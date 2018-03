Cuba réaffirme sa solidarité avec la Syrie dans la lutte contre le terrorisme

L’Organisation de solidarité avec les peuples d’Asie , d’ Afrique et d’ Amérique latine ( OSPAAAL ), une organisation internationale basée à Cuba , a célébré jeudi l’anniversaire 55 de la Révolution Mars en Syrie et 71 de la fondation du Parti à -Bath Socialiste arabe , en faveur de « la juste cause du peuple syrien dans sa lutte contre le terrorisme « .

» Nous appuyons fermement La Syrie , l’ héroïsme, la persévérance, sous la direction de son gouvernement et le parti al-Baas arabe socialiste, d’une manière très efficace et fait ce pour lui – même et pour tous de nous parce que la géopolitique mondiale quand radicalement changé, tout les peuples du sud souffrent « , a déclaré Lourdes Cervantes, secrétaire général de l’organisation.

L’événement a réuni plusieurs représentants du corps diplomatique accrédité à Cuba et les organisations populaires dans des pays tels que l’Angola, la Dominique, la Gambie, la Guinée équatoriale, l’Iran, le Laos, la Palestine, Porto Rico, Afrique du Sud et le Venezuela, entre autres.

Pour sa part, l’ambassadeur syrien à Cuba, Idris Mayya , a remercié la solidarité qu’ont exprimé les personnes présentes et a souligné la » résistance légendaire , rarement vue » que le peuple et l’armée de son pays « ont démontrée ces sept dernières années ».

« La Syrie, avec l’aide et le soutien de nos amis et alliés, dirigés par nos frères d’ Iran , le Hezbollah, amis fidèles de la Russie et des pays d’Amérique latine à l’ avant-garde de Cuba , a réussi à déjouer le plan préparé par Les ennemis de la Syrie et de son peuple, et les réalisations que nous voyons aujourd’hui dans toute la Syrie, en sont la meilleure preuve « , a déclaré Mayya.

En tant que représentante de la jeunesse cubaine, Diana Castillo, étudiante à l’Institut supérieur des relations internationales, a félicité la jeunesse syrienne , qu’elle décrit comme «un exemple de résistance , de courage et de patriotisme, pour résister aux désirs impérialistes».

« Notre héros national José Martí a fait valoir que« si nécessaire par les peuples du concept de dignité, que même devrait faire du mal à leur donner le plaisir de défendre lui, et que est ce que les nouvelles générations de la Syrie tous les jours. Ils défendent leur dignité au prix qui est nécessaire « , a assuré Castillo.

L’événement, qui a eu lieu à la Casa del ALBA culturel à La Havane, regroupait également les étudiants syriens à Cuba , et des représentants de l’Association des Caraïbes de Cuba, le Mouvement cubain pour la paix, l’Institut de l’ amitié avec les peuples de Cuba, la Union arabe de Cuba, entre autres représentations.

La Syrie vit depuis mars 2011 dans un conflit armé où les troupes gouvernementales sont confrontées à des groupes armés d’opposition et à des organisations terroristes.