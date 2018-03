que signifie la réforme de la Constitution chinoise y compris pour le monde…

A écouter, ne vous laissez pas décourager par la dame qui nasille un peu et dites vous bien que c’est terrible sur le plan phonétique de passer du chinois au Français. Certes je suis l’individu le moins doué pour parler les langues étrangères (je chante faux), mais autant je trouve fascinant d’apprendre à lire du chinois, autant j’ai toujours refusé de tenter de parler le mandarin tant le son entre nos langues me paraissait étranger. Mais les interlocuteurs de la dame parlent un excellent français et surtout ce qu’ils ont à dire est passionnant et change des stupidités habituelles de nos médias.

La meilleure preuve de ce que sont ces médias viennent de nous être donnée par les élections russes. La seule en dehors de Poutine dont il a été question y compris pour nous dire à quel point elle représentait l’avenir était la candidate libérale, comme tous ces pairs elle n’a aucun impact sauf chez les bobos parlant anglais et donc fréquentant nos journalistes et autres spécialistes de la Russie. Elle n’a pas atteint les 3%. En revanche le candidat communiste qui non seulement arrive en second mais qui dans les zones où la fraude peut être contrôlée atteint des scores très importants ne représentait rien pour ces médias avant et après les élections

On retrouvez à propos de la Chine la même incapacité à voir, en général il s’agit de montrer une dictature qui fait régner le capitalisme le plus sauvage. Il est fréquent de voir cette opinion relayée y compris par des communistes paresseux qui une fois de plus au plan internation on décidé de suivre la ligne de Fabius sur tous les coins de la planète… Il serait temps de se documenter sur lez pays qui est effectivement dirigé par un parti communiste et qui est actuellement la deuxième puissance du monde et s’implique de plus en plus dans l’arène internationale.

Danielle Bleitrach