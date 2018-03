Violences à la faculté de droit de Montpellier : le doyen et un professeur mis en examen

Les deux hommes avaient été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête pour « violences aggravées », commises par des hommes qui ont fait irruption dans un amphithéâtre. La diligence avec laquelle a été menée l’enquête prouve à quel point le gouvernement a peur d’un nouveau mai 68… Il ,n’en demeure pas moins que l’affaire, un peu éclipsée par l’attentat terroriste dans l’Aude et l’assassinat d’une vieille dame juive montre àquel point sous différentes formes le fascisme est en train d’envahir notre pays, il y a celui volontiers mis en évidence de marginaux, mais il y a aussi et c’est le plus préocxcupant la fascisation des institutions qui accompagne la ùmise en coupe réglée de la fonction publique et de ses traditions d’indépendance. (note de Danielle Bleitrach)

Le Monde.fr avec AFP | 29.03.2018 à 09h44 • Mis à jour le 29.03.2018 à 21h04

Une semaine après les violences survenues à la faculté de droit de Montpellier, son doyen ainsi qu’un professeur, Philippe Pétel et Jean-Luc Coronel de Boissezon, ont été mis en examen, a annoncé en début de soirée le procureur de Montpellier, jeudi 29 mars.

Plus tôt dans la journée, la ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, avait annoncé qu’ils étaient suspendus de leurs fonctions.

Les deux hommes avaient été placés en garde à vue en début d’après-midi mercredi dans le cadre de l’enquête pour « violences aggravées », commises par des hommes encagoulés et armés de bâtons qui ont fait irruption dans un amphithéâtre occupé par des étudiants hostiles au projet de réforme de l’entrée à l’université. Le parquet a ouvert une enquête en flagrance pour violences en réunion avec armes, qui a été confiée à la sûreté publique.

Plusieurs plaintes

L’université de Montpellier avait annoncé dès vendredi soir la démission du doyen, Philippe Pétel, accusé par des étudiants – ce qu’il dément – d’avoir été à l’origine de l’expulsion violente, au cours de laquelle des étudiants assurent avoir reconnu certains professeurs.

D’après les témoignages recueillis par Le Monde, plusieurs étudiants participant à l’occupation ont ainsi expliqué avoir vu le professeur Jean-Luc Coronel de Boissezon dévaler les marches de l’amphithéâtre, le visage découvert, et frapper des étudiants sur l’estrade, avec ses poings.

Selon la présidente de la Ligue des droits de l’homme de l’Hérault, Sophie Mazas, au moins huit étudiants et un syndicaliste ont porté plainte contre X après ces incidents. Une vingtaine de témoins des violences ont été auditionnés mercredi. « Il y a une grosse accélération de l’enquête depuis hier », a affirmé au cours d’une conférence de presse Mme Mazas.

Une enquête administrative a par ailleurs débuté lundi à la demande de la ministre de l’enseignement supérieur, pour faire la lumière sur cette violente intrusion. Les cours de la faculté de droit ont été suspendus jusqu’au mardi 3 avril.

Lu dans le journal Libération :

Le site antifasciste montpelliérain Le Pressoir a très vite mentionné quatre noms, qui ont été supprimés de l’article pendant le week-end, avant de réapparaître le lundi. Les administrateurs n’ont pas répondu à nos sollicitations pour savoir pourquoi. Les mêmes noms ont également été tagués sur le mur du rectorat de l’académie de Montpellier, juste en face de la fac de droit.

Parmi eux «Coronel de Boisezon». A un -s près, il s’agit de Jean-Luc Coronel de Boissezon, professeur d’histoire du droit. Décrit comme très conservateur, il apparaît dans une liste de professeurs de droit opposés au mariage pour tous. Le professeur était présent dans le hall de la fac avant l’intervention des hommes armés : on le voit en arrière-plan, dans une vidéo montrant un échange entre Pétel et des étudiants (voir ci-dessous). Le ton monte, sans que le prof d’histoire du droit n’y prenne part. L’algarade a pour objet les toilettes du bâtiment, qu’aurait condamnées l’administration de la faculté dans tout le bâtiment pour en empêcher l’occupation.

«Il s’en est pris à une fille recroquevillée, sur l’estrade»

C’est après cette scène que l’amphi est attaqué par des personnes armées. Et selon C., étudiant à la fac de droit qui tient à l’anonymat, Coronel de Boissezon aurait été parmi les premiers à débouler dans la salle : «Il n’était pas cagoulé, il avait des gants, il s’est précipité en bas de l’amphi avec d’autres personnes et s’en est pris à une fille recroquevillée, sur l’estrade.»

Un jeune qui était en bas de l’amphi assure pour sa part à l’émission de TMC Quotidien avoir été attaqué par un professeur ganté, sans le nommer. Il décrit l’altercation, que l’on voit en arrière-plan des vidéos qui circulent en ligne.

Sur M6, un témoin raconte qu’un professeur, qu’il ne nomme pas mais qui n’était pas cagoulé, était parmi les assaillants et portait des «gants de frappe» (utilisés pour des entraînements de boxe). D’autres témoins parlent de gants sans plus de précisions. Dans les vidéos qu’on peut voir, Coronel de Boissezon porte des gants de ville, en cuir marron.

«Je n’ai pas l’habitude, lorsque je suis agressé, de rester passif»

Octave, élève de l’autre grande faculté montpelliéraine, Paul-Valéry, qui participait à l’occupation et que nous interrogions dès vendredi sur le déroulé de l’évacuation, confirme le récit de C. : «J’ai vu de Boissezon, il a tapé un de mes copains dans l’amphi. Je l’ai reconnu parce qu’il était présent à l’Assemblée générale du mercredi», la veille des événements.

Mardi après-midi, lors d’une conférence de presse improvisée devant le commissariat central de Montpellier, l’avocate Sophie Mazas, présidente de la Ligue des droits de l’Homme dans l’Hérault (qui devrait se porter partie civile) assure que Coronel de Boissezon a bien été «reconnu comme ayant frappé» des occupants de l’amphi. Devant la presse, elle brandit la copie d’une photo qui montre une manifestation des régionalistes occitans de la Ligue du Midi. Elle serait vieille d’il y a deux ans. Parmi les personnes participant à ce rassemblement du mouvement d’extrême droite, un homme retourné regarde en direction de l’objectif : ce serait lui.

Par courriel, le professeur d’histoire du droit nous répond : «Si j’étais bien présent dans l’amphithéâtre de ma faculté ce soir-là pour veiller sur nos locaux, nos étudiants et nos collègues présents, je n’étais évidemment pas cagoulé et donc parfaitement identifiable de mon plein gré.» S’il précise réserver ses observations aux autorités compétentes, il ne nie pas avoir porté des coups, ajoutant, sibyllin : «Je n’ai pas l’habitude, lorsque je suis agressé, de rester passif.»

Selon la LDH, il aurait été entendu par la police dans le cadre la procédure. Le parquet de Montpellier, qui diligente l’enquête, n’a pas répondu à nos sollicitations.

Dans un mail envoyé le 28 mars, au lendemain de la parution de cet article, dont il juge le titre «sensationnaliste», Jean-Luc Coronel de Boissezon réagit aux «diffamations» qu’il nous accuse de relayer. Il évoque une «triste nuit, dont il convient de rappeler avec honnêteté le contexte»: «Rentré chez moi après mes cours, je ne suis revenu à la Faculté que vers onze heures moins le quart du soir, en raison de toutes sortes d’inquiétantes nouvelles, dont celles d’un collègue professeur frappé, de chargés de T.D. molestés et insultés, ainsi que d’étudiantes victimes d’attouchements. J’ai constaté sur place l’ambiance en effet totalement électrique, les insultes et intimidations, et tous particulièrement les affronts et humiliations répétés faits à notre doyen impassible. J’étais présent dans l’amphithéâtre occupé vers minuit et quart, lorsqu’un très petit groupe de personnes aux visages dissimulés y a soudain pénétré, en frappant immédiatement sur les tables avec des morceaux de bois, manifestement pour effrayer les occupants et créer une panique. Je me suis précipité pour évacuer les occupants présents, car la situation devenait à l’évidence très dangereuse ; les personnels de sécurité ont agi de même. La plupart des occupants sont partis très vite dans la panique effectivement produite ; quelques-uns cependant refusèrent de quitter ces lieux. Certains m’ont porté des coups dont a témoigné un médecin légiste ; il m’a parfois fallu me défendre.»

Sarah Finger , Fabien Leboucq , Marie-Perrine Tanguy