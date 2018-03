Je voudrais savoir si le parti communiste français a décidé ou non une alliance avec des forces qui ont sur l’Europe et donc sur l’OTAN une politique pas très différente de celle de Hollande, c’est-à-dire celle de Macron? Remarquez quand on a la très russophobe Clémentine Autain dans ses proches on peut faire alliance avec n’importe qui… Cette gourde qui pour le moment se contente d’enquiquiner la France insoumise est tout à fait prête à nous faire affronter la méchante Russie, sans parler de quelques trotskistes qui appuient dans le même sens et ont la bouche pleine de « l’union de la gauche ». Tout cela mérite au moins d’être clarifié, ce n’est pas parce que nous nous sommes ruinés dans l’opération Mélenchon et que les subventions européennes dépendent de notre célérité à dénoncer les deux « totalitarismes » qu’il faut que nous soyons prêts à approuver la grande troisième mondiale avec « usage nucléaire limité »… pendant que notre président n’arrête pas de glorifier nos héros de la gendarmerie et du service public, il est en train de brader la défense nationale à l’oTAN quitte à offrir 3% de notre PIB (pas notre budget, non le PIB ce qui est bien plus important ) aux bonnes oeuvres de l’OTAN. Avec ce genre d’augmentation de notre contribution, nous pourrions financer les hopitaux, les maisons de retraite sans problème. Autre intéressant constat, cette politique des transports ne peut pas s’accommoder des cheminots français héritiers de la bataille du rail qui risquent de bloquer cette trahison nationale que serait la guerre. (note de Danielle Bleitrach)