la position des communistes russes

en gros les communistes russes pensent que la Russie n’a pas assez agi pour défendre le Donbass et que cela a donné de la force à l’OTAN , mais que cela est dû à l’oligarchie sur laquelle s’appuie Poutine et qui se montre incapable de répondre à l’agression américaine. Voici ce que disait (traduit par Marianne) Ziouganov le diimanche de paques à proppos de la guerre que cherchent les Etats-Unis, la France, la Grande Bretagne:

extrait du message « pascal » de Ziou, le 7 avril:

Dans notre histoire, ce n’est pas la première fois que nous devons faire face à la pression furieuse de nos voisins sur notre planète. Et nous sommes habitués à combattre seuls les forces obscures. Mais seulement maintenant nous ne sentons pas le soutien approprié des travailleurs des pays où le capital financier et oligarchique gouverne. Le peuple reste silencieux, victime de l’ingénierie sociale, des méthodes sophistiquées de contrôle de la conscience de masse, quand la conscience politique ne se mesure pas par l’action des hommes et des peuples, mais le calcul nu et les avantages. Dans une telle situation, il n’est pas facile d’arrêter la procession du mal mondial

