Le prince héritier saoudien qu’on dit réformateur vient d’avouer un secret de polichinelle. Mohammed Bin Salman a reconnu que l’investissement de son pays dans le wahhabisme était à la demande des alliés (américains?) pendant la guerre froide pour empêcher l’Union Soviétique de pénétrer ou d’influencer le monde musulman, appelant à une « révision » de ce soutien.

« Les racines de l’investissement saoudien dans les écoles et les mosquées remontent à la guerre froide quand les alliés saoudiens exigeaient leurs ressources pour empêcher l’Union soviétique de gagner de l’influence dans les pays musulmans », a-t-il déclaré en réponse à une question du journaliste du Washington Post sur la propagation du Wahhabisme.

Bin Salman a déclaré que « les gouvernements saoudiens successifs se sont égarés » et qu ‘ »aujourd’hui nous devons remettre les choses à la normale ». Concernant le financement du wahhabisme, il souligne que « ce financement provient en grande partie d’institutions privées basées dans le Royaume, et non du gouvernement » a-t-il dit.

Le prince héritier devrait surtout nous dire, si lui et son pays, comptaient mettre autant d’énergie à désamorcer leurs bombes idéologiques plantées un peu partout à travers la planète, et qui ne cessent d’exploser des têtes et des États. Rendront-ils compte, ces saoudiens, et demanderont-ils un jour pardon, aux peuples, qui comme les algériens ont souffert de leurs sournoises entreprises ?