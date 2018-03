Les règles du Home Office signifient que lesuniversitaires non britanniques peuvent se voir refuser le droit de grève

Il y a quelques semaines – à l’époque où nous enseignions et faisions de la recherche plutôt que de nous tenir devant les piquets de grêve défient la marketisation de l’université – nous avons découvert que nous partageons quelque chose en commun. En tant que personnel international, notre droit de grève et de participation à une action collective pacifique est limité par le Home Office.

Quelques jours avant la grève des universités britanniques, ont été anonymement glissé les informations suivantes sous notre porte, imprimées et photocopiées à partir du site Web de l’Université et College Union ( UCU ):

Pour le personnel employé sous un visa de niveau 2, vous devez savoir que votre tuteur est tenu de signaler une absence non autorisée (comme une grève) s’il se poursuit pendant plus de dix jours consécutifs … votre tuteur est tenu de signaler toute absence non autorisée au Home Office . Le Home Office considère l’action industrielle ou la grève comme une absence non autorisée. Donc, si vous menez une action syndicale pendant plus de dix jours consécutifs, ou si vous manquez dix ou plus de «contacts attendus» sans autorisation, votre tuteur doit le signaler au Home Office, et votre tutorat sera révoqué.

Nous ne suggérons aucunement que n’importre quel fonctionnaire de l’Université d’Exeter était responsable de cette note et les détails ci-dessus proviennent du site Web de notre syndicat. Un porte-parole de l’université a déclaré: « Le ministère de l’Intérieur fixe les conditions de visa, qui sont définies dès que le personnel international rejoint l’université, et par les avocats du personnel étranger sur les visas Tier 2 sont tenus de signaler les absences non autorisées de dix jours ou plus. . L’Université d’Exeter n’a jamais cessé de parrainer qui que ce soit parce qu’elle a pris part à des actions revendicatives. »(Une réponse complète de l’université peut être trouvée à la fin de cet article.)

Le contenu de la note, cependant, était déconcertant. Bien qu’il n’y ait pas dix jours consécutifs de grèves planifiées par l’UCU , cette politique gouvernementale, en effet, mine le pouvoir de frappe de l’UCU. Pour nous, cela soulevait aussi des inquiétudes quant à la manière dont le secteur universitaire dans lequel nous travaillons et la manière dont les universités collaborent avec l’État pour surveiller et restreindre le personnel international et les étudiants en général sont en contradiction avec les stratégies d’ internationalisation.plans d’affaires des universités britanniques contemporaines. Et, nous considérons ce que nous voyons comme des tendances dangereuses.

Contrôle des frontières

À certains égards, nous savions déjà que les universités – comme les hôpitaux, les écoles, les villes – sont invitées à participer au contrôle des frontières. Une exigence de nos emplois en tant qu’enseignants, par exemple, est de surveiller la présence des étudiants, y compris nos étudiants étrangers. Les données que nous compilons peuvent être partagées avec la division britannique des visas et de l’immigration du Home Office.

Comme l’a révélé un cas de la London Metropolitan University en 2012 , le non-respect de ce processus de surveillance signifie que les universités risquent de perdre leur licence pour parrainer des visas d’étudiants internationaux. Mais nous pensons que le respect de cette demande signifie que les universitaires font effectivement le travail des fonctionnaires de l’immigration .

Nous avons honte de dire que, en tant que «bons petits universitaires», nous avons participé à cette bureaucratie apparemment banale qui pourrait mettre en péril les visas des gens. Nous avons honte d’admettre qu’il nous a fallu nous exposer à ces mécanismes de surveillance et de travail de partage de données .

Plutôt que d’insister sur le sentiment de honte, nous espérons toutefois encourager la conversation et la solidarité entre les membres du personnel universitaire (universitaires, de soutien et de contrats à zéro heure dans le secteur) ainsi que les étudiants . Nous n’avons pas de réponses claires. Mais, en tant qu’étudiants, nous avons quelques questions pour inciter ce travail collectif:

Comment pouvons-nous devenir moins respectueux des stratégies qui favorisent l ‘« internationalisation », alors que nos propres collègues internationaux du secteur ne se sentent pas en sécurité dans les endroits où ils travaillent?

Plutôt que de vendre des récits de la » Global University » (lors des journées portes ouvertes et de nos collègues à l’étranger avec qui nous sommes invités à faire du réseautage), comment aborder les réalités des personnes qui quittent les litiges de pension et le Brexit ?

Comment pouvons-nous créer des endroits sûrs pour accueillir des conversations collectives sur des questions vitales comme notre droit de rester? (Au moment où nous écrivons, les amis universitaires de l’ Université de Durham sont confrontés à l’exil .)

Un outil de résistance

Pour nous, cette grève a fait plus que nous rappeler notre propre statut de visa précaire (qui est encore relativement privilégié) en tant que personnel académique international dans ce pays. Il a identifié beaucoup plus que des régimes de retraite douteux. Pour nous, cette grève expose les tensions intraitables qui sous-tendent la logique de nos universités.

Contrairement à ceux qui occupent des postes de direction, nous avons une connaissance intime de ces tensions car nous les vivons tous les jours. Nous ressentons ces tensions quand on nous demande de faire plus de tâches en moins de temps . Ou quand nous voyons monter l’anxiété des étudiants, alors que nous utilisons les paramètres mêmes qui contribuent à notre propre crise de santé mentale . Ou quand nous regardons les universités britanniques réduire nos pensions d’une main tandis que les universitaires sont tapotés sur la tête pour atteindre l’excellence. Cette grève a démontré que ces tensions sont simplement intenables.

Quand nous expérimentions si intimement ces tensions, c’est à la fois, comme pourrait le dire Derrida , un remède et une malédiction. C’est une malédiction, bien sûr, car exister dans un tel état est fatigant. C’est tellement épuisant que beaucoup choisissent de quitter les universités, ne pouvant plus se réjouir de la production et du partage des connaissances.

Mais, c’est peut-être aussi un remède parce que ces expériences vécues nous donnent une expertise qui pourrait être mobilisée pour identifier où et comment le système est brisé. À partir de notre expérience collective, nous pouvons indiquer où se trouvent les contradictions (souvent présentes dans des stratégies d’entreprise à consonance ironique comme « Making the Exceptional Happen »).

Refuser de vivre de façon optimiste avec ces tensions cruelles qui traversent les universités et les exposer plutôt à ce qu’elles sont semble être une étape politique importante. C’est un pas en avant, nous voyons nos collègues rejoindre les piquets, et c’est une étape que nous espérons continuer à prendre ensemble.

Cet article a été amendé le 14 mars pour corriger certaines inexactitudes factuelles apparues dans la pièce: le statut de sponsor de haut niveau mentionné a été aboli en 2015 et UK Border Agency a été remplacé par UK Visas and Immigration en 2013. La pièce aurait dû être plus claire affirmant que la note transmise aux auteurs pourrait provenir de n'importe quel nombre de parties. Et, à juste titre, The Conversation aurait dû donner l'occasion de répondre à l'université, ce que nous avons maintenant fait.

