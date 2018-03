je suis convaincue par vos arguments..

J’ai fait une erreur politique de relayer les propos de Manuel de Diéguez qui est le digne pendant de Soljenistsyne donc je l’ai supprimé même si je trouvais caractéristique la débâcle intellectuelle de ceux qui avaient si longtemps tablé sur une conception de la « grandeur » française en rupture totale avec l’histoire révolutionnaire de celui-ci. Mais vous avez raison il y a des limites et on ne doit pas favoriser la confusion ambiante. Mais il est de ces auteurs qui comme Joseph de Maistre ont poussé si loin la haine de la Révolution et la défense de l’ancien régime que l’on trouve chez eux une critique de la société bourgeoise la plus aboutie tout en étant révoltante puisqu’il vont jusqu’à l’apologie de la guerre pour illustrer la grandeur. Je trouvais que ce texte comme d’ailleurs un blog qu’il m’arrive de consulter alors qu’il souffre des mêmes travers mais a des fulgurence (dedefensa. org). Cela dit ces coquetteries intellectuelles ne sont pas de mise ici.

danielle Bleitrach

