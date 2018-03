Ca ne vous pose pas problème moi oui… les kurdes et BHL ça ressemble à l’humanitaire en Libye…

L’empire américain aurait trahi sa mission sacrée selon Bernard-Henri Lévy.

ça ne vous pose aucun problème mes chers camarades si préoccupés des kurdes que leur défenseur actif soit Bernard Henry Levy et que Macron et les Etats-Unis soient prêts à installer des forces armées chez eux alors même que l’Europe vote le transport des troupes de l’OTAN et que la tension est à son comble entre certains pays dont la France avec la Russie ? Est-ce que vous ne vous interrogez pas sur cette installation à demeure en Syrie sous des prétextes humanitaires, ça ne vous rappelle pas la Libye ? Moi oui!

Que l’on ait utilisé les kurdes contre Daech en leur faisant miroiter une nation kurde est une ignominie qui révolte la conscience mais que l’on puisse imaginer que les Etats-Unis , la France et d’autres puissances néo-coloniales aient pour principal souci d’installer et de défendre un modèle d’anarchie socialisant relève de la stupidité intégrale. Que BHL se fasse prendre en photo la mèche en bataille aux côtés des femmes kurdes ne relève pas du seul narcissisme du personnage et de sa soudaine conversion au communisme utopique… Personnellement derrière le grotesque j’entendqs toujours le bruit des bottes de l’oTAN… Son dernier livre me confirme dans mes craintes.

Ce crépuscule de la « conscience civisationnelle » qui se perd dans la bureaucratie bizantine et les ridicules sont le sujet de la plainte douloureuse du non moins byzantin et ridicule Bernard Henry levy. Cet homme a le pessimisme des grands réactionnaires toujours en train de confondre l’époque avec leur propre effondrement… Même pas l’esprit de corps qui anime les vrais fascistes ou ceux qui se résignent au fascisme par esprit du corps, il est un moment où la distinction est malaisée, non une attitude non pas morale mais une morale de l’attitude dans la promotion de son ultime ouvrage. .

Si je n’avais pas l’expérience du caractère nocif des délires apparents de cet homme, j’aurais pris pour parole d’évangile ses jérémiades telles que l’Express en fait un compte-rendu, sous le titre l’Occident est-il fichu? L’Europe et l’Amérique, les seules puissances civilisatrices selon l’ineffable sont défiées par 5 puissances émérgentes et les forces obscures qu’elles représentent à ses yeux. « l’inconscient civisationnele » du couple Europe-Amérique est en train de s’effondrer, il est « avachi ». Bhl sur ce ton douloureux de l’homme seul avec la CIA certes mais confirmé dans sa douleur de conscience sentinelle s’inquiète: est-ce que la civilisation renoncera à lutter contre la barbarie? Réveillez vous une mission vous appelle et BHL vous y invite…

Connaissant le personnage et n’ayant pas lu le livre, je m’inquiète dans quelle croisade vat-il nous entraîner et s’agit-il pour lui d’accompagner comme à l’ordinaire une expédition contre la Russie, la Chine? Après l’Afghanistan, la Lybie et la Syrie, on passe à la Chine, la Russie, l’Iran et la Turquie…Parce que bizarrement il est question de la Turquie… N’ayant aucune sympathie particulière pour Erdogan et son appartenance à l’OTAN, je m’étonne de le voir dans une telle compagnie…

Pourtant aussi étrange que cela puisse paraître les cibles du délirant sont toujours précises. Avec les résultats que l’on sait… Il se présente souvent comme le défenseur du petit Israël menacé par d’impitoyables voisins, dans cette affaire il n’est même plus la voix d’Israël. Certes israêl soutient les kurdes, mais chacun sait que netanaoyoun ménage la Russie et la Chine, négocie en sous main avec ces puissances. Non sa position est celle des faucons de l’ampire, elle l’a toujours été. Bref ce cri sur « l’occident fichu » c’est le versant idéologique de l’annonce sur l’organisation des transports de troupe vers les frontières russes… Certes la Russie de Poutine, ce n’est pas la grande oeuvre de la vie de cet histrion, la lutte contre le communisme mais faute de grives…

Bref! Est-ce que pour lui remonter le moral il faudra que nous nous lancions dans la grande troisième guerre mondiale? Ou pire encore est-il comme d’habitude chargé de pousser un coup de trompette annonciatrice d’une expédition déjà prête? On pourrait se réjouir de la manière dont la France a décidé tout à coup de déployer des troupes pour protéger les Kurdes si l’on ne se disait pas que ce choix soutenu depuis longtemps par BHL, ne correspondait pas (comme l’implantation durable américaine en Syrie) à ces projets otanesques… le kurde est nettement plus présentable que le rebelle de Benghazi…

Il ne faudrait pas que les communistes croyant réparer une injustice se retrouvent comme en Libye en train d’appuyer de fait une expédition qui nous coûtera plus que tous nos hopitaux ou nos maisons de retraites pour le plus grand malheur des populations de la zone. N’oublions jamais le responsable du parti de l’époque jacques fath en train de réclamer l’armement des vertueux de Benghazi. Par parenthèse je me demande comment les deux seules causes actuellement soutenues par le PCF et l’Humanité, les kurdes et les palestiniens s’avèrent de fait aussi contradictoires, chacune d’elle s’avérant de fait dans un cmp opposé.

Danielle Bleitrach

