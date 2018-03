Pour que les choses soient claires…

Manifestez, pétitionnez , dénoncez le gouvernement criminel d’Israël, je serai avec vous, mais ne prétendez pas m’enrôler derrière les deux abrutis qui dirigent le Crif et l’UJFP.

Le premier a décidé d’ajouter à la longue liste des interdits et rituels accumulés en matière de judaïsme l’adoration du veau d’or israélien et de ne laisser aucune liberté à celui qui ne se prosterne pas. le second pousse si loin le souci de se distinguer du premier qu’il en arrivé à cautionner tous les antisémites, sans parler d’avoir accompli l’horreur de justifier le crime de petits enfant juifs par l’existence du Crif et de la politique israélienne.

ces gens ont perdu le sens de l’humanité la plus élémentaire, ils sont de véritables caricatures, je vous interdis de m’y associer en m’envoyant vos réflexions sur l’un ou l’autre.

Bon dieu foutez la paix aux français juifs. C’est une affaire familiale, une culture plus encore qu’une religion, personne ne peut la renier sans renier père et mère… Mais cette appartenance a aussi ses lettres de noblesse, son esprit critique, son progressisme, et à ce titre, pour moi le Crif et l’UJFP ce sont des sectes qui prétendent parler en mon nom en disant n’importe quoi pour entretenir une clientèle… Que chacun prenne la position politique qui lui paraît juste mais arrêtez votre communautaurisme et laissez moi le droit à avoir des opinions qui ne soient pas conditionnées par une appartenance fantasmée par monsieur khalifat ou monsieur Stamboul. je peux choisir mon appartenance politique et ne m’en prive pas, mais je ne peux pas choisir la famille dans laquelle je suis née, ni la renier donc vous me refusez la liberté de mes engagements, c’est indigne.

j’appuyerai tout ce qui correspondra à ma position politique, mais je supprimerai de ma liste tous ceux qui prétendront m’enrôler derrière un de ces deux sinistre connards parlant en mon nom ou ceux qui feront une référence quelconque à mes aiêux qui ne leur ont rien demandé par une référence à la Shoah, j’espère être claire.

Danielle Bleitrach

Publicités