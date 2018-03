Des tireurs d’élite déployés à Gaza, des Palestiniens entrent en conflit avec l’armée israélienne lors de manifestations de masse

Un Palestinien aurait été tué et au moins 20 autres blessés alors que les manifestations se sont intensifiées à la frontière de Gaza, où des milliers de Palestiniens sont venus manifester contre Israël. Les FDI, qui ont doublé leurs troupes et déployé des tireurs d’élite avant le rassemblement, ont commencé à tirer et à utiliser des armes anti-émeutes.

Des rapports indiquent qu’un Palestinien a été tué et au moins 20 autres blessés au cours des violences en cours à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, où environ 7.000 Palestiniens manifestent vendredi contre Israël.

Ils revendiquent le droit des réfugiés arabes à retourner sur le territoire d’Israël, que le pays a bloqué par peur de perdre sa majorité juive. Les FDI ont commencé à tirer et à utiliser des armes anti-émeutes après le début des affrontements.

La zone est déclarée zone militaire fermée. Toute activité dans la région nécessite l’autorisation de l’IDF. Il n’y a pas d’instructions spéciales pour les citoyens. Les FDI ont également déclaré que le mouvement du Hamas mettait en danger les habitants et les «utilisait comme couverture pour des activités terroristes».

Selon le porte-parole des Forces de défense israéliennes, Brig. Général Ronen Manelis, l’armée s’est préparée aux troubles le long de la frontière qui sépare le pays des territoires palestiniens.

Les rassemblements, inspirés par l’organisation fondamentaliste islamique palestinienne Hamas, commémorent le « Jour de la Terre » lorsque les Arabes honorent les six manifestants palestiniens qui ont été tués par les FDI en 1976. Les manifestations, que le Hamas prétend pacifiques, culmineront le 15 mai. , le 70e anniversaire de la création de l’État d’Israël, lorsque de nombreux Palestiniens ont dû quitter cet État. Leurs descendants représentent la majorité des résidents de Gaza.

Maintenant, les Palestiniens ont établi des camps de tentes pour un sit-in à la frontière. Le dernier jour, les manifestants ont l’intention de franchir la barrière frontalière, fortement contestée par les Israéliens. Malgré les affirmations selon lesquelles ils ne veulent pas de violence, les FDI préviennent qu’ils tireront si des tentatives d’infiltration massive sont faites ou si la manifestation devient violente et que la clôture est endommagée.

« Nous ne permettrons pas aux dirigeants du Hamas de rester à Gaza en envoyant des femmes et des enfants à la barrière frontalière. Si nécessaire, nous répondrons à ceux qui sont derrière ces manifestations à la frontière et à Gaza. Il y a une tâche à accomplir: empêcher une violation massive de la clôture et perturber l’ordre public », lit-on dans la déclaration de Manelis.

L’Etat juif a l’intention de doubler sa présence militaire le long de la frontière. Plus de 100 tireurs d’élite ont été déployés, ainsi que des forces spéciales et des unités de police paramilitaires pour le contrôle des émeutes.

Pendant ce temps, un tir d’armure à la frontière de Gaza a tué un fermier palestinien et blessé un autre homme. L’armée israélienne a déclaré avoir réagi à une activité suspecte le long de la barrière frontalière.

Yasser Samour, un parent de la victime dans le coin sud-est de Gaza, a déclaré que la victime de 27 ans était en train de récolter du persil avant l’aube quand il a été attaqué.

« Je travaillais sur le terrain suivant », a déclaré Yasser Samour. «Nous avons entendu des obus atterrir sur le terrain où travaille Amr, nous avons couru là et nous l’avons trouvé directement touché par un obus, nous étions à plus d’un kilomètre de la frontière. Dans sa partie la plus étroite, la bande de Gaza n’a que 6 km de large.

Les tensions dans la région ont augmenté au cours des trois derniers mois avant le 70e anniversaire de la fondation d’Israël, ainsi que la récente relocalisation de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem.

En décembre, le président américain Donald Trump a officiellement reconnu Jérusalem comme la capitale de l’Etat d’Israël. Le mouvement a été largement condamné à l’ONU, parmi les dirigeants européens, et même par le pape François. Six jours après l’annonce, le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza, a appelé au début de la troisième «Intifada», un mot qui signifie «soulèvement».

D’autres facteurs critiques incluent l’aggravation du déclin social et économique à Gaza, ainsi que l’échec de la réconciliation entre le Fatah laïc et les mouvements islamistes du Hamas.

Dans le même temps, Israël a intensifié ses opérations à Gaza, la dernière ayant lieu dimanche dernier, lorsque Tsahal a attaqué des cibles du Hamas après une tentative d’endommager la clôture entre Israël et la bande de Gaza et incendier un véhicule d’ingénierie.

Avec une population de plus de 1,8 million de personnes entassée sur une bande de 365 kilomètres carrés le long de la côte sud-est de la Méditerranée, la bande de Gaza a une population supérieure à Bahreïn, moins de la moitié de sa taille physique et un PIB inférieur à 1 / 30 celle de la nation du golfe Persique.