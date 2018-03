« Ils ont voulu se défendre et je ne peux pas les en blâmer« . C’est ce qu’a affirmé ce vendredi 23 mars le doyen de la faculté de droit de Montpellier, Philippe Pétel, interrogé par France 3, prenant ouvertement la défense d’étudiants cagoulés et armés qui ont agressé des grévistes dans la nuit. Il a ajouté : « Je suis assez fier de mes étudiants, je les approuve totalement« .

Vers minuit, alors qu’un groupe d’étudiants occupait un amphithéâtre dans le cadre du mouvement national de grève, un groupe d’hommes cagoulés a fait irruption dans la salle. Armés de bâtons, ils ont violemment frappé ces étudiants afin de leur faire évacuer la salle. La scène a été filmée.

Trois blessés sérieux ont été transportés à l’hôpital. Malgré la supériorité numérique des étudiants occupants (une cinquantaine), la quinzaine d’hommes armés, qui auraient selon plusieurs témoins proféré des insultes racistes, a fait montre d’une violence inouïe. Une étudiante présente sur les lieux a témoigné au micro d’un journaliste de France 3 avoir « tiré (s)on amie en sang, le crâne ouvert, alors que le personnel de la fac fermait la grille sur elle, alors allongée au sol ».

« Une milice privée »

Plus grave encore, ce groupuscule aurait non seulement été protégé et soutenu par les services de sécurité de la fac, mais également par l’administration. Un témoin cité par France Soir affirme : « Le doyen de la fac de droit était présent. Je l’ai vu ouvrir la porte à ces hommes« . Et d’ajouter : « J’ai vu le directeur d’une institution publique s’enfermer avec un groupuscule extra violent. (…) J’ai vu l’administration qui était présente sur les lieux applaudir« . Si le doyen nie les avoir fait entrer, il refuse en revanche de condamner leurs actes.

La Ligue des droits de l’Homme de l’Hérault a envoyé un communiqué au doyen, lui demandant de s’expliquer sur la présence de ce groupe armé. En outre, la LDH a demandé auprès du procureur de la République qu’une enquête soit ouverte « concernant la mise en place d’une milice privée, intervenant de façon coordonnée, avec armes et violences afin d’effectuer une expulsion illicite« . De son côté, la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal a condamné dans un communiqué « avec la plus grande fermeté ces actes de violence« . Elle a également « missionné immédiatement l’inspection générale de l’administration de l’Education nationale et de la Recherche« .