plus qu’aujourd’hui je ne me fais d’illusion sur Clémentine Autain, vous partagez ce narcissisme, ce besoin d’être au centre alors que vous n’avez rien qui vous destine à pareille responsabvilité si ce n’est votre culot… Vous êtes incapables d’être autre chose que des marginaux, minorisant une lutte par non respect du peupke mais il y a une chose que je ne pardonne jamais c’est la guerre parce là votre inconséquence a de trop dramatiques conséquences…

Est-ce que nous avons vraiment nous Français le monde politicien que nous méritons.? .. Les seuls qui sauvent l’honneur ce sont les députés communistes, dignes, honnêtes, combattifs, oublieux d’eux mêmes, même s’ils n’ont pas la direction qu’eux et les militants méritent… Ce qui a d’énormes conséquences parce que le parti communiste avec une direction digne de ce nom était capable de dénoncer l’intervention en Irak, de peser sur le fait que la France ne devait pas entrer en guerre et d’ organiser autour de la paix de grands rassemblements. Aujourd’hui le PCF est à la remorque des palinodies trotskistes et social démocrate même si les communistes, militants et députés sont partout pour défendre la classe ouvrière, les services publics, notre souveraineté. Ils sont les otages de quelques flibustiers qui ont pris la direction. Et il n’y aura pas de manifs pour la paix pour dire que les ressources pour un guerre injuste doivent être données à la vie.

C’est pourquoi, malgré tout, vu les autres, dans le fond, je me dis qu’en mai 68 comme aujourd’hui je ne regrette pas d’être communiste… de temps en temps il y a même des articles dans l’humanité qui sauvent l’honneur sur le mouvement social maisq aussi celui de Pierre barbancy sur le plan international.

74 députés votant la privatisation de la SNCF parce qu’il s’agit bien de cela… et tous les jours on invente des fausses vérités sur l’excellence des chemins de fer britanniques et allemands grâce à la privatisation, des faux aussi faux que l’assassinat des espions par Poutine, ou l’assassinat des bébés en couveuse par saddam Hussein, suivi de très près des armes de destruction massive par Collin Powell…

Jean claude Bourdin, encore un qui s’indigne toujouts dans les limites de la survie personnelle interview la ministre de la santé et l’invite à expliquer « qu’il n’y a plus d’argent pour soigner les vieux ».. ni pour assumer les urgences… et qui cautionne l’entrée en guerre puisque jamais il ne compare le pris d’une bombe plus de 100.000 euros, celle d’une expédition envisagée en Syrie derrière Trump au coût réel de la santé et de la dignité des anciens? ils mentent aussi par omission…

Mais rassurez vous Macron va expliquer sa politique…Chriqstophe Barbier explique pourquoi l’Orne… parce que ça rime avec morne, que personne n’a envie d’aller dans un coin pareil… le plateau rigole et feint de protester.. Barbier insiste « aucun de nous ne voudrait vivre là-bas, il n’y a plus de service public, plus de poste, plus d’hôpital ajoute-t-il, sans état d’âme… La faute à qui ducon?

Et là on a droit à l’idolâtrie d’un Jupiter condescendant à venir expliquer aux bouseux qui ont l’esprit enfoncée dans la glèbe l’excellence de sa politique, en particulier « tenez-vous bien » pour expliquer la nécessité d’une intervention en Syrie…

Heureusement on aura bien écrasé la cervelle du télespectateur avec le feuilleton Halliday, 14 pages dans les colones du Point. 74 personnes de nuit ont voté la privatisation de la SNCF. On nous annonce une entrée en guerre avec la Russie par Syrie interposée sans le moindre débat… mais nous n’échapperons à aucun détail sur l’agonie et les débats autour de l’héritage…

danielle Bleitrach

