Marseille : avocats, magistrats et greffiers unis contre le projet de loi

nous devons nous lever pour revendiquer le lien indispensable entre l’homme et celui qui le juge. C’est ici la place de l’avocat, et non celle d’un algorythme.

Après une semaine de blocage des audiences, les avocats se joignent ce midi à l’appel à manifester lancé par l’intersyndicale des magistrats et greffiers.ils entendent protester contre le projet de loi de programmation pour la justice.. Les avocats de toute la France ont décidé de renforcer leur mobilisation et de se joindre au mouvement des magistrats et greffiers.L’action symbolique de ce rassemblement à midi vise à « dénoncer le bâillonnement des professionnels du droit et le recul de l’accès au droit pour le justiciable », explique dans un communiqué l’ordre des avocats du barreau de Marseille.Pour

Le reportage de Michel Aliaga et Emmanuel Zini :