Qu’est-ce que double patte et patachon(Besancenot et Laurent) cherchent exactement?

Aujourd’hui je suis comme vous tous, je me prépare pour la manif et j’espère de tout coeur qu’elle va être formidable. Mais permettez moi avant de partir de vous livrer ces rapides réflexions…

Alors que les militants et les députés communistes menaient une bonne stratégie. Besancenot a resurgi du néant pour avec son complice Pierre Laurent pour nous enfumer avec l’union de la gauche. Les luttes ont besoin de l’union syndicale mais pas de la confusion politique. la spécialité de ces gens là c’est de la créer sous le fallacieux prétexte d’un union au sommet qui ne repose sur rien mais efface le PCF derrière la social démocratie. L’union politique elle se fait dans le concret. Quand nos députés sur des propositions d’intérêt général arrivent à entraîiner la totalité de l’assemblée ou une partie sans aucun sectarisme à partir de ce qui est nécessaire et utile, une lutte de la « quotidienneté ».

L’union elle se fait au plan local, avec des gens connus, estimés et là ceux qui ne veulent pas de l’union acceptée par la population sont sanctionnés. On peut d’ailleurs penser que J.L.Mélenchon qui est tout sauf un imbécile a compris avec l’élection du Loiret, celle de haute Garonne, qu’il atteignait son plafond de verre. Et que ce n’était pas en courant après les verts avec son référendum anti- nucléaire « civil » qu’il rattraperait l’opinion inquiète face à l’offensive gfouvernementale tout azimut. Résultat il recommence à tenter de un nouveau rassemblement tout seul qui récupérerait les luttes syndicales.

Est-ce que double patte et patachon sont jaloux des erreurs de Mélenchon au point d’inventer une union à laquelle personne ne croît pour créer l’événement? En ayant seulement dans le viseur l’art et la manière de faire la nique à Melenchon (un courant trotskiste qui déteste l’autre), qui de son côté joue le même petit jeu, le tout sans autre contenu que ces combats de chefaillons… De l’art de vider la « gauche » de ses derniers attraits et de rouler pour Macron. Nul doute que’ cela prépare déjà les grandes et tragiques maénoeuvres des européennes.

Sur le plan théorique, celui de l’analyse de l’histoire du mouvement communiste, Pierre Laurent s’est déjà rangé sur les trotskistesau point de nier toute vertu à ce qui s’est passé en union soviétique. Et comme selon cette brillante théorie, il ne saurait y avoir le socialisme dans un seul pays, ce qui par parenthèse remet en cause Cuba, le Vietnam, la chine outre l’unuion sovietique et nous condamne en attendant ce jour glorieux à nous ranger derrière les sociaux démocrates. En Europe, cela se traduit par les alliances avec tous les partis sauf les communistes. En laissant aux communistes dans l’attente du « communisme idéal » qui jamais n’advint la joie du combat de tendances groupusculaires qui fut toujours le sort des trotskistes quelle que soit leur obédience?

Il faudra bien que dans le cadre de leur congrès , les militants communistes tirent le bilan de cette obstination à nous envoyer dans le mur.

Danielle Bleitrach