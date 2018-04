Solidarité lutte… Où envoyer vos dons…

Dans ma cellule vendredi 30 mars, nous avons retenu le principe d’une collecte de solidarité en tant que PCF et nous avons proposé que celle-ci soit organisée y compris au niveau de la section en relation avec la section du PCF des cheminots de marseille. Mais comme à ce que j’ai cru comprendre non seulement vous n’êtes pas tous membre du PCF (honte sur vous), mais pas tout le monde n’a la chance d’avoir une cellule et une section qui fonctionne aussi bien que les miennes (honte sur la direction nationale), voici l’endroit où vous pouvez adresser votre solidarité.(note de danielle Bleitrach)

Caisse de grève

Soutenez les grévistes !