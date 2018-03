je suis fatiguée, usée jusqu’à la trame par les délires de mes contemporains qui pensent plus à leure nombril que ce qu’il peuvent apporter aux autres et qui confondent les relations de travail avec leur état d’âme.. Qu’il y en ait un passe encore mais que cela soit de l’ordfre de l’épidémie trop c’est trop. j’ai vécu les piresz souffrances qu’un être humain ait pu subir et jamais je n’aurais osé me conduire ainsi.

Danielle Bleitrach

