Rim Banna, chanteuse arrangeuse, militante et poète palestinienne, vient de décéder des suites d’un cancer, à l’âge de 51 ans. Rim Banna était née le 8 décembre 1966 à Nazareth. Grâce à une bourse du Parti Communiste d’Israël, elle avait fait ses études à Moscou.

D’abord connue pour ses comptines et chansons pour enfants, elle a consacré l’essentiel de sa vie artistique à la musique traditionnelle et à la poésie palestinienne, qu’elle contribue à préserver, à promouvoir et à faire vivre.

« Je veux créer quelque chose de nouveau, qui aide à faire comprendre la musique et l’âme des palestiniens ».

Dans cette ambition, elle ne se limitait pas à imiter la technique du chant arabe.

« J’essaie d’écrire des chansons qui correspondent à ma voix ».

Engagée sur de multiples combats, elle acquiert une renommée internationale en 2003, en envoyant à Georges W Bush un « message musical contre la guerre » en Irak, à l’invitation de la chanteuse norvégienne Kari Bremnès.

Selon le militant du Hadash (coalition formée par le Parti Communiste d’Israël) Abir Kopty : “Je me souviens de Rim depuis ses débuts, lorsqu’elle avait l’habitude de chanter dans les événements politiques de Nazareth, notre ville et je me souviens d’elle, chantant lors des soirées des Camps de Volontaires de Nazareth à la fin des années 80. Rim avait choisi sa propre voie. Elle avait choisi d’être une artiste engagée et d’inspirer par l’exemple qu’elle donnait. Elle avait choisi ses valeurs plutôt que le profit et l’authenticité plutôt que la célébrité. Une musicienne modeste et humble, qui a dédié sa vie à ce en quoi elle croyait, sa voix était rare dans un monde de « célébrités » et de « stars ».

