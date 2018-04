La faculte de Tolbiac attaqué cette nuit par un commando d’extrême droite (videos) 

samedi 7 avril 2018 – 11h17 –

le plus extraordinaire est sans doute la manière dont le pouvoir et ses journalistes laissent planer l’idée que la violence serait l’oeuvre des étudiants grévistes. J’ai même entendu l’un d’entre eux déclarer que les dits étudiants étaient « encagoulés » à MOntepellier, alors qu’il s’agissait des troupes fascistes du doyen et d’un ensreignant (depuis supendus et mis en examen) contre les grévistes. L’extrême droite est mobilisée pour dévoyer la grève, on prend les étudiants dans l’étau de la violence et du chantage aux examens. Le pouvoir monter sa collusion avec les fascistes… Là encore nous ne sommes pas éloignés d’un mouvement plus général en Europe. (note de Danielle Bleitrach)

Hier soir vers 23h30, une milice d’extrême droite, composée d’une vingtaine de personnes cachés sous des casques de motards a attaqué par surprise les étudiants grévistes de Tolbiac en leur jetant cocktails molotov et projectiles. Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

« Entre 20 et 30 personnes anti-blocage se sont présentées devant le centre Tolbiac-Pierre-Mendès-France, avec des bâtons, des battes de base-ball et des fumigènes. Ils ont lancé des bouteilles en verre et des fumigènes dans le centre dont les grilles étaient fermées. Beaucoup d’étudiants et d’étudiantes ont été choqués par cette situation » , a expliqué un responsable de l’université.

« Semble » que Léopold Jimmy qui tient la chaine « Ligne de conduite » sur la plateforme de diffusion YouTube « accompagnait » l’attaque des fafs à Tolbiac, Léopold Jimmy à été candidat Front national aux élections cantonales sur le canton de Balleroy. https://www.ouest-france.fr/normand…

Une journaliste des Echos a publié sur Twitter une autre vidéo de la scène.

Publicités