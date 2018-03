la répression contre le parti communiste du Soudan à la suite de très grandes manifestations

Les deux ont récemment subi une opération chirurgicale chirurgie – le Dr Elfadl pour une maladie cardiaque et m. Alsir une greffe de rein.

» des dizaines de personnalités syndicales et politiques ont été arrêtées au cours du mois dernier à la suite de manifestations massives à Khartoum et dans d’autres villes qui protestaient contre la suppression des subventions alimentaires et les difficultés qui en résultent, » a écrit m. Griffiths.

Ils ont été pris lundi soir et emmenés dans un endroit inconnu. Leurs familles ne savent rien d’aux. Les deux hommes sont âgés et avec de graves pathologies

Les membres du comité central, Fathi Elfadl, le porte-Parole officiel de la scp, et Taj Alsir Othman Babu sont les derniers à être arrêtés par les forces de sécurité de Khartoum à la suite d’énormes manifestations organisées par les communistes contre le budget d’austérité du gouvernement.

,Le parti communiste soudanais: Fondé en 1946 le parti communiste soudnais , a été une force politique majeure au Soudan et l’un des partis communistes les plus influents du monde arabo-musulman, avec le Parti communiste irakien. Son influence décrut toutefois brusquement en 1971, lorsqu’un coup d’État avorté d’officiers pro-communistes mena le chef de l’État Gaafar al-Nimeiry à lancer une vague de répression contre le parti. Les leaders les plus connus du parti tels qu’Abdel Khaliq Mahjub, Joseph Garang, Alshafi Ahmed Elshikh, Babkir Elnour ou Hashim Elatta ont alors été exécutés.

Depuis 2012, le parti est dirigé par Muhammad Mukhtar Al-Khatib, plus ou moins forcé à la clandestinité, quand outre son combat pour l’unité du pays et la démocratie, il a choisi de coller aux revendications populaires.Depuis le début de 2018, il a pris la tete d’un mouvement de contestation contre le plan d’austérité d’Omar Hassan el-Bechirqui a donné lieu à de très grandes manifestations. Le secrétaire général du parti, Mokhtar Al Khatib, et d’autres dirigeants ont arrêtés.