L’hymne soviétique ne gène pas les rugbyman russes, au contraire !

L’équipe de rugby de Russie joue dans une catégorie inférieure dont on ne parle pas beaucoup ici en France. Le week-end dernier avait lieu la rencontre Allemagne-Russie, sans grand enjeu car la qualification pour la prochaine coupe du monde est déjà jouée.

Mais il s’est passé un évènement suffisamment extraordinaire pour en faire au moins une brève sur ce site : au moment des hymnes, les allemands qui recevaient, se sont trompés ! Ils ont passé l’enregistrement de l’hymne de l’URSS en lieu et place de celui de la Russie !

On aurait pu penser que les joueurs dont l’âge se situe entre vingt et trente ans, prennent une attitude sinon outrée, au moins indifférente. En effet, les plus âgés, les trentenaires, sont nés en 1988 et n’ont donc pas pu entendre l’hymne soviétique dans les cérémonies officielles, ou alors à un âge très tendre. Or, je vous invite à regarder attentivement la vidéo ci-dessous, la majorité des joueurs entonne cet hymne à pleine voix, montrant qu’ils en connaissent parfaitement l’air et les paroles ; et avec un sourire en coin pour certains, ils nous démontrent que la réalité de l’URSS est encore largement présente chez la plupart des russes… A méditer et à mettre en regard des résultats des dernières élections en Russie.

Paroles en français de l’hymne soviétique :

L’union indestructible des républiques libres

A été réunie pour toujours par la Grande Russie.

Que vive, fruit de la volonté des peuples,

L’unie, la puissante Union Soviétique !

Sois glorieuse notre libre Patrie,

Sûr rempart de l’amitié des peuples !

Le parti de Lénine, force du peuple,

Nous conduit au triomphe du communisme

A travers les orages rayonnait le soleil de la liberté,

Et le grand Lénine a éclairé notre voie,

Il a élevé le peuple pour la juste cause,

Et nous a inspiré le travail et les exploits !

Sois glorieuse notre libre Patrie,

Sûr rempart de l’amitié des peuples !

Le parti de Lénine, force du peuple,

Nous conduit au triomphe du communisme

En la victoire des idées immortelles du communisme,

Nous voyons l’avenir de notre pays

Et à l’étendard rouge de notre glorieuse Patrie,

Nous serons toujours infailliblement fidèles

Sois glorieuse notre libre Patrie,

Sûr rempart de l’amitié des peuples !

Le parti de Lénine, force du peuple,

Nous conduit au triomphe du communisme